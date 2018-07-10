2018-07-10T17:04:46+03:00
Доброволец

Владимир Колокольцев наградил волонтеров-поисковиков

От них зависит человеческая жизнь. Благодаря добровольцам только в прошлом году были найдены тысячи без вести пропавших
Наталья ТАРАСЕНКО
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Фото: mvd.ruФото: mvd.ru
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с волонтерами, которые участвуют в поисках пропавших без вести людей. Добровольцы собрались на I Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов, который прошел в Доме Правительства Московской области.

Глава МВД подчеркнул значимость форума, проходящего в Год добровольца, и поблагодарил волонтеров за большую работу:

«Только в прошлом году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них – несовершеннолетние. Вы занимаетесь нужным и очень ответственным делом. От вас без преувеличения зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке. Поддержку, которую вы оказываете и семьям разыскиваемых, и сотрудникам полиции, трудно переоценить».

Владимир Колокольцев обратил внимание на тот факт, что поисковые операции нередко продолжаются несколько дней, и чем больше людей в них задействовано, тем выше шансы предотвратить трагедию.

На протяжении семи лет Министерство внутренних дел оперативно помогает добровольческим организациям. Практически в каждом втором регионе между органами внутренних дел и региональными волонтерскими движениями заключены соглашения о сотрудничестве.

Министр предложил развивать мониторинг сети Интернет на предмет выявления запрещенной информации, профилактику наркомании и подростковой преступности: «Мы готовы рассмотреть любые инициативы и заинтересованы в конструктивном диалоге».

Также Владимир Колокольцев наградил участников I Всероссийского форума поисково-спасательных отрядов. Глава министерства вручил медаль МВД России «За доблесть в службе» оперуполномоченному управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Михаилу Иванову и нагрудные знаки МВД России «За содействие МВД» волонтерам.

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