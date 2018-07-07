Меняем ушанку на кокошник!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-06T20:43:09+03:00

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Спасибо, конечно, героям матча с Испанией. Но ведь ходить в кокошниках наши болельщики начали с самой первой игры. И разом подзабытый головной убор выскочил в национальные символы. Не было такого никогда. Скорее Россию весь мир (да и мы сами) представлял в ушанке и телогрейке. Почему все так перевернулось?

Есть этому явлению объяснение вполне банальное - летом в ушанке как-то жарковато. Но есть и глобальное. Поменялись мы сами. Тот бразильский карнавал, что устроили на улицах болельщики, заслуга не только иностранных фанатов. Мы тоже умеем веселиться, обниматься, танцевать под барабаны и не только, радоваться и принимать гостей на полную катушку. Мы современные, добрые, открытые и не ходим строем.

Ну и какие тут, на милость, ушанки!

Ушанка - это мужички с трехдневной щетиной, чинариками и чифирем присели у облезлого забора или солдаты маршируют на плацу. Уже не прокатывает.

А тут кокошник - девицы с парнями схватились за руки и понеслись в хороводе. И вот вам карнавал, праздник, Россия! Недаром же она женского рода, простите за еще одну банальность.