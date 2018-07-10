Путин определил человека, который будет отвечать за технологический прорыв

СЕГОДНЯ 13:34 2018-07-10T13:38:52+03:00

Дмитрий Песков не будет сотрудником администрации президента, а возглавит автономную некоммерческую организацию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Владимир Путин добавил сложностей журналистам, назначив на должность спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития, практически полного тезку своего пресс-секретаря - Дмитрия Пескова, возглавлявшего одно из направлений Агентства стратегических инициатив.

- В послании Федеральному собранию Путин в качестве одной из приоритетных целей поставил задачу тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сфере и обеспечения технологического прорыва, - рассказал пресс-секретарь главы государства. - Для того, чтобы эти вопросы координировать и назначается специальный представитель. Моему однофамильцу придается статус спецпредставителя президента.

При этом Дмитрий Песков не будет сотрудником администрации президента, а возглавит автономную некоммерческую организацию, которая отпочкуется от АСИ.