СЕГОДНЯ 16:18 2018-07-06T16:30:42+03:00

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6 июля из Великого Новгорода стартовала автоэкспедиция «Земляки». Финиширует она 12 июля в селе Усть-Цильма Республики Коми.

Инициатива журналистов Новгородской области и Республики Коми при поддержке «Комсомольской правды» должна связать новгородские памятники истории с живыми традициями Русского Севера. В селе Усть-Цильма уже пять веков хранят в неизменном виде новгородскую культуру, а сами его жители считают себя коренными новгородцами.

Освоение низовий реки Печора началось с середины XVI века, когда новгородец Ивашка Ластка получил на это привилегию от Ивана Грозного.

Автоэкспедиция «Земляки» отправилась маршрутом древних новгородцев. Фото: Сергей Суфтин

Как предполагают историки, оба Ивана были дальними родственниками. Еще одна волна переселенцев – старообрядцы середины 17 века, также в основном из Новгорода.

Экспедиция началась с торжественных проводов, экскурсии к памятнику «Тысячелетие России», молитвы в Святой Софии, песен и плясок у стен новгородского кремля на берегу Волхова. Проводы завершились под удары колоколов на звоннице Софийского собора.

За неделю четыре внедорожника преодолеют 2000 км. Автоэкспедиция повторит маршрут, которым на север веками двигались новгородцы. Путешествие пройдет через Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области, Республику Коми. Кульминацией экспедиции станет фольклорный праздник «Усть-Цилемская горка». Примечательно, что это действо никем не режиссируется и является чисто народной инициативой и традицией. Ее уже на протяжении десятков лет исследуют ведущие этнографы, в том числе – из Пушкинского дома. Участие в самом празднике будет предполагать для путешественников «дресс-код», обусловленный старообрядческой традицией. Украшением «Горки» являются и богатые русские народные костюмы, и песни, которые сохранились с допетровских времен и само шествие устьцилемов из своих домов в центр села.

Путешественники выполнят не только журналистскую работу, но и станут исследователями культурных параллелей, которые веками связывали Новгородскую землю. «Земляки» посетят книгохранилища, в которых хранятся старообрядческие рукописные книги. В них передавалась из поколения в поколение религиозные традиции.

Цель путешествия – проложить новый автомобильный туристический маршрут, провести аудит гостиниц, дорог и общепита. Фото: Сергей Суфтин

Еще одна цель экспедиции – проложить новый автомобильный туристический маршрут, провести аудит гостиниц, дорог и общепита. По словам одного из участников экспедиции гендиректора информагентства БНК Алексея Лазарева, во время подготовки к ней выяснилось, что в некоторых регионах местные власти начали специально к проезду путешественников ремонтировать дороги.

Журналисты посетят Вологду, Боровичи, Великий Устюг и другие города. На конечном этапе экспедиции к ней присоединиться губернатор Новгородской области Андрей Никитин.