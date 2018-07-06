2018-07-06T16:49:57+03:00
Звезды

Дану Борисову обокрали в центре Москвы

По словам телеведущей, таксист завладел ее айфоном
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В минувшую среду в центре Москвы у телеблондинки украли новенький айфонВ минувшую среду в центре Москвы у телеблондинки украли новенький айфонФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ни дня без скандала — так можно описать летние каникулы Даны Борисовой.

В минувшую среду в центре Москвы у телеблондинки украли новенький айфон.

— Я ехала в такси. Когда выходила из машины, закопалась в сумке и, видимо, обронила айфон.

Пропажу обнаружила, когда вышла из такси. Спохватилась, а водитель уже дал по газам, догнать его было невозможно, — вспоминает телеведущая Дана Борисова. — Я позвонила в таксопарк, они там опросили водителя, он сказал, что телефон мой не брал. Тогда я написала заявление в полицию. Водителя задержали, но и во время допроса он клялся, что телефон мой не брал. Дескать, может, его следующий пассажир нашел и прихватил. Полицейские мне сказали, что не верят показаниям водителя. Они оставили его подумать ночью в камере с бомжами. А я купила себе телефон за 2 тысячи рублей, чтобы совсем не остаться без связи, и ждала звонка из полиции. Наутро водитель во всем сознался и вернул телефон. Правда, он его немного сломал, зачем-то вырвал оттуда мою сим-карту чуть ли не с корнем и слегка расколотил стекло. Я отдала айфон в ремонт, надеюсь, починят. И, конечно же, не устаю благодарить наших полицейских. Так профессионально сработали.

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