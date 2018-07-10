Ольга Дроздова объяснила, почему 15 лет не могла забеременеть

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-10T18:41:50+03:00

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Так получилось, что сначала гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал Дмитрий Певцов, который рассказал о знакомстве и отношениях с Ольгой Дроздовой, а чуть позже и сама актриса появилась в эфире. Ее разговор с Борисом Корчевниковым вышел не менее откровенным.

Так, Ольга рассказала, что Дмитрий влюбился в нее с первого взгляда, когда увидел на съемках. К тому моменту Дроздова собиралась замуж за обеспеченного бизнесменаиз Швейцарии, но рассталась с ним ради Певцова. Просто выбрала любовь, ведь артист дышать не мог без нее, умоляя быть с ним. Первое время они жили в общежитии, но были совершенно счастливы. Именно Ольга настояла на том, чтобы Дмитрий начал общаться со своим сыном Даниилом, которого не стало в 2012 году. А позже Дроздова помогла мужу пережить эту трагедию.

У пары долгое время не было детей — лишь через 15 лет у них родился сын Елисей. Ольга и Дмитрий долгие годы мечтали о семье, но актриса никак не могла забеременеть. В конце концов, пара смирилась с тем, что у них не будет детей.

Долгожданный сын Елисей радует родителей.Фото: Instagram.com

«Теперь я понимаю, почему не получалось. Тогда же это была абсолютно аномальная история, мы были здоровы. Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку»

В это время семья уже пришла к богу, пара крестилась и стала регулярно ходить к духовнику. А позже пришло решение и обвенчаться. И вскоре после таинства Ольга узнала, что она беременна.

«Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я наверно и осознала свою страшную ошибку», — рассказала Дроздова. Когда Ольга узнала о беременности, то потеряла дар речи.

Ольга призналась, что поняла, что любит своего мужа только после рождения сына. «Я по жизни одиночка, я до сих пор иногда сомневаюсь в своих чувствах. Я так скажу, меня поймут только мамы мальчиков, ведь после рождения сына иначе смотришь на мужчин», — делится актриса. Несмотря на такие заявления, Ольга и Дмитрий вместе уже 27 лет.