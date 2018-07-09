Лия Ахеджакова: «Походка от бедра свободная»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-08T23:19:03+03:00

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«Нет ничего невозможного для человека с интеллектом», - говорила сыгранная Лией Ахеджаковой секретарша Верочка из «Служебного романа». Студентка Московского института цветных металлов и золота внезапно бросила учебу и поступила в ГИТИС, чтобы окунуться в мир зайчиков и пионерок - такие роли поручали худенькой невысокой актрисе с тонким голоском в московском ТЮЗе. Даже в кино Лия дебютировала ролью сына старшины Пети в картине «Возвращение».

Кадр из фильма «Гараж»

Но нет ничего невозможного для человека с талантом - роль Женьки в спектакле по рассказу Анатолия Алексина «Мой брат играет на кларнете» заставил говорить об Ахеджаковой театральную Москву. На талант пришел посмотреть, пожалуй, главный для актрисы человек - Эльдар Рязанов. Это была любовь с первого взгляда, подарившая зрителям лучшие ее роли: от учительницы Тани, самозабвенное поющей «Вагончик тронется», до опустившейся художницы-бомжихи Фимы. Всего Лия Меджидовна сыграла в семи фильмах режиссера, завоёвывая каждым все больше поклонников своего таланта.

Джульетта Ашотовна из фильма "Когда я стану великаном"

«...По отношению к Ахеджаковой я проявил себя не лучше других режиссеров. Поначалу я ей доверил маленький эпизод в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Когда я начал работать с актрисой, то понял, что вернее было бы сказать так: не я ей доверил, а она оказала мне честь, согласившись играть этот эпизод..., - признавался Эльдар Александрович в своей книге «Неподведенные итоги». - После встречи с Ахеджаковой в «Иронии судьбы» я не мог представить свой следующий фильм без дальнейшего сотрудничества с замечательной артисткой. Роль секретарши Верочки в пьесе «Сослуживцы» была иной, нежели в фильме «Служебный роман»... Мне очень импонировала мысль пригласить на эту роль Лию Ахеджакову. Мы с соавтором трансформировали образ, постарались «надеть» его на психофизические данные артистки... Когда урок Калугиной - как надо завлекать мужчин, нравиться им, какую походку следует выбрать, как одеваться - дает Лия Ахеджакова, это в сто раз богаче, интереснее, сложнее и смешнее... В сатирической комедии «Гараж» мы уже специально писали главную роль, Елены Малаевой, для Ахеджаковой. Приступая к работе над фильмом, я сказал себе: «Если Ахеджакова не сможет по каким-либо причинам играть роль Малаевой, то я или отложу съемки до того времени, когда она освободится, или же вообще не стану снимать картину без нее».

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В чем же секрет ее таланта? Главное в этой актрисе - удивительное растворение ее человеческой сущности в ролях, которые она играет. Ахеджакова в жизни - человек деликатный, искренний, застенчивый, одухотворенный, скромный и вместе с тем принципиальный и непримиримый к несправедливости и злу. И вот эти личные качества наполняют каждую ее актерскую работу... Ахеджакова любит людей. Ее огромные глазищи излучают свет, притягательность, боль, нежность, и все это проникает в сердца зрителей. Природа редко сотворяет чудо. Но в случае с Ахеджаковой ей это удалось».