Женская сборная России впервые в истории выиграла Кубок Европы по пляжному футболу

СЕГОДНЯ 18:02 2018-07-09T18:18:37+03:00

После финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

У недавно организованной женской сборной России по футболу - первый трофей! В Португалии 8 июля они победили в Кубке Европы. И историческое достижение у наших девушек, как у мужчин на ЧМ-2018, было добыто в поединке против Испании.

beachsoccerrussia Кубок Европы среди женщин по пляжному футболу

На групповом этапе соревнований россиянки одержали две победы. Со счетом 8:6 была повержена Швейцария, а позже 6:2 разгромлена Голландия. Это - первый турнир для нашего наставника Ильи Леонова, который дважды добивался успеха в мужском пляжном футболе, побеждая на чемпионате мира.

anastasia_osinovskaia Швейцарки повержены 8:6! Голландки повержены 6:2! Идём дальше!

В итоге финальный матч выдался непростым для нас. В соперниках - Испания, которая 2 года назад выиграла турнир, а на Кубке Европы выиграла матчи со счетом 12:0. Однако наши девушки не дрогнули!

beachsoccerrussia Пантера @silina97 Victoria Silina

На 28-й минуте Анна Чернякова забила первый гол испанкам. Спустя пять минут Марина Федорова поставила победную точку - наши выиграли 2:0! Проведя успешно свою третью официальную игру на турнире. И после финального свистка наши бросились победно качать тренера. У Ильи Леонова теперь еще один титул в пляжном футболе.

СПРАВКА "КП"

beachsoccerrussia Первый исторический гол женской сборной России по пляжному футболу!Анастасия Горшкова

Золотой состав сборной России

Анна Акылбаева, Виктория Силина, Александра Самородова, Анна Чернякова, Глафира Бажанова, Анастасия Осиновская, Марина Федорова, Наталья Зайцева, Елена Ивашкина, Анастасия Горшкова.

Главный тренер - Илья Леонов.