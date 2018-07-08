Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-08T16:40:01+03:00

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Попытки незалежной запрыгнуть в убегающий вагон НАТО напоминают строчки Высоцкого: "Там шпионки с крепким телом,- Ты их в дверь - они в окно!" Украинские вояки и политологи уже не один год чешут затылки: как им забраться под крыло Запада. И вот наконец-то гении украинской стратегии придумали суперплан.

- Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать, - сказал журналистам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. - Нужно разместить на территории Украины базу ПРО США, а также несколько дивизионов Patriot и установить в стране "заслон" из подразделений НАТО. В этом случае Украина будет чувствовать себя "более защищенной", чем балтийские государства.

Но как бы не тужился Бадрак, Западу не хочется оплачивать украинский бардак. Во-первых, Киев не может примкнуть к организации из-за спорных территорий. Во-вторых, само НАТО не горит желанием принимать Украину: кому захочется из своего кармана платить за киевскую коррупцию?

- Американские базы там никогда не встанут, на это не согласится ни народ, ни Европа, - рассказал «КП» политолог Александр Чаленко. – Даже те политологи, которые это предлагают, понимают, что это не возможно. И пока Украина считает Крым и Донбасс своими землями, по уставу НАТО они не могут туда вступить. В 2008-м году был саммит НАТО в Румынии. И Джордж Буш очень хотел принять в альянс Грузию и Украину. Но тогда Россия выступила против. Кто захочет иметь под боком базы противника? И Германия прислушалась к России. И тоже выступила против. Поймите, если Украина вступит в НАТО, моментально начнется гонка вооружений. И усилится напряжённость в Европе. Этого не захочет никто.

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