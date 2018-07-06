"Бесплатная медицинская лошадь дальше не везет, пациентам просьба освободить вагоны!"

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-06T18:41:49+03:00

Уходит не просто врач, а, по мнению проголосовавших пациентов, лучший участковый врач-терапевт, вошедший в первую десятку лучших врачей Москвы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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«В результате постоянных переработок, эмоциональной перегрузки и дефицита отдыха, у меня уже наступило душевное опустошение. Ничего не радует, дома нет ни сил, ни желания, ничего делать, на работу каждый день в течении последних нескольких месяцев я шла с отвращением и ждала с нетерпением окончания рабочего дня».

На этой неделе медицинское сообщество бурно обсуждает, казалось бы, рядовое событие - уход очередного врача из системы государственного здравоохранения.

Уход медиков - врачей, фельдшеров, медицинских сестер из медицины вообще, а из государственной системы здравоохранения в частности - не редкость, а в последние годы отток весьма заметный. Ничего диковинного в этом нет, казалось бы, что тут обсуждать?

Однако данная история привлекла внимание и врачей и пациентов двумя особенностями: уходит не просто врач, а, по мнению проголосовавших пациентов, лучший участковый врач-терапевт, вошедший в первую десятку лучших врачей Москвы:

Землянухина Анна Александровна Диагностический центр № 5 (СВАО) средний балл - 9,859.

И уходит не молча, а во всеуслышание подробно изложив в открытом письме, почему принято такое кардинальное решение.

Текст письма очень большой. В первой части Анна Землянухина рассказывает о себе, и становится ясно, что в медицине она человек не случайный. Далее врач в 5-ти пунктах, очень подробно и аргументированно излагает причины своего ухода из любимой поликлиники от любимых пациентов.

Данное открытое письмо - поистине документ эпохи, который позволяет глазами инсайдера увидеть, что скрывается под "толстым слоем шоколадной глазури" реформы российского здравоохранения.

На первое место, в качестве причины своего ухода из государственной поликлиники, врач-терапевт Анна Землянухина поставила невозможность оказания полноценной медицинской помощи пациентам в отведенные 15 минут времени. На лукавые реплики чиновников: "врач может тратить на прием столько, сколько того требует ситуация у данного пациента", Землянухина отвечает: "на практике за время ожидания в коридоре пациентов более 20 минут - накладываются штрафы. Как можно тратить более 15 минут на пациента, но чтобы при этом не ждали другие в коридоре, при полной записи на каждые 15 минут? Если же запись не полная - штраф за невыполнение плана".

Как видите, у врачей, как и у полицейских "палочная" система. "Не добрал" больных - штраф! Получается, если здоровые люди не хотят болеть, врач что, должен ходить по квартирам, и всех вирусом гриппа заражать? Или ветрянкой? Чтобы "запись на приём была полная"! 

Конвейерная нагрузка потоком пациентов усугубляется валом бумажной работы. На это жалуется большинство коллег из первичного звена и "скорой помощи". Пакость чиновничьих новелл в организации труда участкового терапевта и врача "скорой" состоит в том, что в течение рабочей смены не предусмотрено отдельного времени на заполнение и обработку документов. Но ведь документов очень много, и они требуют много времени на заполнение: "Оформление посыльного листа на инвалидность занимает порядка 40 минут. МРТ - 20 минут. Направления и выписки в др. ЛПУ - 15 минут".

В итоге: либо врач пишет эти бумажки на приёме, выкраивая время за счет полноценного сбора анамнеза и осмотра пациентов, либо сидит после приёма, тратя своё личное время, и хронически перерабатывая! "Я устала работать по 10 - 11 часов в день, и делать уроки с ребенком в 5 утра" - пишет врач Землянухина в своём открытом письме.

Хронические переработки - это хронический стресс, который рано или поздно заканчивается профессиональным выгоранием: "на работу каждый день в течение последних нескольких месяцев я шла с отвращением и ждала с нетерпением окончания рабочего дня".

Из этих слов очевидно: дальше терпеть нельзя, нужно уходить.

"А как же другие врачи?" - спросите вы. А другие врачи приспособились: "Кто-то ходит курить по 20 раз за прием, а в картах - пустота, и результат приема - ноль. А ко мне запись была заполнена на 2 недели вперед, и весь 9-часовой прием протекал без единого перерыва... Почти каждый пациент с чужого участка - чистый лист. Необходимо собирать анамнез, расписывать основное заболевание, фон, сопутствующие, разбираться в обследованиях, лечении, давать рекомендации по образу жизни и питанию, лечению. И это несмотря на то, что пациент уже был в этом году неоднократно у своего участкового или нескольких врачей".

Ну, а каково пациентам? А пациенты рады запрыгнуть на "лошадь", которая продолжает тащить этот "воз": "Пациенты с моего участка не могли ко мне попасть, т.к. половину приема составляли пациенты с других участков… В какой-то момент пациентов стало столько, что я не могла вспомнить даже их лиц, не то что диагнозов и лечения... Недавно вернули запись по участковому принципу. Но пациенты с чужих участков продолжали записываться, уговаривая или обманывая администраторов, писали письма в ДЗМ, что их не хотят прикреплять ко мне".

В заключение коллега пишет о том, что устала. Устала от того, от чего устали мы все - и мы, врачи, и вы, уважаемые пациенты: "Я устала от лицемерия. Руководства. ДЗМ. Некоторых коллег. Ухода от ответов в сторону. Отсутствия ответов в ответах. Игнорирования проблем и подмены решения проблем картиной липовой стабильности и благополучия".

Ну, что тут еще добавить?

Хорошо было бы, чтобы каждый врач, уходя из государственной ли медицины в частную, или из медицины вообще, излагал и публиковал бы в открытом доступе все причины, которые заставили пойти на такой шаг. Может быть тогда в головах чиновников и обывателей что-то бы сдвинулось, и ситуация начала бы меняться... в лучшую, а не худшую сторону.

Интересно, к кому теперь пойдут на приём пациенты врача Анны Землянухиной? К тем "врачам", которые "ходят курить по 20 раз за приём"?