Подросток с синдромом Дауна вынесет флаг на поле в полуфинальном матче ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:50 2018-07-06T10:50:57+03:00

6-классник Антоний Дорохов сам играет в футбол, а на мундиале сможет воплотить свою мечту и выйти на одно поле со звездами мирового футбола

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Антоний Дорохов учится в 6 классе и, как миллионы мальчишек по всему миру, обожает футбол. У Антония - синдром Дауна. Но эти страшные буквы в медицинской книжке не мешают мальчику идти к своей мечте.

Антоний играет в футбольной команде, которую поддерживают благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». Этот проект - уникальный для России. В группах десятки ребят с синдромом Дауна учатся играть в футбол под руководством Александра Махова, декана факультета физической культуры РГСУ. Уже 2 года команды поддерживает социальная программа FIFA. Она-то вместе с Coca-Cola и помогла Антонию на пути к мечте.

Юноше предстоит сделать то, о чем грезят, пожалуй, все мальчишки и девчонки на планете - выйти на поле Чемпионата мира по футболу-2018. На полуфинальном матче, который пройдет в московских "Лужниках" 11 июля Антоний Дорохов станет одним из флагоносцев. Перед началом первого тайма Антоний вынесет национальное знамя одной из сборных и окажется буквально на расстоянии вытянутой руки от мировых звезд футбола.

Антонию выпал шанс воплотить в жизнь мечту миллионов мальчишек Фото: благотворительный фонд «Синдром любви»

«Для кого-то футбол – это профессия, для других – хобби, а для людей с синдромом Дауна – возможность быть вовлеченными в жизнь и принятыми обществом. 11 июля Антоний возьмет на себя почетную миссию – представлять людей с синдромом Дауна в нашей стране. Десятки ребят с особенностями развития уже играют в футбол, сотни только мечтают об этом. Наш фонд сейчас прилагает массу усилий, чтобы помочь людям с синдромом Дауна в регионах России стать частью футбольного мира. И в этом нам помогает социальная программа FIFA», – рассказала Ирина Меньшенина, генеральный директор фонда «Синдром любви».

СПРАВКА КП

Все это стало возможно благодаря инклюзивной инициативе «#Готовы #Открыть сердца», которую воплощает в жизнь официальный партнер FIFA, Coca-Cola. Цель программы - привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их потенциал.

Программа не только помогает особенным подросткам присоединиться к детско-юношеской программе FIFA, в рамках которой они становятся флагоносцами и сопровождающими судей на матчах мундиаля. В рамках кампании и при поддержке фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» и муниципалитетов, в 11 городах проведения мундиаля строятся инклюзивные игровые парки с футбольным полем, чтобы дети и подростки с особенностями развития и без могли играть и заниматься спортом на равных.

И наконец, в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу организованы футбольные юнифайд-матчи, где в одной команде на равных играют люди с особенностями развития и без. 9 июля в Парке футбола на Красной Площадии пройдет грандиозное завершение этой юнифайд-эстафеты. Футбольный матч соберет на одном поле атлетов с особенностями развития, звезд мирового футбола и шоу-бизнеса.