«Жестокий романс» чуть не стоил Андрею Мягкову жизни

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-08T17:00:02+03:00

Андрей Мягков не любит давать интервью и последние лет десять практически не общается с журналистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, съемки в фильме Эльдара Рязанова все же обошлись без крови - и вчера замечательный актер отметил свое 80-летие

Изменить размер текста: A A

Конечно, Андрей Мягков навсегда вошел в историю кино ролями двух милых (под стать фамилии актера) людей среднего возраста: Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе». Однако если чуть-чуть отодвинуть этих всеобщих любимцев в сторону, обнаружится огромная фильмография и список спектаклей, в которых Андрей Васильевич блестяще играл самые неожиданные роли. И во время работы над которыми происходило много всего интересного…

Одна из самых знаменитых ролей Андрея Мягкова - Лукашин в «Иронии судьбы»Фото: кадр из фильма

«Лучше уйду из театра, чем сыграю Ленина»

Еще до «Иронии судьбы…» Мягков играл Ленина в фильме «Надежда». Его режиссер, Макр Донской, под конец жизни создал свою маленькую лениниану - снял два фильма про мать будущего вождя, Марию Ульянову, и один фильм - про юность его жены, Надежды Константиновны. Вот как раз в образе 23-летнего жениха Надежды и предстал Мягков.

Он не хотел играть эту роль - как вспоминал в недавнем интервью, «моя семья всегда все понимала, и кто такой Ленин, и кто такой Сталин, и что такое советская власть…» Однако Донской смог уговорить Мягкова, сказав, что ему предстоит играть не вождя революции, а просто влюбленного молодого человека: «И больше ничего! Давай в Белохвостикову (игравшую Крупскую. - Ред.) влюбляйся!» В фильме действительно политики и пропаганды оказалось по минимуму.

Андрей Мягков сыграл Ильича в фильме «Надежда»Фото: кадр из фильма

Позже Мягков должен был играть Ленина в спектакле «Так победим!» по пьесе Михаила Шатрова, причем Шатров выбрал его на эту роль сам. Тут уж актер встал на дыбы и даже поссорился с руководителем МХАТа Олегом Ефремовым, заявившим: «Или будешь играть эту роль, или уходи из театра!» Мягков ответил, что лучше уйдет. На счастье, выяснилось, что Ленина готов сыграть другой актер, Александр Калягин, и конфликт сам собой был исчерпан.

Опасный путь к «Ласточке»

На съемках «Жестокого романса» Мягков едва не погиб. Снимали сцену, в которой его герой, Карандышев, нанимает лодку и плывет на ней к «Ласточке», где Лариса весело проводит время с Паратовым. А на фоне лодочки идет массивный колесный буксир. Эльдару Рязанову не понравился дубль, в котором лодочка проплдывает слишком далеко от буксира, и он велел Мягкову в следующем дубле подгрести поближе к пароходному колесу. Чего он не учел - что его огромные чугунные вращающиеся лопасти образуют в воде нечто вроде воронки. И лодочку с Мягковым в эту воронку немедленно затянуло. Через несколько секунд на поверхности воды появилась лодка, буквально размолотая колесом в щепки.

На съемках «Жестокого романса» Мягков едва не погибФото: кадр из фильма

Съемочная группа, стоявшая на берегу, потеряла дар речи. Никто не сомневался, что Мягков погиб вместе с лодкой. Однако же еще минуту спустя он выплыл невредимым - только парик смыло с головы.

Эльдара Рязанова весь вечер колотил озноб. Они со съемочной группой и Мягковым крепко выпили за его волшебное спасение, но даже алкоголь не смог унять у режиссера дрожь. Сам же Мягков счел, что его спас Бог: как раз перед съемкой он долго гулял по Ипатьевскому монастырю, предаваясь благочестивым раздумьям.

Как он стал детективщиком

Мягков более полувека состоит в браке с актрисой Анастасией Вознесенской. Широкой публике она известна прежде всего по роли директора рынка в «Гараже», и это один из немногих случаев, когда она снималась вместе с мужем. Это очень скрытная пара; они были однокурсниками и поженились еще в студенчестве, но на курсе еще очень долго многие об этом не подозревали.

Мягков более полувека состоит в браке с актрисой Анастасией ВознесенскойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно Вознесенская первой стала звездой: сразу после учебы сыграла большую роль в фильме «Майор Вихрь», была приглашена в труппу театра «Современник». Мужа взяли в ту же труппу «в нагрузку», по словам Эльдара Рязанова. В кино ему сначала не очень везло: первый же фильм, «Похождения зубного врача» Элема Климова, вышел очень ограниченным тиражом, а потом и вовсе был снят с экранов. Но «Похождения…» заинтересовали мэтра советского кино Ивана Пырьева, и вскоре Мягков получил свою первую звездную роль - Алеши в его «Братьях Карамазовых». И популярность Вознесенской в лучах славы мужа постепенно начала меркнуть. Что, впрочем, никак не испортило их брак.

Рассказывают, что именно Вознесенская всячески поддержала мужа, когда накануне 70-летия он решил стать писателем. Тогда, в 2007-м, вышел его детективный роман «Сивый Мерин» (героя зовут Сева Мерин, он молодой сотрудник угрозыска); сейчас перу Мягкова принадлежат уже три книги о его приключениях, по ним снят сериал.

КСТАТИ

Мягков целовал Брыльскую только из чувства служебного долга

Андрей Мягков не любит давать интервью и последние лет десять практически не общается с журналистами. Что, впрочем, не мешает нам самим любить актера, который обладал даром из роли маленького человека создать целую вселенную (подробности)