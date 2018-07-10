У Бледанс родился мертвый ребенок после встречи с маньяком

СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-10T12:07:55+03:00

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Утром 10 июля Эвелина Бледанс опубликовала в своем инстаграме пост, где заявила, что очень огорчена комментариями людей, которые не поверили в ее историю, ведь она старается никогда не врать своим поклонникам. И это признание стало для нее серьезным откровением, болью, которую она многие годы носила в себе. О трагедии, которая случилась в 1993 году Эвелина Бледанс рассказала в эфире шоу Андрея Малахова. Актриса призналась, что тогда ждала ребенка от своего первого мужа Юрия Стыцковского. И пока муж работал, она уехала на последних месяцах беременности отдыхать в Ялту, к родителям. Как-то вечером решила пройти домой через парк. В обычной жизни она никогда этого не делала, но решила, что большой живот и ее положение своего рода защита. Вряд ли кто-то отважиться напасть на беременную женщину? Но увы! – преступника это не остановила. С трудом Эвелине удалось отбиться от приставаний маньяка, однако, стресс вызвал преждевременные роды.

"Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, - со слезами на глазах вспомнила Бледанс. – Были роды, я, конечно, ничего не помню. У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого ребенка. Но, мне кажется, если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были еще тяжелее и страшнее".

Эвелина мечтала о дочери и придумала для нее имя — Лиза. По словам бывшего мужа телеведущей, потеря ребенка разрушила их брак. «Этот трагический несчастный случай все перечеркнул. У меня мало воспоминаний об этом периоде. Мы не нашли оправданий и сил,чтобы пережить это вместе», — рассказал Юрий.

bledans Сегодня в 17.55 на канале Россия1 своему другу Андрею Малахову я расскажу историю о которой многие годы знали только самые близкие

Все эти годы Бледанс была уверена, что ее ребенок умер. Неожиданно 26-летняя Анна Попова из Томска заявила, что она является дочерью телеведущей.

В документах Поповой указано: мать от нее отказалась, а отец пропал без вести. Девочка очень хотела найти родственников, поэтому воспитатель сообщила Анне, что бросившая ее женщина ей не родная. "Когда я выпустилась из детского дома, одна сотрудница призналась в том, что на самом деле моя мама Эвелина Бледанс", – рассказала девушка в выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Бледанс и Стыцковский не могут поверить словам Поповой. Эвелина отметила, что ей очень хотелось бы найти дочь, но история Анны – "это фантастика". Экс-супруги уверены: необходимо дождаться результатов исследований, а уж потом делать выводы.

Телеведущий Андрей Малахов попросил озвучить результаты ДНК-теста. Экспертиза установила, что Юрий и Эвелина не являются биологическими родителями Анны.