Алексей Кудрин: «На выполнение майских указов средств может не хватить»

СЕГОДНЯ 16:26 2018-07-09T16:34:11+03:00

Председатель Счётной палаты заявил, что в министерских документах обозначены только три из 47 показателей, установленных указом президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вновь выступил в привычном амплуа скептика. В ходе парламентских слушаний он засомневался, хватит ли денег в бюджете на выполнение новых майских указов президента. Минфин опубликовал проект «Основные направления бюджетной политики». Задачи, которые поставил перед правительством Владимир Путин, обойдутся казне в ближайшие 3 года в 4 трлн рублей.

Председатель Счётной палаты заявил, что в министерских документах обозначены только три из 47 показателей, установленных указом президента.

- Мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться. Поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей. Пока такой информации недостаточно, - подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что дополнительные деньги стоит искать не только с помощью традиционных инструментов: налогов, бюджетных маневров и т.д. У правительства есть более широкие полномочия. В том числе, реформирование работы судебной системы, правоохранительной, защиты прав собственности, снижение доли государства в экономике.

Майские указы президента – документ, который определяет главные цели развития страны на ближайшую шестилетку. Правительство должно сформировать национальные проекты по 12 основным направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое предпринимательство, экспорт. По каждому из направлений есть задачи и целевые показатели. По предварительным подсчетам, на выполнение всех указов потребуется по самым скромным подсчетам – 8 трлн рублей. По нескромным - от 20 до 25 трлн рублей.