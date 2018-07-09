Зинаида Кириенко: Григорий Мелихов за мной ухаживал, но я воспринимала его как взрослого дядьку

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-08T16:17:25+03:00

Зинаида Кириенко до сих пор ездит с концертами, на сцене поет романсы и песни советских композиторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Зинаида Михайловна говорит, что в ней еще много нерастраченной энергии. Она до сих пор ездит с концертами, на сцене поет романсы и песни советских композиторов, представляет на фестивалях эпическую картину Сергея Герасимова «Тихий Дон». Свой день рождения собирается отмечать на даче на Клязьме, куда приедет вся семья: сыновья Тимур и Максим, пятеро внуков и правнуки. Как рассказал нам ее младший сын Максим, Зинаида Михайловна отлично готовит, особенно ловко у нее получается винегрет, окрошка и вареники с картошкой. Это ее фирменные блюда. На праздничном столе обязательно будет шашлык.

Сегодня прекрасная Наталья из «Тихого дона» отмечает юбилейФото: кадр из фильма

«Мы с Быстрицкой и Хитяевой никогда не дружили»

- К сожалению, трудно собрать друзей, - посетовала Зинаида Михайловна, когда мы ей позвонили. В это время она гуляла с собачкой - йоркширским терьером. - Многих нет в живых, другим сложно приехать за город. Моей ближайшей подругой была Римма Маркова. Мы жили напротив, так что из окон квартир могли видеть друг друга. Но Риммочки уже нет…

- Зато три героини «Тихого Дона» - в добром здравии. Элина Быстрицкая, Людмила Хитяева. Вы часто общаетесь?

- Мы никогда не дружили, каждая жила своей жизни. Просто однажды, много лет назад, собрались вместе для работы на картине Сергея Герасимова. Когда я поступила во ВГИК на курс Герасимова, он сразу разглядел во мне исполнительницу роли Натальи. Я была естественной, «натуральной», открытой и очень провинциальной девушкой.

- Ходили слухи, что между Людмилой Хитяевой и Элиной Быстрицкой были непростые отношения…

- Было соперничество, у кого роль главнее и кто из них красивее. У Элины - характер будь здоров, но и Хитяева заносчива. Я была в стороне. И, наверное, поэтому со всеми осталась в добрых отношениях.

- Исполнителю роли Григория Мелихова - актеру Петру Глебову - на съемках фильма было за 40, а он играл молодого казака, первого парня на хуторе…

- Глебову делали очень сложный грим. Его не только «омолаживали», но и конструировали нос с горбинкой. Требовалась ювелирная работа гримеров, потому что у Глебова от природы нос уточкой. Когда фильм вышел, на встречах со зрителями Глебова не узнавали. Это обижало его. На экране он - эдакий казачина с крепким хребтом. А в жизни - бонвиван, прекрасно пел под гитару, очень обаятельный мужчина, которым легко было увлечься...

Исполнителю роли Григория Мелихова - актеру Петру Глебову - на съемках фильма было за 40Фото: кадр из фильма

- Вроде бы он и за вами ухаживал?..

- Кто ж не ухаживал за молодой и красивой… Но ему было 42 года, когда мы снимались, и я воспринимала его как взрослого дядьку.

«Жалею, что не узнала судьбу отца»

- Зинаида Михайловна, а чем сейчас занимаетесь - правнуками, модет, дачей?

- Для меня всегда семья была на первом месте. Дети, потом внуки. Очень любила своего мужа (экономист Валерий Тарасевский — Ред.). И много работала. До сих пор выступаю в концертах, это меня здорово поддерживает. Когда-то мы с мужем выращивали на даче огурцы, помидоры, кабачки, клубнику, перец. Оба родились на юге, где люди значительную часть времени проводили на участке, в огороде. Так было принято. Я родилась в Махачкале, потом жила в ставропольской станице. Муж - из Грозного. У его родителей были сады, участок за городом. Наверное, поэтому была тяга возиться с землей. Сажали яблони, вишни, даже были теплицы - все делали с любовью и в удовольствие, хотя в Подмосковье фрукты и овощи растут не так, как на юге. И вишни кислые, и ягоды мелкие, а про помидоры — и не говорю. Не стоит тех усилий и труда. Но в нас был энтузиазм. Когда мужа не стало 14 лет назад, дачные увлечения перестали меня интересовать. Имущество я раздарила своим сыновьям, чтобы потом между ними не было семейных раздоров, о которых так часто рассказывают в ток-шоу. Я постаралась это предупредить. Сыновья меня берегут и любят.

Зинаида Кириенко в молодости была естественной, «натуральной», открытой и очень провинциальной девушкойФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Муж был младше вас на 10 лет. Никогда не чувствовали разницу в возрасте?

- Я никогда не выглядела Матреной при молодом муже. Наоборот, все считали что Валера старше меня. У нас был счастливый брак.

- Наверное, знаете рецепты, как сохранить молодость?

- Я не делаю модные косметические процедуры. Даже лень сходить в парикмахерскую. Прошу свою невестку — приезжай покрась мне волосы. Наверное, у меня такие гены, которые позволяют относительно молодо выглядеть. Я похожа на своего отца Георгия Константиновича Широкова.

- Но носите фамилию и отчество вашего отчима Михаила Кириенко...

- У отца была тяжелая жизнь. В 19 лет во время гражданской войны белогвардейцы (отец был курсантом юнкерского училища - Ред.) отправили его в Англию, а его родные остались в России. Русские юнкера жили в страшной нужде. Отец работал на кухне в ресторане чистили картошку и питался очистками. Он приехал в Россию только через 8 лет, когда вышло постановление Совнаркома, позволившее вернуться эмигрантам. Его отправили в какой-то дагестанский аул. Потом он познакомился с моей мамой. Их брак был недолгим — они разошлись по политическим соображениям. Мама работала на рыбоконсервном заводе в Махачкале, руководила кружком «Ворошиловский стрелок», скакала на коне, была апологетом советской власти. А он психологически надломленный человек из прошлой эпохи. Мама рассказывала, что отец был из состоятельной семьи, но кто были его родители, я не знаю. Мне было три года, когда родители развелись. А еще через три года отца арестовали как «врага народа». И больше мы о нем ничего не слышали. Я до сих пор жалею, ругаю себя за то, что так и не узнала судьбу своего отца.