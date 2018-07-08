Круче, чем Тарасов: Ольга Бузова собирается выйти замуж за Дениса Черышева

СЕГОДНЯ 01:30 2018-07-08T03:07:12+03:00

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Ольга Бузова, как и вся страна, минувшим вечером горячо болела за нашу сборную в матче с хорватами. И хотя команда России проиграла в серии пенальти и выбыла из чемпионата, болельщики единодушны: наши футболисты сражались, как львы. Бузову настолько впечатлил гол, забитый в первом тайме полузащитником российской сборной Денисом Черышевым, что она решила выйти за него замуж. Тем более, что с одним игроком, Дмитрием Тарасовым, она уже жила и хорошо знает, как строить быт с мужем-футболистом. Не тратя время на ненужные ухаживания, Ольга через Инстаграм обратилась к Черышеву с предложением руки и сердца.

Телеведущая выложила на своей страничке ролик, в котором заявила, что готова пойти с Денисом под венец.

- Да, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи, - сообщила Бузова.

Свой пост звезда «Дома-2» сопроводила подписью: «Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили».

buzova86 Денис @cheryshev90 ,ты попал в хит-парад моих мыслей жду звонка подружки одобрили @julsam_19 @mariapoga_ @larpav @alladepazjewellery @shirokovakatya15 @ilakav

А после матча, когда стало ясно, что наша сборная выбывает из ЧМ-2018, Ольга опубликовала в Инстаграме фото Дениса Черышева на поле и поблагодарила команду за игру:

- Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол! Для меня вы чемпионы! Ничего не знаю, мой Денис Черышев так-то гол забил.

Неизвестно, как долго Бузовой придется ждать звонка от Черышева – скорее всего, после проигрыша России футболисту пока не до сердечных дел. На заманчивое предложение Ольги Денис никак не отреагировал.

Полузащитник российской сборной действительно моложе своей потенциальной невесты: уроженцу Нижнего Новгорода 27 лет, он на пять лет младше Бузовой. Денис играл за «Валенсию», а в июне 2016 года подписал пятилетний контракт с еще одной испанской командой - «Вильярреал».

Черышев не женат, но у него есть девушка, которой он, судя по многочисленным снимкам в Инстаграме, очень дорожит. И тут Бузовой, скорее всего, ничего не светит. Возлюбленная Дениса – испанка, 24-летняя Кристина Кобе, не только очень красива, но и умна. Она училась юриспруденции в Валенсии и в Великобритании, а сейчас работает юристом. Кристина приехала в Россию на чемпионат и во время каждого матча нашей сборной горячо болела за бофренда. Именно Кристину Денис обнял первой после того, как российская команда победила Египет.

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Между тем, Ольга Бузова настолько отчаялась найти избранника, что решила сняться в собственном реалити-шоу «Замуж за Бузову». Претенденты на руку и сердце ведущей будут сражаться за нее в телеэфире. Съемки проекта в самом разгаре, они проходят в красивейших уголках Италии – Венеции и Тоскане. На экраны шоу выйдет осенью.

Как откровенно признается Ольга, с тех пор, как она развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, у нее не было секса. Мол, достойный претендент на ее сердце так и не нашелся, а без любви Ольга поцелуев не дарит. Напомним, Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в декабре 2016-го.