Звезды за 60, которые не стесняются показывать свои фото в купальнике

СЕГОДНЯ 02:30 2018-07-10T02:49:14+03:00

Они не хранят пляжные снимки в домашнем альбоме, а смело делятся ими с поклонниками в Инстаграме [фото]

Давно доказано: молодость – это состояние души, а не цифры в паспорте. Кто сказал, что, разменяв седьмой десяток, женщина не должна фотографироваться в купальнике? Да еще и выкладывать пляжные снимки в соцсети? Этим звездам – за 60, и они гордятся своими фигурами настолько, что смело делятся с поклонниками в Инстаграме отпускными кадрами. Каждая их публикация вызывает шквал обсуждений на тему, что прилично в этом возрасте, а что нет. А они знай посмеиваются над предрассудками и загорают себе под солнышком, довольные собой и своим отпуском.

АЛЛА ПУГАЧЕВА, 69 ЛЕТ

Алла Пугачева. Фото: Инстаграм.

Сама Алла Борисовна никогда не выкладывает снимки в купальнике, что вы, ни-ни. Не по статусу это примадонне отечественной эстрады. За нее это с азартом делает молодой муж Максим Галкин. Так и появляются в Инстаграме фото из серии «ой, снял случайно» и «опубликовал, не доглядела». Ага, как же. Верим-верим. Чтобы Максим делился в Инстаграме фотографиями Пугачевой без ее ведома, даже представить себе сложно. А то, что она чуть-чуть кокетничает и делает вид, что Максим своевольничает, простительно: Алла Борисовна настоящая женщина. И ей, конечно, приятно, что супруг восхищается ею настолько, что публикует в Инстаграме ее отпускные снимки – в купальнике, в прозрачной блузке, в мини-юбке, не накрашенную и с растрепанными морским бризом волосами.

- Любимая загорает. Снял исподтишка — не любит, когда её фотографируют, — подписал в прошлом году Галкин снимок Пугачевой в купальнике, когда звездное семейство отдыхало в Юрмале. В этом году супруги улетели в отпуск на Кипр. Поклонники с нетерпением ждут новых пляжных фото Аллы Борисовны.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, 71 ГОД

Татьяна Васильева. Фото: Инстаграм.

Актриса, отметившая недавно 71-й день рождения, по-прежнему остаётся «самой обаятельной и привлекательной». Татьяна Васильева тщательно следит за фигурой и гордится тем, что ей удаётся сохранять хорошую форму. Звезда сцены во время отдыха часто фотографируется в бикини - и не только для домашнего архива. Причём Татьяна Григорьевна предпочитает купальники довольно смелых фасонов, открывающие максимум кожи и позволяющие равномерно загореть без следов от бретелек.

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА, 82 ГОДА

Светлана Дружинина. Фото: Инстаграм.

Светлана Сергеевна – активный пользователь соцсетей: ее страничка в Инстаграме регулярно пополняется красочными снимками, благодаря которым поклонники «Гардемаринов» следят за жизнью любимого режиссера. Прошлым летом во время отдыха на Кипре Дружинина сфотографировалась, загорая в зеленом купальнике. Глядя на подтянутую фигуру и длинные ноги звезды советского кино, сложно представить, что Светлане Сергеевне уже за восемьдесят.

- Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов, – подписала кадр Светлана Сергеевна.

НАДЕЖДА БАБКИНА, 68 ЛЕТ

Надежда Бабкина с сыном и друзьями. Фото: Инстаграм.

Тот факт, что Надежда Георгиевна - уже трижды бабушка, никак не мешает певице с удовольствием плескаться в бассейне и фотографироваться в купальнике в окружении родных и близких. А потом делиться снимками семейного отдыха в Инстаграме. Во время недавнего отпуска в Греции Бабкина продемонстрировала позитивный настрой и глубокое декольте.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ, 64 ГОДА

Любовь Успенская. Фото: Инстаграм.

На сцене певица позволяет себе и смелое мини, и облегающие платья. Да что там – даже снимки в купальнике время от времени публикует в своем Инстаграме, когда улетает в Майами или в Арабские Эмираты. Успенская никогда не скрывала, что тратит большие суммы на уход за собой: она пробует все новинки косметологии и постоянно балует себя омолаживающими процедурами. Секрет стройной фигуры певицы – регулярные занятия йогой. Артистка не раз делилась в своем блоге кадрами, снятыми во время тренировок: то Любовь Залмановна стоит на голове, то делает стойку на лопатках.

ЕЛЕНА КОНДУЛАЙНЕН, 60 ЛЕТ

Елена Кондулайнен. Фото: Инстаграм.

Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, в этом году отметила 60-летний юбилей. Но душой и телом она по-прежнему молода – что актриса с легкостью доказала, устроив эротическую фотосессию на пляже в Греции. Земля Эллады вдохновила Кондулайнен на необычную съемку: Елена сфотографировалась в образе Афродиты. Сначала она позировала у моря в золотистом купальнике. Затем – практически обнаженной. Из одежды на звезде экрана были только крошечные золотистые трусики, заставляющие позеленеть от зависти даже известную любительницу шпагатов в стрингах Анастасию Волочкову.

ШЭРОН СТОУН, 60 ЛЕТ

Шэрон Стоун. Фото: Инстаграм.

Звезда «Основного инстинкта» не устает доказывать, что красивая женщина остается прекрасной в любом возрасте и смело может продемонстрировать свою фигуру всему Инстаграму. Шэрон живет в Лос-Анджелесе в особняке с бассейном, и лучшие выходные для неё - понежиться дома на солнышке у воды, в окружении сыновей и друзей. Кто-нибудь из близких нет-нет, да и щёлкнет актрису в бикини. Самые удачные кадры потом появляются на ее страничке.

КРИСТИ БРИНКЛИ, 64 ГОДА

Кристи Бринкли с дочкой Сейлор. Фото: Инстаграм.

Четыре года назад, отмечая 60-летие, американская модель Кристи Бринкли снялась в купальнике для обложки журнала People. И с тех пор время от времени балует своих поклонников в Инстаграме снимками на пляже. Мини-юбка для нее — обычная одежда, и правильно: грех прятать такие ноги только из-за того, что женщине пошёл седьмой десяток.

- Когда мы отдыхаем одни, я могу надеть бикини, но на общественном пляже с детьми я надеваю закрытые купальные костюмы, чтобы они не ходили рядом со старухой в бикини, - кокетливо сетовала Кристи в одном из интервью.

ДЖЕЙН СЕЙМУР, 63 ГОДА

Джейн Сеймур. Фото: Инстаграм.

Бывшая девушка Джеймса Бонда и звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» до сих пор много снимается и по-прежнему любима поклонниками телесериалов. Британская актриса была замужем четыре раза, она - мама троих сыновей и дочки. Три года назад Джейн развелась с четвертым мужем, но, похоже, не оставила надежду пойти под венец в пятый раз. И, глядя на ее фото в купальнике, можно поверить, что это произойдёт.