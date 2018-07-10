Впавшую в кому солистку «Фристайла» перевели в киевскую клинику

СЕГОДНЯ 13:44 2018-07-10T13:46:41+03:00

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Обездвиженную, без сознания дома солистку «Фристайла» в начале июня нашли знакомые, после того, как она перестала подходить к телефону. Приехавшие врачи диагностировали у Нино Кирсо инсульт. Певицу доставили в больницу Полтавы. Здесь были проведены две операции, но медики сразу предупредили мужа, предстоит долгое восстановление. А для этого понадобятся деньги. Группы «Фристайл», солисткой которой и являлась Нина тут же вызвались помочь и организовали благотворительный концерт.

«Состояние Нины на данный момент стабильное. Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа «Фристайл» уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины», - отметил директор коллектива Игорь Лахин.

Напомним, группа «Фристайл» появилась в 1988 году. В течение нескольких лет солистом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он стал выступать отдельно.

За время своего существования группа выпустила более двадцати альбомов. Нина Кирсо исполняла практически все главные хиты «Фристайла». Бессменным продюсером коллектива был муж солистки Анатолий Розанов. У них есть сын, Максим, который также занимается музыкой. Сейчас близкие находятся рядом с Кирсо.