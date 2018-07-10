Бывший моряк и его жена усыновили пятерых малышей, а теперь помогают другим сиротам найти маму и папу

СЕГОДНЯ 02:58 2018-07-10T02:59:53+03:00

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Мужской взгляд на создание семьи, к счастью, отличается от женского – в нем меньше эмоционального, зато больше рационального. Важно многое взвесить, заранее просчитать, ведь забота о самых близких людях тесно связана и с личными качествами отца, и с его успехом в карьере. Предприниматель, а по совместительству руководитель Мурманской региональной общественной организации «Заполярье без сирот» и руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра» в городе Мурманск Сергей Балмасов рассказывает свою историю. С любимой женой Екатериной они прошли сложный путь к родительству. Усыновили четверых детей и приняли под опеку одного подростка. Огромное желание стать отцом в свое время привело Сергея Балмасова к созданию собственной компании, а карьера оказалась серьезным подспорьем в организации жизни многодетной семьи. Как это вышло, рассказывает сам Сергей.

За пять лет (с 2012-2016) детей в семье Балмасовых стало пятеро. Фото: Благотворительный фонд «Арифметика добра»

История семьи

В 2000 году я окончил мореходку в родном Мурманске и стал судоводителем. Пять лет посвятил морю. Уволился только когда пришло время жениться: всегда считал, что моряк в семье это слишком большой вызов. Мы с Катей вступали в брак по большой любви и, конечно, не мыслили долгих расставаний. Поэтому мне пришлось искать другую работу. Но судоводитель на берегу это дворник, у нас в Мурманске даже поговорка такая есть. Я должен был начать с нуля. Стал морским агентом, работал в порту, сопровождал суда, решал все вопросы – от таможни до буксировки и заправки. Фактически жил на телефоне 24 часа в сутки. Так я проработал еще пять лет, за это время дошел до должности директора компании. А потом перешел в консалтинг и в 2011 году меня пригласили на работу в Норвегию.

Мы с женой с самого начала очень хотели иметь детей. Но целых шесть лет ничего не получалось. Катя делала все возможное и невозможное, прошла через немыслимое количество сложных медицинских манипуляций. Она настоящий герой. Последнюю операцию ей делали уже для того, чтобы спасти ее собственную жизнь. Это был настоящий кошмар, не могу передать своих переживаний за жену. Тогда мы оба сказали «хватит» и выбрали другой путь – приняли решение усыновить ребенка.

Но и здесь нас ждали суровые испытания: нам не отдали первого малыша. Это очень грустная история. Мы, молодые кандидаты в усыновители, полные надежд, познакомились по направлению опеки с полуторагодовалым мальчиком и уже целых два месяца навещали его, привязались к нему, полюбили. Вот-вот должны были забрать домой - дата суда по усыновлению уже была назначена. Но в итоге неожиданно появилась бабушка ребенка, и нашего мальчика отдали ей. Мы очень болезненно на это отреагировали. Было чувство тяжелой утраты, потери. И так совпало, что именно в тот период мне предложили переехать в Норвегию. Мы с женой, не раздумывая, уехали из страны. Как тогда казалось - навсегда. Но за полгода там оклемались, пришли в себя и поняли, что по-прежнему больше всего на свете хотим детей. А в Норвегии для российского эмигранта это практически невозможно. Поэтому через 7-8 месяцев после переезда в Норвегию я снова позвонил в опеку, где мы до этого со всеми переругались, и сказал, что мы готовы возобновить процесс. И тогда нам буквально через неделю ответили: «все нормально, приезжайте. У нас есть для вас ребенок». Это была девочка, ее звали Машенькой, и ей в тот момент было меньше годика. Я решил завершить трудовые отношения в Норвегии, и мы с Катей вернулись в Россию.

Вернувшись в Мурманск, чтобы удочерить Машеньку, я, разумеется, потерял работу в Норвегии. А на мне была ответственность за семью теперь уже из трех человек. При этом в Мурманске в качестве наемного сотрудника рассчитывать на такие же условия как в Норвегии я не мог. И тогда в голову пришла мысль о собственном бизнесе. Забегая вперед, скажу, что в итоге именно предпринимательство оказалось одним из самых важных ресурсов, позволивших мне стать многодетным приемным отцом. Я создал небольшую компанию, которая занимается консалтингом. У нас сейчас долгосрочные контракты, мы оказываем информационные и аналитические услуги за рубежом по организации транспортировки грузов в Арктике. Основная наша тематика – это судоходство на Северном морском пути. Кстати, норвежская компания, в которой я работал, стала нашим партнером.

И вот наша с Катей жизнь, наконец, стала такой, о какой мы мечтали. В 2012 году у нас появилась Машенька, наша любимая малышка, «звоночек» как мы ее прозвали в семье за звонкий голосок. Второго нашего ребеночка, сына Сашку, мы усыновили в 2014 году. Ему тогда было три годика. В 2015 у нас появилось еще двое детей - мы с Катей удочерили Женю, ей было 9 лет, и усыновили новорожденного Мишку. Они не брат и сестра, просто почти одновременно к нам пришли – с разницей в два месяца. А в конце 2016 года у нас в семье появился подросток, пятнадцатилетняя Лена.

Дети - это ответственность. Но она Сергея и Екатерину не пугает Фото: Благотворительный фонд «Арифметика добра»

Мужской подход

За пять лет (с 2012-2016) детей в нашей семье стало пятеро. Конечно, я ощутил серьезные перемены в жизни. И вот здесь, как ни странно, помог мой путь в карьере. Из опыта работы в море, в тот период, когда я еще был судоводителем, я вынес умение нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за жизни людей. Самое яркое впечатление из тех времен, это когда заступаешь на вахту и один управляешь судном. Особенно, если за бортом ночь, иногда еще и видимость не очень хорошая, и весь экипаж спит. В этот момент в твоих руках по сути жизни 75 человек, и уровень ответственности реально зашкаливает. Хорошо, что я прожил этот опыт заранее. Потому что он очень похож на уровень ответственности, который испытываешь, когда принимаешь в семью детей. И пусть их у нас не семьдесят пять, а пять, ощущения не менее сильные. Одним словом, к ответственности я заранее был готов. Она меня не пугает.

Еще в многодетной семье очень пригождается моя МНОГОЗАДАЧНОСТЬ. Этот навык я приобрел уже, работая агентом. Обслуживание судна в порту это своего рода мини-проект. Сам процесс длится всего 3-4 дня, но сначала к нему нужно подготовиться, потом полностью сопроводить и после еще примерно в течение недели закрывать по нему документы. Взаимодействие идет параллельно с 15 - 20 разными организациями, а каждая минута нахождения судна в порту стоит очень дорого. Поневоле наработаешь умение быстро принимать решения, а заодно реагировать на внештатные ситуации. Эти навыки очень пригождаются в первые годы жизни ребенка в семье, в период адаптации - во время нее внештатных ситуаций масса и нужно постоянно быть «включенным». Привычка, когда необходимо, максимально мобилизоваться, у меня осталась.

Семья Балмасовых теперь помогает и другим приемным родителям освоиться в новой роли Фото: Благотворительный фонд «Арифметика добра»

Важен и другой навык ПЛАНИРОВАНИЕ - когда за две минуты нужно полностью расписать свой день или даже несколько последующих дней. Это тоже очень пригождается в семье. Мы с Катей, как правило, садимся вечером за стол, и у нас проходит планерка. Расписываем день по минутам, договариваемся о том, что и как завтра делаем. Задачи в многодетной семье очень разные, у нас много, чего происходит. Начиная от садиков, школ, заканчивая секциями, кружками и просто форс-мажорными ситуациями с детьми. Поэтому умение правильно составить график необходимо.

А из текущей работы предпринимателя я вынес умение наслаждаться жизнью и БЕРЕЧЬ РЕСУРС. Работаю я немного. Платят мне хорошо. Сотрудничество с европейскими партнерами и правильная организация работы стали для меня доказательством того, что не нужно из кожи вон лезть 24 часа в сутки и непрерывно работать для того, чтобы более-менее достойно жить. Нет никакого смысла выгорать на работе, иначе есть опасность утратить саму жизнь. Нужно блюсти и здоровье, и эмоциональные, и физические силы. То же, как ни странно, касается и семьи. Дети не будут счастливы от того, что их мама и папа загнаны до смертельной усталости. Поэтому мы с супругой прекрасно усвоили принцип «кислородную маску надевать сначала на себя, а потом на ребенка». Если устали, ищем возможность отдохнуть, переключиться. Можем позволить себе уехать куда-то вместе на несколько дней, чтобы перевести дух. Считаем, что наше ресурсное состояние важно и нужно прежде всего для детей.

Кстати, точно такой же подход у меня и к общественной работе, в которую мы с Катей с принятием детей погрузились достаточно глубоко. Когда удочерили Машу, а потом усыновили Сашу, стали понимать, что именно происходит за заборами детских учреждений. У каждого ребенка очень непростая история и, принимая сироту в семью, сталкиваешься с ней лицом к лицу. После Саши мы чувствовали, что ресурс у нашей семьи еще есть, но его уже не так немного. А детей, оставшихся без родителей, десятки тысяч. Мы поняли, что нужно выходить на людей, говорить, просвещать, давать информацию. Тогда и создали организацию «Заполярье без сирот». В 2016 году мы решили, что нам надо зарегистрироваться и выходить на другой уровень, более серьезный, для того, чтобы достичь большего результата. Учредителями организации «Заполярье без сирот» стало несколько приемных семей, и с того момента мы работаем по трем основным направлениям. Первое, самое для нас актуальное, это устройство детей в семьи. Второе – это приемные семьи. В декабре 2017 года мы официально открыли в Мурманске Клуб «Азбука приемной семьи» и сделали его городским. И еще у нас есть третье направление – это работа со старшими воспитанниками и выпускниками детских домов. Ребят 15-17 лет сложно устроить в семью, а им жизненно нужна социализация и адаптация к самостоятельной жизни – мы это делаем через Наставничество. До недавнего времени финансирование организации было в основном на моих плечах. Но в 2017-2018 годах два проекта организации финансировались за счет фонда Президентских грантов. Так что должен сказать, и к общественной работе у меня самый серьезный подход. Не только к семье.