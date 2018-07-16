Полиции оперативно предоставят геолокацию мобильников без вести пропавших детей

СЕГОДНЯ 18:23 2018-07-16T18:31:51+03:00

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что процент спасенных можно было бы увеличить в несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на это тратится столько времени, что спасать «потеряшек» часто уже поздно

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В среднем, каждый день в России пропадает 20 детей. Восемь тысяч за 2017 год – это статистика полиции. Сколько из них удалось найти живыми и невредимыми, ведомство не уточняет. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что процент спасенных можно было бы увеличить в несколько раз. Для этого необходимо изменить всего лишь одну норму в законе. Полиция, разыскивающая детей, должна оперативно получать данные о геолокации с их мобильников и других умных гаджетов. Законопроект об этом она внесла в Госдуму.

Ключевое слово в поправках Яровой – оперативно. Полиция и сейчас может запросить у сотовых операторов местоположение конкретного человека. Только для этого нужно предоставить разрешение суда. И пока возбуждается уголовное дело о пропаже, пока бумажки перекладывают из одной кучки и другую – проходит 10-14 дней. Шансов спасти кого-то, например, заблудившегося в лесу, уже нет.

Если законопроект примут, то получить данные геолокации полиция сможет, написав сотовому оператору «мотивированное постановление». Документ примут от МВД, ФСБ, Росгвардии – да любого органа, ведущего оперативно-розыскную деятельность. К нему нужно будет приложить заявление от родителей. И, если сим-карта ребенка оформлена на другого человека, письменное разрешение от владельца симки. В суд достаточно будет просто послать уведомление. У оперативников будет 48 часов без лишней бюрократии. Потом, чтобы продолжить поиск, придется обращаться за разрешением в суд как обычно.

АДРЕС ЗНАЮТ, НО НАЙТИ НЕ МОГУТ

Эксперты поправки приветствуют и, в то же время, немного смущены. Почему в законе речь идет только о детях?

- Сейчас в ежедневном режиме мы получаем десятки заявок на заблудившихся взрослых. Грибники, которые теряются в лесах, пенсионеры - у них тоже есть мобильники. Но под действие закона они не попадают, - говорит Григорий Сергеев, руководитель спасательного отряда «Лиза Алерт» - Это хорошая инициатива, которая снимает нелепейшие законодательные ограничения. Будем надеяться, это только первый шаг. Второй – распространить действие закона на всех людей. Третий – определять местоположение более точно.

По словам Сергеева, сотовые компании просто называют полиции координаты ближайшей вышки связи, к которой подключен телефон. Если речь идет о мегаполисе, тут вышки стоят через каждые 100-400 метров. Найти легко. А в сельской местности, в лесу зона охвата может составлять 5-10 км. И тут хоть дивизию вызывай – каждый куст не прочешешь.

СПАСЕНИЕ ЗА 30 МЛН РУБЛЕЙ

Источник «КП» в одной из сотовых компаний подтвердил, что такая проблема существует. Но при желании ее легко решить. Автоматическая система, которая помогает сократить зону поиска до 200 метров даже в лесу стоит около 30 млн рублей. Дорого? Конечно! Но операторы несут из-за Яровой куда большие расходы.

Автор законопроекта Ирина Яровая прославилась благодаря другому закону. В народе его так и прозвали «Закон Яровой». Если кратко: с 1 июля операторы должны хранить информацию о телефонных разговорах и переписку россиян до 3 лет. Чтобы обеспечить техническую возможность каждому сотовому оператору нужно будет потратить около 40 млрд рублей.

- Ну добавьте в этот закон требование внедрить систему поиска за 30 млн! Да на фоне миллиардных расходов хуже уже не станет. Но зато операторы будут обязаны это сделать. В итоге, спасут куда больше жизней, - признается источник «КП». – Или государство, если ему не все равно, может выделить по 30 млн четырем крупнейшим сотовым компаниям.

Есть и другой вариант. По словам экспертов из «Лизы Алерт», в Европе и США проблема решается с помощью переносных базовых станций. Это устройство связи можно установить на вертолете или на любых высоких точках рядом с зоной, где предположительно пропал человек. Они тоже поймают сигнал от мобильника, но более точно. И стоят дешево, и работают эффективно. Но в России почему-то запрещены.

Наконец, правительству нужно продумать вопрос, что делать, если телефон пропавшего выключен. Операторы находят место, где человек последний раз был «в сети». Но это ручная работа, стало быть – занимает много времени. Да и специалистов у компаний не хватает. А в идеале – те должны быть на связи со спасателями 24 часа в сутки. Это нужно создавать целые отделы…

Инициативу Яровой, без сомнения, поддержат в правительстве. И закон примут. Через год придумают, как в него вписать взрослых. Через два – обяжут операторов применять самые современные системы геолокации. Через три, может, выделят им на это субсидии. Через четыре – посмотрят, как в других странах и решат, что можем также. Но все эти годы будут пропадать люди, которых никто никогда не найдет. Почему бы не сделать все сразу?