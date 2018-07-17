Фальшивые полисы ОСАГО везут из Китая, Польши и Молдовы

СЕГОДНЯ 17:44 2018-07-17T17:55:48+03:00

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На остановке в Строгино лежал файл с документами на страховку ОСАГО. Хозяйка внедорожника «Тойота» - москвичка Дарья Алексеевна. Она заплатила за него 8700 рублей. Вместе с полисом - чистая квитанция на получение страховой премии. И диагностическая карта автомашины - техосмотр по-старому.

К вечеру мне удалось найти телефон Дарьи.

- Я не теряла свой полис, - удивилась она. - И откуда у вас мой телефон, данные? - удивилась дама.

- Нашел полис на улице.

- Мне кажется, я знаю, кто его обронил, - выдохнула Дарья.- Мне позвонили люди, они представились агентами Росгосстраха. Напомнили, что у меня заканчивается страховка. Предложили полис ОСАГО. Сказали, что есть предложение с шикарными условиями: выезд комиссара неограниченное число раз, мастеров по ремонту. Я согласилась. Молодой человек уточнил мои данные, данные на машину, предложил встретиться у метро Строгино - чтобы мне не платить за доставку. У выхода из станции он распечатал конверт и протянул мне полис с печатью Росгосстраха.

Фаальшивый полис ОСАГОФото: Александр БОЙКО

- Курьер чем-то вызвал у вас подозрение?

- Да, я стала искать официальный телефон Росгосстраха в своем смартфоне — а он начал тараторить, что он из дочернего офиса, который не внесен в общую базу. Я дозвонилась до Росгосстраха и назвала номер полиса - мне сразу предложили связаться с правоохранительными органами. Я предложила курьеру расторгнуть наш устный договор. А он схватил у меня документы с моими данными и убежал.

Журналист "КП" позвонил в Росгосстрах, назвали серию и номер на полисе Дарьи.

- Мы не можем подтвердить его подлинность, - заявила диспетчер Росгосстраха Ирина, - Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы, а копию полиса и квитанции направить в нашу службу безопасности. Если еще не оплатили полис, советуем отказаться от сделки и передать информацию в службу безопасности.

- То есть приобрести подлинный полис в интернете нереально?

- Его можно приобрести на нашем сайте. На сайте оплачиваете - и получаете копию на электронную почту. Ее достаточно распечатать и возить с собой. Данные полиса будут в базе данных, которая доступна дорожной полиции.

Но граждане все равно клюют на звонки лже-страховщиков, обещающих выгодные условия.

- Ситуация понятна, - прокомментировал "КП" глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. - Если вам звонит незнакомый агент, то прежде, чем платить, проверьте номер полиса через колл-центр нашего сайта (8-800-200-22-75). Вам подскажут: есть ли такие посредники, существуют ли такие бланки полисов, куда обратиться за помощью.

- Случаи обмана с полисами участились?

- Да. Поддельные бланки полисов ОСАГО завозят в Россию из Молдавии, Китая и Польши. Они как настоящие. А бланки реальных полисов, бывает, остаются у недобросовестных агентов, которые уже разорвали договора со страховыми компаниями.

- Как быть пострадавшим в таких случаях?

- Внимательно проверять по сайту, а потом оплачивать. Мы выступаем за то, что продажей полисов должны заниматься аттестованные Всероссийским союзом страховщиков агенты. Частные лица должны быть сертифицированы, проходить переаттестацию, платить за лицензию, состоять в списках, которые будут доступны в интернете любому гражданину. А, главное, нести материальную ответственность наравне с юридическими лицами - компаниями-страховщиками. Реестр агентов мы планировали разместить на сайте Всероссийского союза страховщиков. Но ЦБ России решил разместить такой ресурс на своем сайте.

Ситуация, в которую попала Дарья, не нова. На сайте Росгосстраха мы нашли предупреждение: "При заключении договоров ОСАГО с 1 января 2018 года наряду с бланками ОСАГО серии ЕЕЕ старого образца выдаются бланки ОСАГО нового образца серии ККК или МММ. С 1 июля 2018 года при заключении договоров ОСАГО будут выдаваться бланки ОСАГО только нового образца - серии ККК или МММ".

Но мошенникам часто удается обмануть своих жертв. В некоторых фальшивых полисах ставят печати с телефонам и операторов, готовых подтвердить, что полис настоящий. А в интернете есть сомнительный ресурс http://osagoonline.info/baza/, который первым в поисковике предлагает проверить полис. Согласно его «данным» полис Дарьи настоящий и находится... в Росгосстрахе.

То есть, уровень подделок растет. И мошенники уже создают параллельную реальность для своих фальшивок.

- Предупрежден, значит вооружен, - согласилась Дарья, и обещала рассказать о своем приключении слушателям радио "Комсомольской правды». Там мы и передали ей найденный фальшивый полис. Ведь хоть он и фальшивый - персональные данные в нем - настоящие. И не стоит их называть первому позвонившему.