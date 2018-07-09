Екатеринбург вышел на финишную прямую заявочной кампании ЭКСПО-2025

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-09T19:20:57+03:00

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Уже в ноябре заявочный комитет ЭКСПО-2025 вынесет вердикт, где же все-таки пройдет эта грандиозная выставка. Екатеринбургу выпала честь представлять не просто Урал, а всю страну целиком. В конкурентах – столица Азербайджана – Баку и японский город Осака. И город уже вышел на финишную прямую в подготовке к выставке, остался лишь последний, самый сложный этап – убедить всех членов комиссии, что мы достойны ЭКСПО-2025.

НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ

- Мы уже сделали колоссальный объем работ, - начал выступление Александр Чернов – гендиректор заявочного комитета ЭКСПО-2025. – Остался последний рывок. И мы понимаем, что наша команда – высоко эффективна! Теперь нужно убедить всех, что мы достойны проведения этого мероприятия не просто в России, а в Екатеринбурге.

В том, чтобы убедить комиссию отдать ЭКСПО именно нашей стране, по мнению Чернова и его коллеги – замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского, очень поможет чемпионат мира. Ведь он прошел в России на невероятно высоком уровне, а Екатеринбург достойно выдержал наплыв туристов в 40 тысяч человек в день.

- Да и не только мундиаль. У нас проходили саммиты ШОС, БРИКС, в стране была Олимпиада. Нас поддерживают первые лица государства – министр промышленности Денис Мантуров, глава МИД Сергей Лавров да и сам президент, - похвастался замгубернатора Высокинский. – Они гарантируют, что за те 6 лет, что пройдут до ЭКСПО, все будет сделано так, как мы показываем в нашей заявке. А эти гарантии дорогого стоят…

По словам Высокинского, Екатеринбург уже отрепетировал мини-формат этой выставки – это чемпионат мира.

- Столица Урала вынесла наплыв болельщиков в 40 тысяч в день. ЭКСПО – это 200-250 тысяч человек ежедневно в течение полугода. У нас есть понимание, что мы справимся и с этим. Такое же понимание должно быть и у комиссии, что принимает решение, - уверен Высокинский.

А кроме того, выставка позволит оставить городу и стране великое наследие.

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА ВОСТОК

- Зачем вообще нам нужна выставка ЭКСПО? – некоторые уральцы до сих пор удивленно задают этот вопрос.

Чиновники отвечают – это поворотный момент, когда страна стремительно начнет развиваться на Восток.

- Екатеринбург – это центр страны, только мы можем провести выставку сразу в двух частях света – Европа и Азия, - начал перечислять достоинства города для заявки Александр Высокинский. – Плюс мы хотим отличаться от тех городов, что уже проводили у себя мероприятия. Многие сносят половину того, что строят к выставке. Мы же – оставим наследие.

Причем, это не просто здания, это задел на будущее, которое эксперты называют «Город 4.0».

- На территории ЭКСПО будут разбиты уральская инженерная школа, это павильоны для исследований в физике, математике, биологии, медицине и других сферах науки. Мы все знаем, что если ребенка не отдать в 6 лет в спортзал, он не станет олимпийским чемпионом – просто не успеет. Также и с наукой. Мы должны дать ребенку попробовать себя во всех сферах до 10 лет, чтобы в университеты приходили люди осознанно. Этому и послужит наш ЭКСПО город.

Для постройки города новой формации, нужны люди новой формации. Их и планируют создавать на Урале – в промышленном центре России.

- Сейчас на любых глобальный собраниях обсуждаются одни и те же проблемы, - рассказал руководитель продвижения российской заявки ЭКСПО 2025 Иван Буртник. – В мире 17 миллионов человек живут в загрязненных районах, 2,4 миллиона не имеют доступа к питьевой воде, 800 миллионов бедные, а еще 360 млн. – это дети, которые никогда не пойдут в школу. Все эти проблемы надо решать. Цель тысячелетия – успеть за развитием промышленности и создавать в Екатеринбурге модель города, в котором все будут здоровы и счастливы, в городе с хорошей экологией и отличной медициной. И сегодня у Урала есть все шансы создать эту модель в рамках умного города, который останется после проведения Всемирной выставки.

Комитет ЭКСПО-2025 рассмотрит заявку Екатеринбурга и примет решение уже в ноябре 2018 года.