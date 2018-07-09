2018-07-09T16:30:50+03:00
В мире

Американец, собиравшийся тайком заглянуть дамам под юбку, подорвался на взрыве собственной микрокамеры

А священник нарушителя убедил его добровольно сдаться властям
Дарья КРЫЛОВА
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Незадачливый вуайерист решил, что это кара БожьяНезадачливый вуайерист решил, что это кара БожьяФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицейский участок города Мэдисон в американском штате Висконсин явился с повинной 32-летний местный житель Кевин Венум. Пришел он не один, а вместе со своим священником, который и убедил молодого мужчину сдаться властям.

Дело в том, что Кевина обуяла похоть. Не известно, что у него там было на личном фронте и как он относился к бесчисленным «веселым сайтам» в интернете, но, видать, захотелось американцу чего-то остренького, только ему доступного.

И решил мистер Венум залезть под юбки к жительницам родного Мэдисона. Но не абы как, а с использованием новейших технологий. Он купил миниатюрную видеокамеру, которую можно запросто встроить в ботинок. Чуток выставил ногу (в автобусе, кафе, офисе) и получай интимный обзор того, что скрыто за традиционным атрибутом дамской одежды.

Но случился у охальника облом великий. Дома при попытке вставить камеру в кроссовок ее аккумулятор взорвался. «Я еще ничего не успел заснять, я только собирался удостовериться, что она работает», - лепетал в полиции незадачливый вуайерист. В результате он получил ожоги ноги, и, будучи человеком верующим (о-ха-ха!), посчитал, что это знак свыше.

Кевин Венум отправился прямиком к священнику, которому тут же исповедовался в своем греховном намерении. Святой отец все быстро смекнул и посоветовал заблудшему, не теряя времени, сдаться полиции, да еще и вызвался сам сопроводить его в участок.

«Объект был оштрафован за свои действия и отпущен, поскольку никаких нелегальных видео он снять не успел», - сообщили в полиции Мэдисона.

Любитель совать нос под юбки еще хорошо отделался, потому что пару лет назад назад в штате Висконсин был принят закон, запрещающий приобретение устройств для фотографий или видеозаписей людей в нижнем белье без их личного ведома и согласия. Нарушителей этого закона ждет четыре года тюрьмы общего режима или штраф в 10 000 долларов.

Вообще-то, миниатюоные камеры, которые легко встроить в ботинки, пуговицы и другие атрибуты одежды, можно сейчас приобрести в онлайн-магазинах всего за 40-60 долларов. Но пока лишь в нескольких штатах США использование таких устройств для получения нелегальных изображений признано уголовным преступлением.

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