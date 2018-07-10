У кого есть льготы на оплату капремонта в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-10T20:15:08+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

У КОГО ЕСТЬ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ КАПРЕМОНТА

Пенсионерам-инвалидам полагается компенсация на оплату ЖКХ, но на взносы на капремонт она не распространяется. Это законно?

Игорь

- У вас недостоверная информация либо вы столкнулись с нарушением. По закону ветераны труда за капремонт платят половину; если человеку исполнилось 70 лет, и он не ветеран, то оплачивает тоже половину. Как только исполняется 80 лет, пенсионер освобождается от платы за капремонт.

Если вы инвалид, но взносы на капремонт начисляют полностью, нужно сделать ксерокопию удостоверения инвалида и отнести в управляющую компанию вместе с заявлением: прошу предоставить мне льготы на основании федерального закона.

СГОРЕЛИ ХОЗПОСТРОЙКИ — КАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ МНЕ ДОЛЖНЫ?

У нас в деревне сгорели хозпостройки с сеном из-за степного пожара. Компенсацию сельсовет заплатил в размере 5 тыс. руб. Правомерно ли, что так мало?

Иван

- Если постройка с ее содержимым не была застрахована, а сельсовет выплатил компенсацию по своей доброй воле, то дареному коню в зубы не смотрят — хоть рубль правомерно. Если же у вас была страховка, то нужно смотреть условия договора страхования и способ определения суммы страховой выплаты.

ЕСЛИ НЕ МОГУТ НАЙТИ ДОЛЖНИКА ПО АЛИМЕНТАМ

Слышала по ТВ, что если должника по алиментам не могут найти более года, то можно подать в суд и ребенку назначат пенсию по потере кормильца. Это правда?

Ольга

- Это возможно только в том случае, если отца признают через суд безвестно отсутствующим, а затем, отдельным решением суда, признают умершим. На основании такого решения Пенсионный фонд может назначить пенсию по потере кормильца.

СЪЕХАЛ ИЗ КВАРТИРЫ И БОЮСЬ ЛИШИТЬСЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

У меня в собственности одна четвертая часть квартиры, остальное у бывшей жены и двоих детей. Я временно съехал, отправился в другой город работать. Бывшая жена, пока меня нет, поселила своего нового мужчину. Я, в принципе, не против, мне главное сохранить свою долю в собственности. Нужно ли как-то подстраховатся, чтобы не лишиться ее?

Антон

- Юридически вы никак не можете лишиться своей доли законным способом, если сами не решите ей распорядиться. Так что расслабьтесь и живите спокойно.