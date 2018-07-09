Задача аграриям - увеличивать независимость России от импортного продовольствия

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-09T16:36:48+03:00

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5 — 7 июля в Липецкой области прошел Всероссийский День поля. В гости к аграриям региона приехало более трех тысяч человек со всей России. Чем важен День поля?Рассказал в интервью «Радио «Комсомольская правда» директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев.

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

- По традиции ежегодно мы проводим День поля в разных федеральных округах, - пояснил Петр Александрович. - Два года назад была Сибирь - под Барнаулом. В прошлом году - в Татарстане. В этом году Всероссийский День поля прошел в Липецкой области, в одном из лучших регионов Российской Федерации, который ежегодно показывает рост сельхозпродукции. Выбрана Липецкая область для того, чтобы на ее примере показать культуру земледелия в сельском хозяйстве.

- Чем вас удивил форум как главного агронома страны?

- Форум очень масштабный. Большое количество людей участвует. В этом году представлены более полутора тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Надеемся, что после посещения этой выставки участники многое почерпнут для себя, увидят новые технологии и огромное количество сортов семян. Масштаб этой выставки и вопросы, которые здесь рассматриваются, очень важны для всех сельхозпроизводителей.

- Эксперты отмечают, что селекция выходит из кризиса. Здесь это видно?

- Конечно. На делянках в Липецкой области можно увидеть все достижения российской селекции. У нас очень активно развивается семеноводство сельскохозяйственных культур, строятся семенные заводы — более десятка каждый год. На этой выставке мы видим семяочистительные машины, элеватор для семеноводства, который специально сюда привезли для того, чтобы показать, что можно применять для развития семеноводства.

У нас нет проблем с зерновыми культурами. Развивается селекция семеноводства. За что нас критиковали – это сахарная свекла, это масличные культуры – подсолнечник, кукуруза. Мы уже подходим к тому, что в ближайшие годы мы выйдем на полное самообеспечение этими культурами. У нас планируется импортозамещение не менее 75 % всех сельхозкультур, которые произрастают на территории Российской Федерации.

ПО ЗЕРНЫШКУ

- Развитие селекции и семеноводство предполагает внушительные инвестиции. Речь идет о частных вложениях или о государственных?

- Селекция в основном ведется на государственные вложения на базе НИИ, которые находятся у Министерства науки и образования. До недавнего времени это было ФАНО, до этого была Российская академия сельскохозяйственных наук.

А развитие семеноводства – это задача в частного инвестора, который получает лучшие достижения сортов, их отбирает, выращивает семена, размножает их, готовит и реализует крупным агрохолдингам, фермерам и другим сельхозпроизводителям. У нас более тысячи семеноводческих хозяйств в стране. На площадке Всероссийского Дня поля прошло совещание Национального союза селекционеров-семеноводов, которые обсудили задачи на ближайшее время. В первую очередь шел разговор заготовке семян под урожай 2019 года.

- Насколько сложно отечественным селекционерам конкурировать с зарубежными коллегами?

- Конечно, у наших селекционеров пока низкая материально-техническая база. В данное время идет работа над тем, чтобы ее укрепить. Иностранные селекционеры тоже присутствуют на рынке нашей страны. На рынке сейчас конкурируют как российские, так и иностранные сорта всех сельскохозяйственных культур. Ежегодно проходят испытания различных сортов в Госсорткомиссии. Это конкурсный отбор. Сорт, который более урожайный, более приспособленный к климатическим условиям, с лучшим качеством продукции, тот и отбирается. Заносится в государственный реестр. И по нему уже сельхозпроизводитель ориентируется, что сеять в ближайшие годы.

ВЫШЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

- Робототехника – один из главных разделов выставки. Что интересного представили отечественные промышленники в этом году?

- У нас ежегодно появляются новые машины с элементами роботизации. Это дело будущего, на месте производители не стоят. В этом году широко представлена умная техника питерского тракторного завода - трактор К-744 из года в год становится более компьютеризированным. Сегодня идут разговоры о работе трактора без механизатора, с дистанционным управлением.

Есть элементы дистанционного управления, которые тоже показаны на площадке. Различные летательные аппараты, работа со спутниками для того, чтобы управлять на расстоянии этой техникой. Вождение по GPS-управлению. Практически на всех современных машинах сегодня вождение трактора происходит через блок управления, который позволяет до сантиметра вести трактор, правильно высевать семена. Речь идет о точном земледелии, правильном внесении минеральных удобрений, обработки против болезней, вредителей и сорняков. Сегодня начали применяться различные дроны, которые не ступают колесом на землю, с воздуха обрабатывают поля. Набор робототехники из года в год увеличивается. Надеемся, что придет то время, когда наши механизаторы будут с наименьшим трудом управлять сельхозтехникой.

- Каким вы видите День поля в ближайшие годы?

- Совершенству нет предела. Из года в год День поля становится все более масштабным. Мы стараемся к каждому новому аграрному форуму найти изюминки, которые привлекут посетителей: новые сорта семян, виды техники и достижения в робототехнике. Уделяем большое внимание российским заводам сельхозмашиностроения. Хотим добиться того, чтобы наше сельское хозяйство по уровню технологий было выше мирового уровня. В этом случае Россия всегда будет независимой страной от импортного продовольствия, и сохранит статус мощного экспортера экологически чистой, без ГМО, продукции на мировых рынках.