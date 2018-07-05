Фанаты с «сосисками надежды» перед матчем Россия-Хорватия: «Здорово, если бы все зрители пришли в кокошниках»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-05T17:26:02+03:00

Дмитрий Гнатюк рассказал "Комсомольской правде", что с супругой Инной и племянником Юрием они съедят на стадионе "Фишт" больше, чем по одной сосиске Фото: Из личного архива

Известные болельщики поддержали идею, чтобы все фанаты пришли на стадион в кокошниках

Изменить размер текста: A A

Поддержать нашу сборную в матче с Хорватией в Сочи поедут и самые известные болельщики "трое в кокошниках", которые прославились поеданием хот-догов во время трансляции игры Россия-Испания. Дмитрий Гнатюк рассказал "Комсомольской правде", что с супругой Инной и племянником Юрием они съедят на стадионе "Фишт" больше, чем по одной сосиске, а также, как болели за колумбийцев возле бровки поля и каким будет счет в игре с хорватами.

- Какой настрой у вашей семьи накануне матча Россия-Хорватия?

- Очень хороший. Мы волнуемся, но надеемся, что наши пройдут в полуфинал.

- Вы поедете поездом или самолетом?

- По-разному, не все в одно время.

- Ранее вы нам говорили, что готовы есть хоть весь матч. Сосисками запаслись?

- Конечно, готовы. Но и вообще я бы не преувеличивал силу этого талисмана (ред. - сосисок), все зависит от ребят из сборной, как они настроятся. Уверен, что они настроятся на победу.

Известные болельщики поддержали идею, чтобы все фанаты пришли на стадион в кокошникахФото: Личный архив

- Прикинули, сколько готовы съесть?

- Вообще не думали об этом. Но больше, чем по одной.

- А для победы нашей сборной важно, какие сосиски: московские или сочинские?

- Думаю, что в Сочи на месте что-то купим.

- Это означает, что всю эту неделю вы на диете, и ни одной сосиски не съели?

- Нет. Живем обычной жизнью.

- Если другие фанаты тоже придут в кокошниках и возьмут по паре сосисок: это будет конкуренция вам или общее дело?

- Мы были бы только рады. Представьте, все зрители были бы в кокошниках - все офигеют, а какая будет реакция у игроков на поле.

- Вот так взять и запустить в Сочи флешмоб «на стадион в кокошнике и с сосиской»…

- Да. Было бы чудесно.

Поддержать нашу сборную в матче с Хорватией в Сочи поедут и самые известные болельщики "трое в кокошниках"Фото: Личный архив

- Что по костюмам? Ничего не поменялось?

- Нет. Сядем в тех же футболках в цветах российского флага. И в кокошниках.

- А если будет дождь?

- Думаю, что потерпим.

- Флаги на щеках теперь будут только российские?

- Посмотрим. Один точно должен быть российским, правда?

- Ну, да. А расскажите о плюсах и минусах свалившейся на вас славы? Вы живете с этим уже пять дней.

- Кто-то в интернете злобно высказывается. Но в основном все рады, тоже шутят. Я удивлен, как много людей болеет за сборную, и вообще интересуется футболом.

- Фанаты атакуют вас на улице, в метро, караулят под домом?

- Нет, такого нет. Вы смущаете меня немного. Просто, когда идем к стадиону (мы же на другие игры тоже ходим), то многие подходят, делают селфи.

Болельщики в кокошниках будут есть сосиски весь матч, лишь бы сборная России выиграла в СочиФото: Личный архив

- На каком матче после игры Россия-Испания были?

- Мы были на трагическом матче – играла Англия и Колумбия. Мы болели за колумбийцев и сидели в их фанатском секторе. Вы не представляете, какие там страсти. Понятно, что Англия посильнее, чем Колумбия. Но они дожали до пенальти, как мы с Испанией. Но у Англии вдруг закончилось «пенальтийное проклятье». На колумбийцев было жалко смотреть. Но к метро они уже шли с песнями.

- Как вам творчество людей, в частности, граффити на московском гараже?

- Да, видели. Очень смешно.

- Вы уже стали рекламировать один из московских банков, сменив на этом посту Лионеля Месси?

- Это не так серьезно, не то, чтобы реклама. Нам просто хотелось пройти к бровке поля, нас провели. Мы гол, который забили колумбийцы, видели очень близко, они так радовались. Это было интересно.

- А предложения рекламировать хот-доги поступали?

- Ну, что вы. Мы к этому серьезно не относимся. После Чемпионата мира все это и пройдет.

- То есть раздавать автографы и селфи фанатом готовы бесплатно? Все интересуются: не зазвездились ли вы?

- Конечно, бесплатно. Это же так классно болеть вместе, такая общая радость, которую не нужно монетизировать.

- И самый главный вопрос к вам, как к талисману сборной: Россия выиграет, а с каким счетом?

- Мне кажется, что интрига будет сохраняться. А счет - 2:1, возможно, в дополнительное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщики в кокошниках будут есть сосиски весь матч, лишь бы сборная России выиграла в Сочи

Дополнительное время матча Россия-Испания тянулось, счет был прежним — 1:1, как вдруг на экране появились они — трое в кокошниках, жующие вкусные то ли хот-доги, то ли шаурму. В фан-зоне на Воробьевых горах все рухнули от дикого смеха, проснулись и взбодрились даже те, кто устали. Эти несколько секунд двое мужчин и женщина так смачно ели, что за несколько минут стали знаменитыми (подробности)

Граффити "трое в кокошниках" появилось на гараже в Москве

Ставшая известная на весь мир футбольная "троица в кокошниках", поедающая хот-доги на матче Россия-Испания на "Лужниках, уже стала объектом многочисленных фотожаб в интернете. А теперь еще и появилась на московском гараже в виде граффити. С нарисованными болельщиками уже фотографируются жители района Кузьминки. А автор граффити признался, что не спрашивал разрешения и создал эту красоту за два часа (подробности)

В ТЕМУ

«Акинфеев все еще капитан? Дайте ему майора!»: Болельщики сборной России благодарят игроков за выход в 1/4 ЧМ-2018

Россияне ликуют - российская сборная прошла в следующий этап чемпионата мира-2018, сыграв в ничью со сборной Испании, которую называли фаворитом этого турнира. За наших ребят болели не только в России, но и по всему миру. Поздравления с победой в соцсетях от бразильцев, аргентинцев, немцев (подробности)