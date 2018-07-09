Певец Данко бросил жену с ребенком-инвалидом ради молодой возлюбленной

СЕГОДНЯ 15:46 2018-07-09T16:06:24+03:00

На днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что уверял, что никогда не оставит дочь с диагнозом ДЦП

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Еще год назад певец Данко был частным гостем телеэфиров, где рассказывал, как непросто быть отцом, у которого родилась дочь с диагнозом ДЦП. Но, мол, это трудности, которые выпали на долю его семье, и они справятся. Тогда казалось, что Данко окончательно завязал со своей славой донжуана и сосредоточился на том, чтобы действительно сделать свою семью счастливой. Однако, как оказалось, ненадолго. На днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерей ради молодой девушке- диджея Марии Силуяновой. Теперь последняя часто публикует романтичные кадры с Данко в своем Инстаграме. Интернет-пользователи даже подозревают, что певец и диджей уже сыграли свадьбу.

agatanevinovata Мой Ангел! Моя жизнь! Моя любовь! Моя Агата!

Под одной из недавних фотографий в микроблоге Марии одна из ее подписчиц поинтересовалась: «А с его дочерью Агатой вы тоже занимаетесь?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Силуянова не стала молчать и ответила: «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец».

siluyanova Настоящая любовь не бывает без боли, подумала зайка и крепко-крепко обняла ёжика

К слову, сам Данко фотографий с новой возлюбленной не публикует, зато в его Инстаграме появляются фотографии детей, которые сейчас находятся на отдыхе вместе со своей матерью Натальей в Краснодарском крае. Сама Устиненко пока не прокомментировала уход мужа из семьи.

Напомним, младшая дочь Данко и Натальи родилась с диагнозом мультикистоз головного мозга и ДЦП. Как сообщали врачи, Агата никогда не сможет разговаривать, ходить,самостоятельно есть и даже узнавать близких. Однако родители малышки не теряют надежду и делают все возможное, чтобы улучшить состояние малышки.

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