Из футболистов в артисты: Музыканты и актеры, которые мечтали войти в состав нашей сборной

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-10T01:18:36+03:00

Мало кто знает, но многие звезды эстрады мечтали не о микрофоне в руках, а о футбольном мяче Фото: Александр ГЛУЗ

Большинству из них намного больше, чем Сергею Игнашевичу, которому через неделю стукнет 39, поэтому звездами спорта им не стать никогда. Большой футбол для них так и остался несбыточной мечтой, но страсть к нему они сохранили на всю жизнь

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Николай Фоменко

nfomenkoofficial Страсть Николая Фоменко к творчеству перевесила футбольный азарт

Известный шоумен - один из тех, кто когда-то «похоронил в себе футболиста». 56-летний музыкант, актер, автогонщик, бизнесмен, теле-и радиоведущий, комментатор, сценарист, продюсер не случайно творческие и предпринимательские ипостаси сочетает со спортивными. Николай Фоменко очень хотел быть футболистом: «У меня была майка с 11 номером, трусы и мяч. Я играл в футбол много и подавал большие надежды», - вспоминает он. Но когда пришло время выбирать путь, становиться профессиональным спортсменом Фоменко не захотел - он уже активно проявлял себя в юношеском театре, а дальше был Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, знакомство с Максимом Леонидовым и суперпопулярная группа «Секрет». Страсть к творчеству перевесила футбольный азарт, хотя до сих пор Николай гоняет мяч с друзьями и остается активным болельщиком.

Сосо Павлиашвили

soso_pavliashvili_official Сейчас певец играет редко, но остается активным болельщиком

54-летний певец в детстве серьезно занимался игрой на скрипке, но в душе всегда мечтал о другой судьбе. Стоило родителям ослабить контроль, как Сосо уже гонял с друзьями футбольный мяч. Его невозможно было загнать домой - он днями пропадал с ребятами на футбольном поле. Как каждый грузинский мальчишка, увлекающийся футболом, Павлиашвили боготворил Давида Кипиани, игрока тбилисского «Динамо», а потом и его тренера: «Я боготворил Кипиани, старался подражать ему. В последние годы его жизни мне посчастливилось с ним познакомиться, нас связывала очень теплая дружба», - рассказывает Сосо. А, когда в 1981 году тбилисское «Динамо» выиграло Кубок кубков, по словам музыканта, это был настоящий праздник на стадионе, где собрался весь город: пили вино, тенцевали и пели. Сейчас певец играет редко, но остается активным болельщиком, даже маленькую дочку подсадил на футбол.

Юрий Лоза

Музыкант много лет выступал в составе команды артистов «Старко»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

64-летний музыкант становится известным артистом не собирался. Юрий Лоза в подростковом возрасте решил, что покорять девушек ему будет легче, если он станет профессиональным футболистом. Играть он начал с 12 лет, но заинтересовать девушек разговорами о футболе, увы, совсем не удавалось. «Но, когда мой товарищ брал три аккорда и пел, он вдруг становился королем бала. И я насел на родителей, чтобы мне нашли гитару», - описывал Юрий Лоза тот момент, когда передумал становиться футболистом. Но гонять мяч музыкант не перестал - он много лет выступал в составе команды артистов «Старко», пока врачи не запретили ему выходить на поле и он перешел в лигу болельщиков.

Юрий Лоза в подростковом возрасте решил, что покорять девушек ему будет легче, если он станет профессиональным футболистомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин on Twitter

Этот 63-летний музыкант еще в составе группы «Динамик» записал песню, с такой строчкой в припеве: «Может было бы иначе, если б

я себя уговорил. Жизнь меня бросает, словно мячик...». Песню «Мячик» Кузьмин написал в лет в 10-11 в честь того, что мама подарила ему футбольный мяч. Спустя годы Кузьмин нашел свои детские стихи и переделал их в отличных хит. Память о тех временах, когда будущий певец и композитор серьезно собирался стать спортсменом. «Я мечтал стать футболистом! Таким, как Валерий Воронин, Валентин Иванов и [британец] Джордж Бест. Я хорошо играл в футбол», - признавался Владимир Кузьмин. Но все сложилось иначе. Став профессиональным артистом, Кузьмин любимый спорт не забывал. Много лет играл в звездной команде футболистов-любителей.

Александр Петров

actorsashapetrov Стадион Лужники. Наши парни прошли в четвертьфинал. История. Мечта исполнена. Мечта детства !!!

https://www.instagram.com/p/BkstUkAFE0C/?taken-by=actorsashapetrov

https://www.instagram.com/p/BkdSmIghKSQ/?taken-by=actorsashapetrov

Популярный сериальный и театральный актер Саша Петров сейчас снимается в роли легендарного советского футболиста, олимпийского чемпиона Эдуарда Стрельцова в одноименном фильме. Картина выйдет на российские экраны в начале 2020 года. Для 29-летнего Петрова роль легенды футбола - не просто возможность сняться в потенциальном кинохите, а возможность хотя бы на экраны воплотить мечту детства. «Я грезил, что когда-нибудь выйду на огромную арену и буду играть за «Спартак», - признается Петров. - Обожаю футбол, сколько себя помню. У меня даже была возможность стать профессиональным футболистом, но обстоятельства сложились таким образом, что не получилось». Саша этот спорт не забывает не только ради работы — гоняет мяч с друзьями, хоть давно и потерял форму.

А как у них?

Винни Джонс (фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Угнать за 60 секунд») вообще не актер, а футболист - сначала игрок, а позже капитан британского клуба «Уимблдон», капитан сборной Уэльса. В кино он попал благодаря чутью Гая Ричи, который сначала снял его в «Карты, деньги, два ствола», а затем вообще дал основную роль в картине «Костолом», которую снял практически о нем - так прозвали реального Джонса его футбольные фанаты.

Антонио Бандерас (фильмы «Маска Зорро», «Интервью с вампиром», «Четыре комнаты», «Отчаянный») до 14 лет не просто мечтал, он серьезно занимался футболом, играл до тех пор, пока не сломал ногу, что поставило крест на его карьере спортсмена.

Колин Фаррелл (фильмы «Александр», «Телефонная будка», «Особое мнение») имел не все шансы быть звездой футбола, ведь его отец и дядя были футбольными знаменитостями в Ирландии, играя за один из самых лучших клубов «Шемрок Роверс». Сам Колин тоже все детство прогонял мяч, но хулиганский характер и разгильдяйство не дали будущей звезде Голливуда серьезно продвинуться в спорте.