2018-07-08T16:35:10+03:00
Звезды

Сочно: Ким Кардашьян в пикантной позе рассказала о пользе ананасового сока

Всего за несколько часов снимок модели заработал в Инстаграме более 2-х миллионов лайков [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Кардашьян родила второго ребёнка и после этого долго не могла вернуть тонкую талиюКардашьян родила второго ребёнка и после этого долго не могла вернуть тонкую талиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Все-таки Ким Кардашьян не зря носит звание королевы Инстаграма. Изобретательности звезды, использующей соцсети в своих целях, можно только позавидовать. На своей страничке модель выложила снимок, в подписи к которому она призвала поклонников узнать побольше о пользе ананасового сока. А заодно ненавязчиво продемонстрировала баночку любимого напитка, которым она освежается в жару. Ким могла бы до посинения твердить о калориях, сжигании жиров, вреде сахара и пользе свежих фруктов. Но она поступила проще: звезда реалити-шоу, как обычно, пустила в ход собственное соблазнительное тело.

Ким сфотографировалась в белом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Кардашьян присела на мраморную стойку, расположенную, судя по крану, на фешенебельной кухне. При этом модель позирует а весьма неоднозначной позе, широко раздвинув ноги.

Супруга Канье Уэста добилась своего - всего за несколько часов ее фотография собрала в Инстаграме почти два миллиона лайков. И поклонницы, разумеется, теперь будут налегать на ананасовый сок в надежде обрести такую фигура, как у Ким.

kimkardashiankimkardashian
Google the benefits of pineapple juice
2075318 отметок «Нравится»14443 комментариевInstagram

А, к слову, как она добилась желанной стройности? В декабре 2015 года Кардашьян родила второго ребёнка и после этого долго не могла вернуть тонкую талию. Сама модель уверяет, что ей помогли строгая диета (она придерживается правил питания доктора Аткинса) и постоянные тренировки в фитнес-зале. Лукавит, конечно. Профессиональные пластические хирурги рассказали американским таблоидам, что без липосакции дело явно не обошлось, и такой тонкой талии Ким добилась, убрав лишний жир с помощью скальпеля. Но зато в остальном она честна: чтобы поддерживать форму после липосакции и не давать лишним килограммам ни малейшего шанса вернуться, она действительно много работала над собой в спортзале. И, как видим, добилась блестящих результатов.

У 37-летней Ким Кардашьян и 41-летнего рэпера Канье Уэста трое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт пять лет. Ещё одну дочку - пара назвала ее Чикаго - супругам в январе 2018 года родила суррогатная мать.

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