2018-07-09T17:15:24+03:00
Звезды

Безработный муж Ольги Бузовой избавляется от элитной квартиры, в которой жил со звездой «Дом-2»

Он даже готов уступить покупателю 5 миллионов рублей, лишь бы сбыть недвижимость с рук
Ольга АНТОНОВА
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После того, как "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт, да еще и накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимости квартирыПосле того, как "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт, да еще и накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимости квартирыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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История про то, как два года назад Дмитрий Тарасов выставил Ольгу Бузовой из их совместной квартиры, знают все. А вот судьба недвижимости, в которой случился скандал, который в итоге привел к разводу долгое время была неизвестна. Ведь вскоре футболист «Локомотива» переехал в загородный дом, причем не один, а с моделью Настей Костенко. Но недавно выяснилось, что все это время московская квартира игрока известного клуба пустовала, и недавно, Тарасов решил ее продать.

Четырехкомнатная квартира расположена неподалеку от метро "Тропарево". Жилье было выставлено на продажу еще в декабре 2017 года. Тарасов просил за него 70 миллионов, но желающих пока так и не нашлось.

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Теперь, когда "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт, да еще и накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимости до 65-ти миллионов рублей, передает StarHit.ru. Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельных тонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Спальня оснащена санузлом и гардеробной, а кухня совмещена с гостиной.

Ранее апартаментами Дмитрия Тарасова заинтересовался футболист "Локомотива" Ренат Янбаев. Но окончательного решения в пользу приобретения квартиры от него так и не последовало. Сам экс-супруг Бузовой снижение цены на бывшее семейное гнездышко, как и увольнение, не комментирует.

Поговаривают, что Тарасов может перейти в "Ростов". За "Локомотив" он выступал с 2010 года.

Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельных тонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Фото: mirax-park.com

Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельных тонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Фото: mirax-park.com

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