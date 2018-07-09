2018-07-09T12:32:19+03:00
Дом. Семья

Как правильно хранить вино

Что нужно делать, чтобы напиток не испортился
Александр МИЛИЦКИЙ
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Предлагаем пять несложных способов избежать подобных неприятностей и получить от вина максимум удовольствияПредлагаем пять несложных способов избежать подобных неприятностей и получить от вина максимум удовольствияФото: Евгения ГУСЕВА
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Нередко бывает, что вскрытая по торжественному случаю бутылка любимого вина не приносит ничего, кроме разочарования. Не торопитесь подозревать подделку, - скорее всего, напиток был просто испорчен. Предлагаем пять несложных способов избежать подобных неприятностей и получить от вина максимум удовольствия.

Считается, будто вино — продукт, не имеющий ограничений по срокам годности, и с возрастом становится только лучше. Отчасти это верно, - в 2015 г. Владимир Путин и Сильвио Берлускони при посещении подвалов «Массандры» продегустировали бутылку Хереса де ла Фронтерра урожая 1775 г., и оно оказалось великолепным. Крепленые вина могут храниться неограниченно долго. С сухими сложнее, - в них происходят процессы сперва созревания, а после старения и, достигнув своего пика, вино постепенно начинает деградировать и умирать. Однако и оно может выдерживаться годами и десятилетиями, но — только если соблюдаются правильные условия хранения. В противном случае вино можно угробить очень быстро, особенно если держать бутылки выставленными в гостиной за стеклом шкафа или, тем более, в кухне под потолком, куда поднимается горячий воздух от плиты. Как хранит вино правильно?

1. Избегайте прямых солнечных лучей. Солнечный свет, длительное время взаимодействуя с вином, ускоряет его старение, а после и умирание. Держите вино в темноте.

2. Расположите бутылки горизонтально, чтобы пробка постоянно смачивалась. Если бутылка расположена вертикально, пробка, сделанная из натурального коркового дуба, начинает постепенно рассыхаться, ее герметичность нарушается, в бутылку проникает атмосферный воздух, вино окисляется. И со временем оно становится непригодным для употребления.

3. Постарайтесь обеспечить надлежащую температуру - в идеале это 12С — 14С. Владельцы дач и частных домов могут использовать для этой цели погреб или подвал. Если подвала нет, можно приобрести специальный климатический винный шкаф, а при его отсутствии лучше держать запасы темном платяном шкафу, желательно - в оборудованной кондиционером комнате, выходящей окнами на север. Конечно, комнатная температура — не идеальный вариант, но даже привередливые и требовательные сухие вина благополучно проживут в такой обстановке пару-тройку лет, а крепленые — намного дольше.

4. Избегайте температурных шоков. Если вы едете из отпуска или командировки, раскаленный на солнце или промерзший до -30С багажник автомобиля — плохое место для бутылки купленного в поездке вина, способного при этом погибнуть за несколько часов. Лучше возьмите ее с собой в салон.

5. Выбирайте место покупки. Небольшой магазинчик у дома, где летом подсобка превращается в парилку, а редко спрашиваемые бутылки могут ждать покупателя неделями, - не лучший вариант. По возможности, приобретайте вино в специализированных винных магазинах, где, как правило, обеспечиваются приемлемые условия хранения, либо в крупных торговых сетях, в которых из-за большого потока покупателей товар не успевает провести много времени на складе.

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