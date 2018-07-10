Хорватия - Англия 11 июля 2018 года. Прогноз на матч полуфинала чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-10T16:09:42+03:00

Прогноз на матч полуфинал чемпионата мира Хорватия - Англия. Встреча состоится 11 июля 2018 года в 21.00 в Москве на стадионе "Лужники"

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Сборные Хорватии и Англии имеют свою особую историю взаимоотношений и подошли к данной игре, прыгнув выше головы. Хорваты играли в полуфинале ЧМ 20 лет назад, их соперники - не были на этой стадии турнира на 8 лет дольше. Так что цена победы невероятно высока для обеих сборных.

Накануне этой игры хорваты получили небольшую эмоциональную "пробоину" после инцидента с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем. А в случаях с невероятно важными матчами футбольных сборных главное - нейтральная обстановка внутри коллектива. Англичане же в этом плане готовятся совершенно спокойней.

Плюс к этому, у хорватов было на день меньше отдыха и они играли энергозатраную серию пенальти против России. Англия же уложилась в 90 минут своего поединка против Швеции.

В целом же на этом турнире команда Англии смотрится чуть более уверенно, чем хорваты. У них не было "завалов" и провалов по ходу соревнований. Они прошли Колумбию в серии пенальти и "золотое поколение" англичан должно, по идее, выйти в финал чемпионата мира, потратив на это 90 минут основного времени.

Помните же историю с граффити в Казани? Роналду был там нарисован - вылетел с турнира, Месси был изображен - вылетел с турнира, Неймар был - вылетел с турнира. Местные художники, не успев к четвертьфиналу Россия - Хорватия, все же изобразили рядом с Неймаром граффити с лидером балканцев Лукой Модричем. Так что ждем игры в "Лужниках".

Прогноз "КП" на полуфинал ЧМ-2018 Хорватия - Англия: победа Англии со счетом 2:1 в основное время.