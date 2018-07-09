Шоу «Голос» для тех, кому за 60: Пой, моя бабуля, пой!

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-09T00:05:24+03:00

Гусляр Любослав не постеснялся прийти в таком наряде - и был принят на ура. Фото: Первый канал

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Голосистые пенсионеры со всей страны едут в «Останкино». Петь.

А что такого? Сегодня ты блеснул в шоу «Голос», а завтра - уже колесишь по стране с гастролями. Обычная практика. И неплохая прибавка к пенсии, до которой остальным еще надо дотянуть. Первый канал дал шанс тем, кому за, и запустил ответвление, мини-версию популярного вокального шоу. Называется «Голос. 60+». Эта версия проекта выйдет в эфир и в Голландии, Германии и Испании.

Но у нас колоритнее! Гусляры, учителя, инженеры, барды, кого только не встретишь. Организаторам насыпали несколько сотен заявок. И продюсер «Голоса» Юрий Аксюта вместе с опытными редакторами и продюсерами взялись за дело.

- Марина Владимировна, Купавна, 65 лет! - тихо сообщает женщина в коралловом платье.

- Да что вы? - быстро реагирует Аксюта. - Кто вам это сказал?

Марина Владимировна смущается и затягивает «Течет река Волга» Зыкиной. Жюри перешептывается, почти не отрываясь от пения. Оператор пишет номер на камеру - во-первых, чтобы понять, как артист смотрится в кадре, во-вторых, чтобы у судей была возможность посмотреть повтор. При необходимости.

Пунцовый мужчина из Батайска в баклажановом костюме приклеил порядковый номер так, чтоб полы пиджака не расстегнулись. Удобно.

- Не грусти о том, что осень пришла в наш дом...- начинает он с Ободзинского.

Кто бы мог подумать? По виду - так типичный водитель в выходном параде. Ан нет, тонкая душа! И такое сплошь и рядом. Сколько мы не знаем о пенсионерах, которые постоянно стоят в очереди перед нами. Занимают места в транспорте. Выясняют в Сбербанке, за что пришла квитанция. О, сколько среди них ценителей музыки.

Или вот лысый плотный дядька. Такой есть в каждом доме - то ли электриком работает, то ли в автосервисе, то ли на заводе. Приехал из Батайска.

- Снова слышу голос твой, слышу и бледнею, - намозоленными руками он сжимает микрофон и поет романс на стихи Фета. Как говорит молодежь, Фета, Карл! Романс. - Расставался, как с душой, с красотой твоею.

Штатный аккомпаниатор за синтезатором не успевает ухватить мелодию, и батайский романтик поет а капелла. Без поддержки. И пронзительно! Наблюдать за этим увлекательно. Ведь каждый из возрастных участников волнуется как дитя. Сбивается с текста, с интонации, с тональности, но это и подкупает. Как удалось им сохранить такую чуткую и ранимую натуру, пронести ее по наверняка непростой жизни и не расплескать до 60 - 70 лет? Ведь это то, чего так не хватает нашей циничной, заточенной на прибыль и хайп, эстраде. Некоторые персонажи и вовсе сказочные.

Женщины разного возраста и в самом расцвете сил приходят в шоу, чтобы показать, на что еще способны. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Например, седой гусляр Александр Васильевич.

- Многая лета и доброго здравия! - приветствует он жюри. На поясе натуральные гусли, на кожаных ремешках - бубенцы, на голове - берестяной обод, а в руках - флейта.

- Вот бы лапти ему! - шепчутся в зале.

- Какие еще лапти? До абсурда чтобы довести? Посмотри, какой типаж!

Обо всех регалиях дедушка умалчивает ввиду скромности. А ведь он - художник и гусляр Любослав, который более чем полвека играет на народных инструментах, имеет собственный сайт, ролики в Ютубе и дает концерты по стране. Но тут он - Александр Субботин. Как все. Лишь кандидат на просмотр. Песнопением Любослав погружает студию «Голоса. 60+» в сладкую негу, как будто перенося публику в широкое-широкое поле, разнотравье и щебет сладкоголосых птиц. Хорошо, если мы увидим его в эфире.

Неясно другое - кто будет судить и наставлять таких вот артистов. Самобытных, зачастую без музыкального образования, взрослых и со своим видением мира. Лепс? Агутин? Бабкина? Пока это загадка.

- А вы еще не пели? - в коридоре идет волнительное обсуждение, как на приемных экзаменах.

- Мы отпели, а они (жюри. - Авт.) чирикать пошли!

- Еще 150 человек, говорят, привели.

- Ого! До скольких же они просидят сегодня?

Случаются на кастинге и заморские птицы! Бодрый и загорелый мужчина, 63 года, объявляет, что знает чуть-чуть по-русски, но лучше все-таки говорить с ним по-французски. Он выносит стул и запевает французский романс, словно телепортировался из ресторана на Лазурном берегу. Голос его величав и вкрадчив, почти как у Шарля Азнавура. Визуально вокалист похож на российского режиссера Дмитрия Астрахана в темных очках. «Мерси боку!» - благодарят его отборщики.

В эфир «Голос. 60+» выйдет совсем скоро, ведь уже в сентябре Первый канал переживет седьмой сезон канонической версии шоу «Голос».