Хорвата Огнена Вукоевича выгнали из сборной за ролик "Слава Украине!"

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-09T16:35:32+03:00

Вместе с тем, хорватская делегация извинилась за проделку двух представителей команды [видео]

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Хорватский футбольный союз выпустил еще одно официальное заявление по поводу иницидента, который произошел после четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между Россией и Хорватией. Тогда Домагой Вида и Огнен Вукоевич, празднуя успех, крикнули на видео "Слава Украине".

Сегодня же, 9 июля, было официально объявлено, что у Вукоевича была отозвана аккредитация и он выведен из состава хорватской делегации. И так же Огнен Вукоевич и Домагой Вида принесли извинения по поводу этого инцидента, отметив, что они не хотели вкладывать политического смысла в свои заявления.

Ранее Вукоевич именно в своем закрытом "Инстаграме" опубликовал видео. Позднее ФИФА вынесло официальное предупреждение Домагою Виде. А в свою очередь хорватская федерация позже заявила, что Виде и Вукоевичу следует воздержаться от подобных заявлений.

Отметим, что сборная Хорватии сыграет с Англией в полуфинале ЧМ-2018 уже послезавтра, 11 июля. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 21:00 по московскому времени.