2018-07-09T16:06:24+03:00
Звезды

Певец Данко бросил жену с ребенком-инвалидом ради молодой возлюбленной

Несмотря на то, что уверял, что никогда не оставит дочь с диагнозом ДЦП
Ольга АНТОНОВА
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На днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерейНа днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Еще год назад певец Данко был частным гостем телеэфиров, где рассказывал, как непросто быть отцом, у которого родилась дочь с диагнозом ДЦП. Но, мол, это трудности, которые выпали на долю его семье, и они справятся. Тогда казалось, что Данко окончательно завязал со своей славой донжуана и сосредоточился на том, чтобы действительно сделать свою семью счастливой. Однако, как оказалось, ненадолго. На днях стало известно, что певец бросил свою гражданскую жену Наталью Устиненко, родившую ему двух дочерей ради молодой девушке- диджея Марии Силуяновой. Теперь последняя часто публикует романтичные кадры с Данко в своем Инстаграме. Интернет-пользователи даже подозревают, что певец и диджей уже сыграли свадьбу.

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Мой Ангел! Моя жизнь! Моя любовь! Моя Агата!
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Под одной из недавних фотографий в микроблоге Марии одна из ее подписчиц поинтересовалась: «А с его дочерью Агатой вы тоже занимаетесь?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Силуянова не стала молчать и ответила: «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец».

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К слову, сам Данко фотографий с новой возлюбленной не публикует, зато в его Инстаграме появляются фотографии детей, которые сейчас находятся на отдыхе вместе со своей матерью Натальей в Краснодарском крае. Сама Устиненко пока не прокомментировала уход мужа из семьи.

Напомним, младшая дочь Данко и Натальи родилась с диагнозом мультикистоз головного мозга и ДЦП. Как сообщали врачи, Агата никогда не сможет разговаривать, ходить,самостоятельно есть и даже узнавать близких. Однако родители малышки не теряют надежду и делают все возможное, чтобы улучшить состояние малышки.

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Певец Данко, которого в 90-е годы обожала вся страна, сейчас ведет размеренную, спокойную жизнь, большую часть которой посвящает воспитанию своей «особенной» дочери Агате. Три года назад, когда девочка появилась на свет, семья артиста пришлось пройти через многое. Так, с тем, что у нее родилась внучка-инвалид не могла смириться мать певца. Она была уверена, что ребенок стал результатом измены супруги исполнителя с давним любовником. И не раз утверждала, что было бы лучше оставить ребенка в детдоме. (подробности)

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