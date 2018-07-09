2018-07-09T18:18:37+03:00
Спорт

Женская сборная России впервые в истории выиграла Кубок Европы по пляжному футболу

Испанская команда, выигравшая турнир в 2016 году, была повержена в финале 2:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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После финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболеПосле финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У недавно организованной женской сборной России по футболу - первый трофей! В Португалии 8 июля они победили в Кубке Европы. И историческое достижение у наших девушек, как у мужчин на ЧМ-2018, было добыто в поединке против Испании.

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Кубок Европы среди женщин по пляжному футболу
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На групповом этапе соревнований россиянки одержали две победы. Со счетом 8:6 была повержена Швейцария, а позже 6:2 разгромлена Голландия. Это - первый турнир для нашего наставника Ильи Леонова, который дважды добивался успеха в мужском пляжном футболе, побеждая на чемпионате мира.

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Швейцарки повержены 8:6! Голландки повержены 6:2! Идём дальше!
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В итоге финальный матч выдался непростым для нас. В соперниках - Испания, которая 2 года назад выиграла турнир, а на Кубке Европы выиграла матчи со счетом 12:0. Однако наши девушки не дрогнули!

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На 28-й минуте Анна Чернякова забила первый гол испанкам. Спустя пять минут Марина Федорова поставила победную точку - наши выиграли 2:0! Проведя успешно свою третью официальную игру на турнире. И после финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболе.

СПРАВКА "КП"

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Первый исторический гол женской сборной России по пляжному футболу!Анастасия Горшкова
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Золотой состав сборной России

Анна Акылбаева, Виктория Силина, Александра Самородова, Анна Чернякова, Глафира Бажанова, Анастасия Осиновская, Марина Федорова, Наталья Зайцева, Елена Ивашкина, Анастасия Горшкова.

Главный тренер - Илья Леонов.

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