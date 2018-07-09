"Воздержаться от неоднозначных заявлений". Хорватский футбольный союз сделал заявление по Домагою Виде

СЕГОДНЯ 07:30 2018-07-09T07:50:49+03:00

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Хорватский футбольный союз выпустил официальное заявление по поводу инцидента с защитником сборной Домагоем Видой и одним из представителей тренерского штаба Огненом Вукоевичем. после окончания четвертьфинального поединка ЧМ-2018 против России они записали видео, на котором прозвучала фраза "Слава Украине!". ФИФА уже вынесла официальное предупреждение хорватскому игроку.

- Слова Виды и Вукоевича были ответом на сообщения с поддержкой, полученные из Украины, так как с этой страной их многое связывает - они играли за киевское "Динамо". Хорватский союз предупредил Виду, Вукоевича и других представителей команды, что впредь следует воздерживаться от высказываний, которые могут быть впоследствии истолкованы как политические, - говорится в официальном заявлении пресс-службы федерации.

Вместе с тем, сам Домагой Вида тоже подчеркнул, что заявление не является политическим:

- Я сожалею, что мое заявление было истолковано в данном ключе. Это не было политическим заявлением, это всего лишь слова благодарности за поддержку с Украины, где я и Вукоевич провели много лет. Я счастлив говорить на русском языке и наслаждаюсь своим пребыванием на чемпионате мира 2018 и надеюсь, что это заявление будет воспринято только и только как слова благодарности нашим украинским друзьям не только во время матча с Россией, но на протяжении всего Кубка мира, - отмечается в заявлении Виды, размещенном на сайте Хорватского футбольного союза.

Вместе с тем, ряд хорватских СМИ выразил негодование по поводу происшествия. Портал Sportarena в частности назвал этот поступок "прямой провокацией" и Вида с Вукоевичем, как игравшие долго за украинские клубы, должны были знать весь контекст. Сайт dnevno.hr отметил, что оба хорвата "прошли по краю". А вот Index.hr критикует Вукоевича и Виду, припоминая, что они могли получить наказание от ФИФА.

Не остались в стороне и представители Украины от этой истории. Президент федерации футбола Незалежной Андрей Павелко у себя на Facebook написал:

- Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и в первую очередь человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к её гражданам.

Сборная Хорватии, напомним, впервые с 1998 года пробилась в полуфинал чемпионата мира. 8 июля в Сочи на стадионе "Фишт" они обыграли лишь в серии послематчевых пенальти команду России со счетом 4:3. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 2:2. Для российской команды это - наивысшее в современной истории достижение на чемпионатах мира по футболу. Последний раз сборная СССР играла на чемпионате мира по футболу на стадии четвертьфинала в 1970 году, уступив в овертайме Уругваю 0:1.

Хорваты свой следующий матч в полуфинале ЧМ-2018 проведут 11 июля в Москве на стадионе "Лужники". В 21:00 по московскому времени начнется их встреча с командой Англии.