Хорвата Огнена Вукоевича выгнали из сборной за ролик "Слава Украине!"
Хорватский футбольный союз выпустил еще одно официальное заявление по поводу иницидента, который произошел после четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между Россией и Хорватией. Тогда Домагой Вида и Огнен Вукоевич, празднуя успех, крикнули на видео "Слава Украине".
Сегодня же, 9 июля, было официально объявлено, что у Вукоевича была отозвана аккредитация и он выведен из состава хорватской делегации. И так же Огнен Вукоевич и Домагой Вида принесли извинения по поводу этого инцидента, отметив, что они не хотели вкладывать политического смысла в свои заявления.
Ранее Вукоевич именно в своем закрытом "Инстаграме" опубликовал видео. Позднее ФИФА вынесло официальное предупреждение Домагою Виде. А в свою очередь хорватская федерация позже заявила, что Виде и Вукоевичу следует воздержаться от подобных заявлений.
Отметим, что сборная Хорватии сыграет с Англией в полуфинале ЧМ-2018 уже послезавтра, 11 июля. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 21:00 по московскому времени.
«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.