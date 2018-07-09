Ливни в Японии: погибли свыше ста человек, запасы еды на исходе

СЕГОДНЯ 15:34 2018-07-09T16:12:48+03:00

В спецоперации принимают участие более 73 тысяч человек Фото: REUTERS

Власти предупреждают, что это лишь начало невиданной катастрофы [видео]

«Раньше мы никогда не видели такого количества осадков и никак не ожидали его сейчас», - заявил официальный представитель погодной службы Японии.

Более сотни людей погибло и десятки пропали без вести после нескончаемого ливня, идущего уже несколько дней. В результате вышли из берегов реки во многих городах и малых населенных пунктах. С гор в долины обрушились селевые потоки, сметая на своем пути деревеньки, мосты, автомобильные и железные дороги.

Власти предупреждают, что это лишь начало невиданной катастрофыФото: REUTERS

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно отменил поездку в Европу и на Ближний Восток. Он сообщил, что придется срочно эвакуировать из мест проживания два миллиона человек. «Пока что не найдено очень много людей, а другим требуется срочная помощь», - заявил премьер журналистам в воскресенье.

Более сотни людей погибло и десятки пропали без вести после нескончаемого ливня, идущего уже несколько днейФото: REUTERS

В спецоперации принимают участие более 73 тысяч человек. Среди них военные, пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские и добровольцы. С учетом сложности ситуации на полном серьезе рассматривается возможность эвакуации пострадавшего населения в Китай и Южную Корею.

В результате вышли из берегов реки во многих городах и малых населенных пунктахФото: REUTERS

Многие люди спасались от стремительно наступающей воды на крышах домов.

- Воды нет, туалеты не работают. Запасы еды и питьевой воды на исходе, - сказал пострадавший Юмеко Мацуи, чей дом оказался затоплен.

Самым драматичным стало спасение пациентов в больнице в городе Курасики, среди которых в основном пенсионеры. Чтобы спастись, больные в пижамах перебирались через балконные ограждения и переплавлялись на военных катерах в безопасное место. Удалось спасти около 170 пациентов и медиков. Однако позднее СМИ сообщили, что в больнице остались еще 80 человек.

С гор в долины обрушились селевые потоки, сметая на своем пути деревеньки, мосты, автомобильные и железные дорогиФото: REUTERS

Власти жалуются на нехватку сухих вещей для пострадавших.

- Тысячи людей нуждаются в одежде. Им просто нечего носить. Нам нужны рубашки, брюки, нижнее белье, носки и даже обувь, - сетует мэр города Курасики Каори Ито.

Объем осадков, выпавший в западной части Японии, в три раза превысил июньскую норму. Больше всего смертей пришлось на многострадальную Хиросиму и ее округу. Власти предупреждают, что дождь в ближайшие дни не закончится и ко вторнику в общей сложности выпадет более 800 мм осадков, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Пока что не найдено очень много людей, а другим требуется срочная помощьФото: REUTERS

Самым драматичным стало спасение пациентов в больнице в городе Курасики, среди которых в основном пенсионерыФото: REUTERS

В некоторых районах из-за ливневых дождей вода поднялась до уровня второго этажа РИА Новости https://ria.ru/video/20180709/1524221636.htmlФото: REUTERS

В префектурах Гифу и Киото ввели режим ЧСФото: REUTERS

В Японии ежегодно на вторую половина июня - начало июля приходится сезон дождей Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/info/5358578Фото: REUTERS

Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной водыФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659483" frameborder="0"></iframe> Бедствие в Японии.