Что будет с новыми аренами после мундиаля

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-10T00:12:06+03:00

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Чемпионат мира принимали 12 новых стадионов. Некоторые, такие, как «Спартак», «Казань Арена» или «Санкт-Петербург Арена», были бы возведены в любом случае - они нужны своим клубам. Другие построили и реконструировали именно к ЧМ-2018. И в среднем каждый из них обошелся в 15 млрд. рублей. Что с ними делать? Это чаще всего будут решать города и регионы. Именно от них зависит, станут новые стадионы центрами жизни и точками роста новых районов или превратятся в дорогущие памятники футболу.

Стадион: «Лужники»

Вместимость: 80 000 мест

Москва. Население: 12 млн. чел.

Команда: сборная России.

Средняя посещаемость - 46 000

Единственный стадион ЧМ-2018, у которого нет клубной команды. Планируется, что «Лужники» станут домом для сборной России, и, кажется, проблем с наполняемостью в ближайшее время не будет, ведь сборная сейчас на пике популярности. Но официальные матчи национальная команда там будет играть только с 2019 года - жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится в декабре, да и в среднем сборная России проводит дома 5 - 6 матчей в год, не больше. Все остальное время «Лужники» предполагается использовать для проведения концертов и даже митингов. Ближайшее крупное мероприятие состоится в августе: концерт группы Imagine Dragons - это событие мирового масштаба. Билеты стоят от 3,5 тыс. рублей.

«Спартак» - 45 000

Москва - 12 млн. чел.

«Спартак», РФПЛ.

Средняя посещаемость - 27 700

Единственный стадион ЧМ, который был построен на частные инвестиции. У народной команды никогда не было проблем с посещаемостью, но она всегда сильно зависела от результатов игр. Если «Спартак» вновь будет претендовать на «золото», то и трибуны пустовать не будут.

«Самара Арена» - 45 000

Самара - 1,8 млн. чел.

«Крылья Советов». Средняя посещаемость -7459

Один из тех стадионов, чья судьба пока выглядит непонятной. Да, «Крылья» вернулись в Премьер-лигу, и в Самаре временами любят футбол. Но заполнить трибуны на 45 тысяч зрителей?! Тем более с учетом прошлогодней посещаемости... А содержание объекта оценивается в 500 млн. рублей в год. И в Самаре сейчас напрягаются и придумывают, чем еще нагрузить стадион. Хотят отправить туда областные спортфедерации, школы танцев и команду по пляжному футболу.

«Фишт» - 40 000

Сочи - 365 тыс. чел.

ФК «Сочи» - матчи не проводились

ФК «Сочи» - это бывшая команда ФНЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Это футбольный проект бизнесменов Ротенбергов, и они специально перевезли команду этим летом из Северной столицы в Сочи, чтобы не пустовал олимпийский стадион «Фишт». Тут придется потрудиться и создать с нуля базу болельщиков - ведь прежних фанатов пришлось оставить на старом месте. И все равно маловероятно, что на игры нового клуба будет ходить каждый десятый житель города. Возможно, имеет смысл делать ставку на приезжих и изучить опыт хоккея: на матчах свежесозданного ХК «Сочи» болеют в среднем по 5 тысяч зрителей.

«Екатеринбург Арена» - 25 000

Екатеринбург - 1,4 млн. чел.

ФК «Урал», РФПЛ.

Средняя посещаемость - 9500

Может стать одним из самых востребованных арен ЧМ-2018. После чемпионата уберут временные трибуны, закроют периметр ветронепроницаемыми панелями, и у ФК «Урал» появится уютный стадион на 25 000 зрителей в центре города. Заполняться под завязку он вряд ли будет всегда, но на матчи с грандами - вполне.

«Калининград Арена» - 25 000

Калининград - 438 тыс. чел.

«Балтика», ФНЛ. Средняя посещаемость - 7900

По идее стадион должен стать чем-то вроде огромного торгового и бизнес-комплекса и превратиться в центр нового района Калининграда. Туда перевезут офисы спортивных организаций области, устроят секции и спортшколы. Вместимость же самой арены снизят до 25 тысяч, и «Балтике», которая в ФНЛ собирала на своих матчах под 8000 человек, этого вполне достаточно. Дальше только вопросы к тому, что власти города собираются построить вокруг стадиона.

«Ростов Арена» - 45 000

Ростов-на-Дону - 1,1 млн. чел.

«Ростов», РФПЛ.

Средняя посещаемость - 12 700

Стадион расположен на левом берегу Дона, и вокруг него полно пустующего места, куда мог бы дальше расти город. Если этот район Ростова-на-Дону будет развиваться, то арена точно превратится в его центр и главную смысловую точку. А если ФК «Ростов» будет действовать с умом, то и трибуны не останутся пустыми - во всяком случае еще пару лет назад, когда команда творила чудеса и выступала в Лиге чемпионов, город с ума сходил по футболу.

«Казань Арена» - 45 000

Казань - 1,25 млн. чел.

«Рубин», РФПЛ.

Средняя посещаемость - 9700 зрителей

Вот где люди готовы выдумывать для футбольного стадиона новые смыслы. На «Казань Арена» даже проводили чемпионат мира по водным видам спорта и для этого прямо на поле устанавливали чаши бассейнов. Главное, чтобы не забывали о первоначальном смысле арены. А то в последнее время на «Рубин» у Татарстана денег не очень-то хватает.

«Санкт-Петербург Арена»Фото: Олег ЗОЛОТО

«Санкт-Петербург Арена» - 64 000

Санкт-Петербург- 5,350 млн. чел.

«Зенит», РФПЛ.

Средняя посещаемость - 45 000

Самый дорогой и современный стадион в России. У него есть закрывающаяся крыша, а рядом недавно открылась станция метро «Новокрестовская». После ЧМ арена будет принадлежать самому богатому клубу России - «Зениту», который уже в прошлом году побил все рекорды посещаемости. Правда, в этом сезоне «Зенит» не попал в Лигу чемпионов, так что заполнять трибуны с конца лета футболистам помогут концерты Шнура и разных зарубежных звезд первой величины.

«Волгоград Арена» - 45 588

Волгоград - 1 млн. чел.

«Ротор», ФНЛ. Средняя посещаемость - 3620

В футбол здесь умели играть еще до войны, а в 90-е годы прошлого века в городе-герое блистал волгоградский «Ротор», за который играл лучший бомбардир тех лет Олег Веретенников. Но в XXI веке клуб стал опускаться все ниже и чуть не вылетел из первого дивизиона.

Но теперь у «Ротора» новый стадион, куда уже продаются абонементы. Цены - божеские: самый дорогой сезонный пропуск «Супер-ВИП» на 19 домашних матчей стоит 18 тысяч рублей. А разовые посещения от 100 до 1000 руб. Но, чтобы арену заполнять хотя бы наполовину, команде необходимо играть, как четверть века назад.

«Мордовия Арена» - 41 500

Саранск - население

314 тыс. чел.

«Мордовия», ФНЛ. Средняя посещаемость - 7426

Стадион хотели после чемпионата мира уменьшить наполовину - до 20 тысяч. Но столкнулись с тем, что если убрать верхние ярусы сидений, то придется менять и внешнюю оболочку, а выглядит он очень красиво. Тем более что даже во второй лиге на команду ходило много народу. Словом, местному клубу «Мордовия» надо срочно вернуться в Премьер-лигу и пробиваться в еврокубки. Кто знает, может, тогда в Саранск вновь приедет Роналду...

«Нижний Новгород Арена»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Нижний Новгород Арена» - 45 000

Нижний-Новгород - 1,265 млн. чел.

«Нижний Новгород», ФНЛ. Средняя посещаемость - 4970

Клуб «Олимпиец», который теперь будет называться «Нижний Новгород», скоро может возглавить Дмитрий Черышев. Известный в прошлом футболист, отец лучшего бомбардира нашей сборной на ЧМ-2018 Дениса Черышева, родился в Горьком и здесь же начинал карьеру. Так что бурная футбольная жизнь на стадионе, расположенном на месте слияния Волги и Оки, мы надеемся, продолжится и после чемпионата мира. Но команде из такого большого промышленного города просто необходимо пробиваться в высший свет нашего футбола.

А пока у нас получается уникальная ситуация - на пяти из 12 суперсовременных арен, где проходил чемпионат мира, будут играть команды второго по силе дивизиона нашего футбола.