2018-07-10T02:49:14+03:00
Звезды

Звезды за 60, которые не стесняются показывать свои фото в купальнике

Они не хранят пляжные снимки в домашнем альбоме, а смело делятся ими с поклонниками в Инстаграме [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Слева направо: Татьяна Васильева, Алла Пугачева, Елена Кондулайнен. Фото: Соцсети.Слева направо: Татьяна Васильева, Алла Пугачева, Елена Кондулайнен. Фото: Соцсети.

Давно доказано: молодость – это состояние души, а не цифры в паспорте. Кто сказал, что, разменяв седьмой десяток, женщина не должна фотографироваться в купальнике? Да еще и выкладывать пляжные снимки в соцсети? Этим звездам – за 60, и они гордятся своими фигурами настолько, что смело делятся с поклонниками в Инстаграме отпускными кадрами. Каждая их публикация вызывает шквал обсуждений на тему, что прилично в этом возрасте, а что нет. А они знай посмеиваются над предрассудками и загорают себе под солнышком, довольные собой и своим отпуском.

АЛЛА ПУГАЧЕВА, 69 ЛЕТ

Алла Пугачева. Фото: Инстаграм.

Алла Пугачева. Фото: Инстаграм.

Сама Алла Борисовна никогда не выкладывает снимки в купальнике, что вы, ни-ни. Не по статусу это примадонне отечественной эстрады. За нее это с азартом делает молодой муж Максим Галкин. Так и появляются в Инстаграме фото из серии «ой, снял случайно» и «опубликовал, не доглядела». Ага, как же. Верим-верим. Чтобы Максим делился в Инстаграме фотографиями Пугачевой без ее ведома, даже представить себе сложно. А то, что она чуть-чуть кокетничает и делает вид, что Максим своевольничает, простительно: Алла Борисовна настоящая женщина. И ей, конечно, приятно, что супруг восхищается ею настолько, что публикует в Инстаграме ее отпускные снимки – в купальнике, в прозрачной блузке, в мини-юбке, не накрашенную и с растрепанными морским бризом волосами.

- Любимая загорает. Снял исподтишка — не любит, когда её фотографируют, — подписал в прошлом году Галкин снимок Пугачевой в купальнике, когда звездное семейство отдыхало в Юрмале. В этом году супруги улетели в отпуск на Кипр. Поклонники с нетерпением ждут новых пляжных фото Аллы Борисовны.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, 71 ГОД

Татьяна Васильева. Фото: Инстаграм.

Татьяна Васильева. Фото: Инстаграм.

Актриса, отметившая недавно 71-й день рождения, по-прежнему остаётся «самой обаятельной и привлекательной». Татьяна Васильева тщательно следит за фигурой и гордится тем, что ей удаётся сохранять хорошую форму. Звезда сцены во время отдыха часто фотографируется в бикини - и не только для домашнего архива. Причём Татьяна Григорьевна предпочитает купальники довольно смелых фасонов, открывающие максимум кожи и позволяющие равномерно загореть без следов от бретелек.

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА, 82 ГОДА

Светлана Дружинина. Фото: Инстаграм.

Светлана Дружинина. Фото: Инстаграм.

Светлана Сергеевна – активный пользователь соцсетей: ее страничка в Инстаграме регулярно пополняется красочными снимками, благодаря которым поклонники «Гардемаринов» следят за жизнью любимого режиссера. Прошлым летом во время отдыха на Кипре Дружинина сфотографировалась, загорая в зеленом купальнике. Глядя на подтянутую фигуру и длинные ноги звезды советского кино, сложно представить, что Светлане Сергеевне уже за восемьдесят.

- Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов, – подписала кадр Светлана Сергеевна.

НАДЕЖДА БАБКИНА, 68 ЛЕТ

Надежда Бабкина с сыном и друзьями. Фото: Инстаграм.

Надежда Бабкина с сыном и друзьями. Фото: Инстаграм.

Тот факт, что Надежда Георгиевна - уже трижды бабушка, никак не мешает певице с удовольствием плескаться в бассейне и фотографироваться в купальнике в окружении родных и близких. А потом делиться снимками семейного отдыха в Инстаграме. Во время недавнего отпуска в Греции Бабкина продемонстрировала позитивный настрой и глубокое декольте.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ, 64 ГОДА

Любовь Успенская. Фото: Инстаграм.

Любовь Успенская. Фото: Инстаграм.

На сцене певица позволяет себе и смелое мини, и облегающие платья. Да что там – даже снимки в купальнике время от времени публикует в своем Инстаграме, когда улетает в Майами или в Арабские Эмираты. Успенская никогда не скрывала, что тратит большие суммы на уход за собой: она пробует все новинки косметологии и постоянно балует себя омолаживающими процедурами. Секрет стройной фигуры певицы – регулярные занятия йогой. Артистка не раз делилась в своем блоге кадрами, снятыми во время тренировок: то Любовь Залмановна стоит на голове, то делает стойку на лопатках.

ЕЛЕНА КОНДУЛАЙНЕН, 60 ЛЕТ

Елена Кондулайнен. Фото: Инстаграм.

Елена Кондулайнен. Фото: Инстаграм.

Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, в этом году отметила 60-летний юбилей. Но душой и телом она по-прежнему молода – что актриса с легкостью доказала, устроив эротическую фотосессию на пляже в Греции. Земля Эллады вдохновила Кондулайнен на необычную съемку: Елена сфотографировалась в образе Афродиты. Сначала она позировала у моря в золотистом купальнике. Затем – практически обнаженной. Из одежды на звезде экрана были только крошечные золотистые трусики, заставляющие позеленеть от зависти даже известную любительницу шпагатов в стрингах Анастасию Волочкову.

ШЭРОН СТОУН, 60 ЛЕТ

Шэрон Стоун. Фото: Инстаграм.

Шэрон Стоун. Фото: Инстаграм.

Звезда «Основного инстинкта» не устает доказывать, что красивая женщина остается прекрасной в любом возрасте и смело может продемонстрировать свою фигуру всему Инстаграму. Шэрон живет в Лос-Анджелесе в особняке с бассейном, и лучшие выходные для неё - понежиться дома на солнышке у воды, в окружении сыновей и друзей. Кто-нибудь из близких нет-нет, да и щёлкнет актрису в бикини. Самые удачные кадры потом появляются на ее страничке.

КРИСТИ БРИНКЛИ, 64 ГОДА

Кристи Бринкли с дочкой Сейлор. Фото: Инстаграм.

Кристи Бринкли с дочкой Сейлор. Фото: Инстаграм.

Четыре года назад, отмечая 60-летие, американская модель Кристи Бринкли снялась в купальнике для обложки журнала People. И с тех пор время от времени балует своих поклонников в Инстаграме снимками на пляже. Мини-юбка для нее — обычная одежда, и правильно: грех прятать такие ноги только из-за того, что женщине пошёл седьмой десяток.

- Когда мы отдыхаем одни, я могу надеть бикини, но на общественном пляже с детьми я надеваю закрытые купальные костюмы, чтобы они не ходили рядом со старухой в бикини, - кокетливо сетовала Кристи в одном из интервью.

ДЖЕЙН СЕЙМУР, 63 ГОДА

Джейн Сеймур. Фото: Инстаграм.

Джейн Сеймур. Фото: Инстаграм.

Бывшая девушка Джеймса Бонда и звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» до сих пор много снимается и по-прежнему любима поклонниками телесериалов. Британская актриса была замужем четыре раза, она - мама троих сыновей и дочки. Три года назад Джейн развелась с четвертым мужем, но, похоже, не оставила надежду пойти под венец в пятый раз. И, глядя на ее фото в купальнике, можно поверить, что это произойдёт.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Из футболистов в артисты: Музыканты и актеры, которые мечтали войти в состав нашей сборной
Большинству из них намного больше, чем Сергею Игнашевичу, которому через неделю стукнет 39, поэтому звездами спорта им не стать никогда. Большой футбол для них так и остался несбыточной мечтой, но страсть к нему они сохранили на всю жизнь
Новости 24
Илон Маск сообщил, что его мини-субмарина готова спасать детей из пещеры в Таиланде
В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами
Домагой Вида с бутылкой пива в руке выкрикнул «Слава Украине» еще на одном видео
Эрдоган после инаугурации объявил новый состав правительства
В Госдуме рассмотрят изменение порядка расчета добровольных пенсионных взносов
Порошенко хочет «запечатать» часть границы Украины с Россией
МИД ответил британскому главе Минобороны на обвинения в причастности к отравлению в Эймсбери
Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили своего младшего сына
«Сожалею и несколько удивлена»: Мэй прокомментировала отставку Бориса Джонсона
Главой МИД Великобритании назначен министр здравоохранения Джереми Хант
Эрдоган пообещал быть достойным президентом для всего народа Турции
Арбитраж признал банкротом пять компаний Urban Group
Борис Джонсон рассказал о причине своей отставки
Мэр Еревана подтвердил, что уходит в отставку
Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона
В Госдуме ответили на обвинения Лондона в «причастности» России к отравлению в Эймсбери