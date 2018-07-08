"Мы запрыгнули в последний вагон этого поезда и уверенно идем вперед": Тимофей Мозгов - о развитии баскетбола в России

СЕГОДНЯ 21:45 2018-07-08T21:54:54+03:00

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Тимофей Мозгов - один из самых прославленных российских баскетболистов. С 2010 года Тимофей выступает в НБА и за это время он сумел стать первым российским спортсменом, завоевавшим для своего клуба Кубок чемпионов. Сейчас спортсмен играет за "Орландо Мэджик". Но в течение всех этих лет, строя заокеанскую карьеру, спортсмен не забывает о Родине.

Вот уже второй год Тимофей Мозгов становится наставником юных баскетболистов, пробующих свои силы на KFC Вattle. Кроме того, спортсмен сам устраивает детские турниры в разных городах России. Мы поговорили с Тимофеем - о поддержке детского спорта; о том, с чего начинал он сам, и чем планирует заниматься дальше.

- Тимофей, кем Вы хотели быть в детстве? Всегда баскетболистом?

- Не припомню особого желания стать космонавтом или военным. Скорее хотелось стать супергероем, терминатором.

В Краснодаре Тимофею Мозгову удалось пообщаться с юными баскетболистамиФото: Из материалов пресс-службы

- А в каком возрасте пришли к баскетболу и стали заниматься им серьезно?

- Не знаю был ли я в 15 лет настолько сознательным, чтобы понимать, что хочу всегда этим заниматься. Но тем не менее я уехал в Петербург, чтобы повысить свой уровень.

В свое время именно отсюда, из Санкт-Петербурга были выдающиеся спортсмены, играющие в клубах, участники сборной по баскетболу Советского Союза. Сейчас же наоборот много талантливых ребят в регионах, но при этом Питер так и остается одной из лучших школ России.

- Как вы думаете, насколько развит баскетбол в России по сравнению с совсем миром?

- Мы запрыгнули в последний вагон этого поезда и уверенно идем вперед.

- Вдали от Родины Вы по чему больше всего скучаете?

- Сложно сказать по чему конкретно - скучаю, конечно, по родителям, братьям, друзьям... Наверное, в целом я скучаю по стране.

- У Вас подрастает сын. Он уже пробует себя в баскетболе? Подает надежды?

- Он пробует, пытается, но есть ребята, у которых это получается лучше. Но у него еще все впереди.

- Когда Вы начинали свой спортивный путь, кто был рядом и поддерживал Вас?

- Этим человеком был папа. Перед каждой игрой он… нет, не стану вам об этом рассказывать!

Тимофей Мозгов - обладатель кубка чемпионов НБА и "золота" Олимпиады-2012Фото: Из материалов пресс-службы

- Хорошо. Давайте теперь о фестивале. На KFC battle Вы выступаете в качестве наставника по направлению «Стритбол». Вы уже встречались с ребятами?

- Сейчас на площадке пока они играли, мне удалось подойти и впервые поговорить с ними. Мне вдвойне приятно, что именно команда из моего родного города Краснодара отличилась, а двое из них уже играют профессионально в клубах. Поэтому KFC battle - это реальный шанс для ребят вырасти в большого спортсмена.

В 2017 году на KFC battle я также был наставником. И уверенно могу сказать, что в этом году все еще круче, чем в прошлом.

- Такого рода проекты – это своего рода взаимообмен между наставником и подопечными. Что Вам лично дают ребята?

- Эмоции, веру, энергию. Когда я смотрю на них, то узнаю себя в этом возрасте. Я также играл во дворе, верил в будущее, лучшее.

- Планируете ли в следующем году снова стать наставником и присоединиться к проекту?

- Я с большой радостью приеду и включусь в работу проекта.

Прославленный спортсмен уже второй год выступает наставником проекта KFC ВattleФото: Из материалов пресс-службы

-Уже думали, чем будете заниматься после завершения своей карьеры?

- Пока нет, не думал. Но в политику не планирую, может только если в актеры. По правде говоря, скорее всего это будет бизнес. Думаю, у меня еще есть время поразмышлять об этом и найти по-настоящему свое дело и то, чем я хочу заниматься.

- Вы планируете вернуться обратно в Россию?

- Безусловно, Россия - мой дом.

- Помимо своей основной деятельности, Вы устраиваете для детей турниры в нескольких городах. Расскажите об этом поподробнее?

- Мне кажется, что это мой гражданский долг. В этом году мы провели турнир в Тюмени, Перми, Санкт-Петербурге. Хотим продолжать, но есть определенные трудности.

- Какие?

- Это достаточно дорого и требует существенных затрат,а также времени, а его мне катастрофически не хватает. Мне кажется недостаточным просто отдать деньги на проведение турнира. Я знаю как для ребят важно общение, мое личное присутствие, фотография на память, мой пример. Поэтому я вкладываю в этот свой проект не только финансы, но и самого себя

- Есть желание сделать проект более масштабным? Увеличить число городов?

- Конечно, я очень хочу, но пока мы сталкиваемся с непреодолимыми проблемами: деньги, время и команда. Нужны энтузиасты, которые готовы включиться в работу и помочь нам в этом. Я готов каждый год летом посещать 3-4 города, знакомиться с ребятами, делиться с ними своим опытом и рассказать о «фишках» и секретах, но в одиночку это делать практически невозможно.

- Сможете назвать пять жизненных принципов, которых Вы придерживаетесь?

- Пять не назову, но есть два самых главных. Я стараюсь быть очень открытым к людям, ко всему новому и не обманывать кого бы то ни было.

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