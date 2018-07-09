Женская сборная России впервые в истории выиграла Кубок Европы по пляжному футболу
У недавно организованной женской сборной России по футболу - первый трофей! В Португалии 8 июля они победили в Кубке Европы. И историческое достижение у наших девушек, как у мужчин на ЧМ-2018, было добыто в поединке против Испании.
На групповом этапе соревнований россиянки одержали две победы. Со счетом 8:6 была повержена Швейцария, а позже 6:2 разгромлена Голландия. Это - первый турнир для нашего наставника Ильи Леонова, который дважды добивался успеха в мужском пляжном футболе, побеждая на чемпионате мира.
В итоге финальный матч выдался непростым для нас. В соперниках - Испания, которая 2 года назад выиграла турнир, а на Кубке Европы выиграла матчи со счетом 12:0. Однако наши девушки не дрогнули!
На 28-й минуте Анна Чернякова забила первый гол испанкам. Спустя пять минут Марина Федорова поставила победную точку - наши выиграли 2:0! Проведя успешно свою третью официальную игру на турнире. И после финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболе.
СПРАВКА "КП"
Золотой состав сборной России
Анна Акылбаева, Виктория Силина, Александра Самородова, Анна Чернякова, Глафира Бажанова, Анастасия Осиновская, Марина Федорова, Наталья Зайцева, Елена Ивашкина, Анастасия Горшкова.
Главный тренер - Илья Леонов.