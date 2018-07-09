Роскачество проверило консервы из сайры: все безопасны, но вкус подкачал

СЕГОДНЯ 10:00 2018-07-09T11:18:00+03:00

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Роскачество проверило наиболее популярные в России рыбные консервы – из сайры. Произведены они в самых разных регионах России – от Сахалина до Калининграда. Сайру проверили по 37 параметрам безопасности и убедились: все консервы полностью безопасны. По ходу исследования эксперты развенчали несколько потребительских убеждений и мифов.

Лучшими оказались консервы из сайры четырех торговых марок:

+ «Капитан вкусов»,

+ «Курильский берег»,

+ «Доброфлот»;

+ «Ультрамарин».

1. Лучшая рыба – на Сахалине и в Приморье.

Это убеждение потребителей подтвердилось. Действительно, по итогам исследования Роскачества лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае.

- Даже при выпуске из мороженого сырья, но не подвергавшегося перевозке, получается высококачественная продукция, - поясняет результаты завкафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета, участник Рыбного союза Инна Титова. – Перерабатывать рыбу на местах вылова еще и экономически целесообразно: консервы проще перевозить в отличие от мороженой рыбы, да и сроки годности у них выше.

2. В консервах много вредного.

По итогам микробиологических испытаний, ни в одном продукте не найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе, возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. То есть на производстве соблюдали технологические режимы и стерильность. Консервы из сайры безопасны, хотя, по мнению, многих в них мигрируют токсичные элементы и отходы.

Иногда в сайре можно встретить неживые личинки. Так мертвые личинки нематод были выявлены Роскачеством в одной торговой марке сайры. Конечно, пройдя стерилизацию, нематоды стали безопасны, но, разумеется, качественными такие консервы не назовешь.

- Неживые скребни и личинки нематод безопасны для здоровья человека, - поясняет заместитель заведующего лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» Андрей Марцынкевич. - Согласно технологии производства, рыбу для консервации не потрошат, поэтому в конечном продукте потенциально могут встретиться неживые личинки паразитов.

Удивительно, но наше действующее законодательство не считает нарушением наличие личинок паразитов, хоть и мертвых и вполне безопасных. Но мало приятного обнаружить в рыбе таких «гостей».

3. «В банки не докладывают рыбы».

Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно обязательным требованиям законодательства, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей массы нетто. Роскачество установило более требовательный показатель - содержание непосредственно рыбы в консервах не должно быть менее 70%.

Обязательным требованиям соответствовали все участники исследования, в то же время самыми «рыбными» консервами были признаны «Доброфлот» (85% рыбы), «Пелагус» (84% рыбы) и «Дальморепродукт» (83% рыбы).

4. «В консервах – никакой пользы!»

Одно из самых популярных убеждений, что после промышленной переработки, в консервах не может остаться никаких полезных веществ. Сама по себе сайра - источник полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для хорошего функционирования мозга и сердца. А также липиды сайры содержат витамин Д, который особенно необходим в северных регионах. Но многие потребители уверены – в консервах ничего полезного нет.

Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, консервация сохраняет максимальное количество присущих рыбе полезных веществ и микроэлементов по сравнению, например, с варкой.

- Консервирование – наиболее щадящий способ приготовления рыбы, при котором, кстати, сохраняются и кости, тоже готовые к употреблению. Именно благодаря косточкам в консервированной рыбе так много полезных веществ - кальция и фосфора, - объяснил эксперт.

Специалисты также измерили количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот, чтобы выяснить, какие из консервов наиболее полезны. Высокие оценки получили три четверти участников исследования (74%). Пятерка лучших:

+ «Вкусные консервы»,

+ «Капитан вкусов»,

+ «Китбай»,

+ «Рижское золото»,

+ FishHouse.

5. Цена влияет на качество.

Некоторые товары, например, молоко, опровергают самое популярное убеждение – чем дороже, тем лучше. Но вот консервы из сайры этот постулат лишь подтвердили.

За исключением товаров двух торговых марок (в том числе, бренда «Каждый день» - одного из самых дешевых, но получившего очень высокие оценки от экспертов), более дорогие консервы получили более высокие баллы, а более дешевые – более низкие. Это значит, что при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены.

За исключением товаров двух торговых марок более дорогие консервы (закупочная стоимость – от 38 рублей за 100 грамм) получили более высокие баллы.

6. Вкус не должен быть горьким.

По ГОСТу в исследование обязательно должны входить органолептические испытания. То есть консервы оценили по вкусу, запаху, а также консистенции и другим органолептическим показателям. Дегустацию проводила профессиональная группа сертифицированных дегустаторов профильной испытательной лаборатории.

К консистенции мяса рыбы и ее общему состоянию у экспертов замечаний не возникло, чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли. Единственная распространенная проблема - темный бульон (см. таблицу). Эксперты предположили, что это следствие использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта.

Высший балл за органолептику в результате получили 10 брендов консервов из сайры: «БИЛАС», «Доброфлот», «Каждый день», «Капитан вкусов», «Курильский берег», «Рижское золото», «Русский рыбный мир», «Торговый дом МС», «Ультрамарин» и Fortuna.