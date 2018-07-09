Ученые доказали: успеха добиваются не самые талантливые, а самые везучие

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-09T19:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычно люди, взобравшиеся на вершину социальной лестницы, склонны объяснять свой жизненный успех исключительно собственным трудолюбием, настойчивостью и способностями. Однако, мы часто видим, что среди сильных мира сего полно посредственностей, а людям талантливым, порой, так и не удается реализовать свой потенциал в жизни. Чем объяснить этот парадокс? Таким вопросом задались ученые из Университета Катании (Италия).

- Мы обратили внимание на явное математическое несоответствие, - говорит один их авторов исследования ведущий научный сотрудник факультета физики и астрономии Алессандро Плучино. - Хорошо известно, что судьба наделяет людей талантом и интеллектом, исходя из Гауссовского распределения - то есть с одинаковой вероятностью этот «подарок» может достаться любому новорожденному. В то же время распределение богатства (оно считается показателем успеха) обычно следует закону Парето. В общем виде он гласит: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата». В экономике это значит, что 80 процентов всех материальных благ в обществе принадлежат 20 процентам населения, а оставшиеся 20% капитала делят между собой 80% граждан. Но в реальности этот разрыв значительно больше - сегодня 8 (восемь!) лидеров списка «Форбс» обладают тем же капиталом, что и 3,6 миллиарда наименее обеспеченных людей, составляющих половину человечества. Мы предположили, что такое несоответствие между распределением талантов и богатств существует благодаря воздействию некоего фактора.

Чтобы отыскать этот «пятый элемент» исследователи создали компьютерную модель общества. Оно насчитывало 1000 виртуальных человек, каждый из них обладал одинаковым стартовым капиталом, но в разной степени был наделен способностями, целеустремленностью, предприимчивостью и т.д. В ходе этой игры компьютер произвольно выбирал для каждого персонажа удачные или неудачные жизненные события. Задачей виртуальных человечков было сколотить капитал. Спустя 40 условных лет (столько в среднем длиться период трудовой активности человека) положение дел в компьютерной реальности, как две капли воды, отражало статус-кво в человеческом обществе: основная часть капитала сосредоточилась в руках небольшой группы виртуальных граждан.

Вы думаете, что самые выдающиеся результаты показали умницы и умники? Ничего подобного. Чаще всего успеха добивались компьютерные боты, наделенные весьма средними способностями, но которым «повезло» в жизни.

- Мы обнаружили прямую взаимосвязь между успехом и судьбой, - поясняет Алессандро Плучино. - Это миф, что общество вознаграждает только самых способных и умных. Наш эксперимент продемонстрировал, что фарт, удача, умение оказаться в нужное время в нужном месте - вот что делает людей победителями. Безусловно, нужно обладать трудолюбием и смекалкой, чтобы воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Но среди тех, кто в виртуальном мире добился триумфа было очень много баловней судьбы, не имевших выдающихся индивидуальных качеств. И слишком мало одаренных личностей.

Вы спрашиваете: если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Теперь знаем ответ на этот каверзный вопрос!