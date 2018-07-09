Роскачество проверило консервы из сайры: все безопасны, но вкус подкачал
Роскачество проверило наиболее популярные в России рыбные консервы – из сайры. Произведены они в самых разных регионах России – от Сахалина до Калининграда. Сайру проверили по 37 параметрам безопасности и убедились: все консервы полностью безопасны. По ходу исследования эксперты развенчали несколько потребительских убеждений и мифов.
Лучшими оказались консервы из сайры четырех торговых марок:
+ «Капитан вкусов»,
+ «Курильский берег»,
+ «Доброфлот»;
+ «Ультрамарин».
1. Лучшая рыба – на Сахалине и в Приморье.
Это убеждение потребителей подтвердилось. Действительно, по итогам исследования Роскачества лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае.
- Даже при выпуске из мороженого сырья, но не подвергавшегося перевозке, получается высококачественная продукция, - поясняет результаты завкафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета, участник Рыбного союза Инна Титова. – Перерабатывать рыбу на местах вылова еще и экономически целесообразно: консервы проще перевозить в отличие от мороженой рыбы, да и сроки годности у них выше.
2. В консервах много вредного.
По итогам микробиологических испытаний, ни в одном продукте не найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе, возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. То есть на производстве соблюдали технологические режимы и стерильность. Консервы из сайры безопасны, хотя, по мнению, многих в них мигрируют токсичные элементы и отходы.
Иногда в сайре можно встретить неживые личинки. Так мертвые личинки нематод были выявлены Роскачеством в одной торговой марке сайры. Конечно, пройдя стерилизацию, нематоды стали безопасны, но, разумеется, качественными такие консервы не назовешь.
- Неживые скребни и личинки нематод безопасны для здоровья человека, - поясняет заместитель заведующего лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» Андрей Марцынкевич. - Согласно технологии производства, рыбу для консервации не потрошат, поэтому в конечном продукте потенциально могут встретиться неживые личинки паразитов.
Удивительно, но наше действующее законодательство не считает нарушением наличие личинок паразитов, хоть и мертвых и вполне безопасных. Но мало приятного обнаружить в рыбе таких «гостей».
3. «В банки не докладывают рыбы».
Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно обязательным требованиям законодательства, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей массы нетто. Роскачество установило более требовательный показатель - содержание непосредственно рыбы в консервах не должно быть менее 70%.
Обязательным требованиям соответствовали все участники исследования, в то же время самыми «рыбными» консервами были признаны «Доброфлот» (85% рыбы), «Пелагус» (84% рыбы) и «Дальморепродукт» (83% рыбы).
4. «В консервах – никакой пользы!»
Одно из самых популярных убеждений, что после промышленной переработки, в консервах не может остаться никаких полезных веществ. Сама по себе сайра - источник полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для хорошего функционирования мозга и сердца. А также липиды сайры содержат витамин Д, который особенно необходим в северных регионах. Но многие потребители уверены – в консервах ничего полезного нет.
Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, консервация сохраняет максимальное количество присущих рыбе полезных веществ и микроэлементов по сравнению, например, с варкой.
- Консервирование – наиболее щадящий способ приготовления рыбы, при котором, кстати, сохраняются и кости, тоже готовые к употреблению. Именно благодаря косточкам в консервированной рыбе так много полезных веществ - кальция и фосфора, - объяснил эксперт.
Специалисты также измерили количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот, чтобы выяснить, какие из консервов наиболее полезны. Высокие оценки получили три четверти участников исследования (74%). Пятерка лучших:
+ «Вкусные консервы»,
+ «Капитан вкусов»,
+ «Китбай»,
+ «Рижское золото»,
+ FishHouse.
5. Цена влияет на качество.
Некоторые товары, например, молоко, опровергают самое популярное убеждение – чем дороже, тем лучше. Но вот консервы из сайры этот постулат лишь подтвердили.
За исключением товаров двух торговых марок (в том числе, бренда «Каждый день» - одного из самых дешевых, но получившего очень высокие оценки от экспертов), более дорогие консервы получили более высокие баллы, а более дешевые – более низкие. Это значит, что при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены.
За исключением товаров двух торговых марок более дорогие консервы (закупочная стоимость – от 38 рублей за 100 грамм) получили более высокие баллы.
6. Вкус не должен быть горьким.
По ГОСТу в исследование обязательно должны входить органолептические испытания. То есть консервы оценили по вкусу, запаху, а также консистенции и другим органолептическим показателям. Дегустацию проводила профессиональная группа сертифицированных дегустаторов профильной испытательной лаборатории.
К консистенции мяса рыбы и ее общему состоянию у экспертов замечаний не возникло, чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли. Единственная распространенная проблема - темный бульон (см. таблицу). Эксперты предположили, что это следствие использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта.
Высший балл за органолептику в результате получили 10 брендов консервов из сайры: «БИЛАС», «Доброфлот», «Каждый день», «Капитан вкусов», «Курильский берег», «Рижское золото», «Русский рыбный мир», «Торговый дом МС», «Ультрамарин» и Fortuna.
Роскачество проверило наиболее популярные в России рыбные консервы – из сайры