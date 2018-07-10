На Урале ищут «Героев нашего времени»

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-10T17:38:24+03:00

«Комсомолка» встретилась с Дарьей Топильской, исполнительным директором ЦСП «Быть человеком», и узнала все про популярный проект «Герои нашего времени». Как обычные работяги, рискуя жизнью, спасают людей; почему стесняются рассказывать о своих подвигах, и

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«ЖЕНЩИНА ВЫЛОМАЛА ДВЕРЬ И СПАСЛА ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ ДВУХ ЧЕЛОВЕК. КАК МОЖНО НЕ ГОВОРИТЬ О ТАКИХ ЛЮДЯХ?»

- Как появился проект «Герои нашего времени»? Нечасто крупные холдинги интересуются тем, чем живут их сотрудники вне работы…

- Изначально проект «Герои нашего времени» начинался как внутренняя корпоративная премия. Только представьте, у нас в холдинге «ЛокоТех» трудится 60000 работников, и 70% из них – рабочий класс, люди, которые стоят у станка изо дня в день. Но нам всегда было интересно не только то, как они работают, но и то, какие они в реальной жизни. И выяснилось, что среди них очень много людей неравнодушных и отзывчивых, тех, кто постоянно делает добро. Конечно, нам захотелось их поощрить и поддержать, и для этого мы создали специальный проект.

- О каких добрых делах вы узнали?

- Подвиги бывают очень разные. Обычная работница депо Ирина Фунтусова, например, случайно увидела, что в соседней квартире начался пожар, и вспомнила, что там живет пожилая соседка. Она попросила помощи у мужчин вокруг, но никто не откликнулся. Тогда Ирина схватила топор, разрубила дверь и сама вытащила из огня бабушку и ее родственника. Ну как не говорить о таких людях? Или вот: мужчина 20 лет высаживал на некрасивом, никому не нужном пустыре сосны. Сейчас там настоящий лес, который так и называют – Самыловский, в честь создателя. А он скромничает.

- Наверное, такие люди вообще стесняются рассказывать о своих добрых поступках…

- Я вам больше скажу, в истории нашего проекта ни разу не было такого, чтобы человек сам пришел и рассказал о своем подвиге. Всегда о нем сообщают коллеги или руководство. Сами люди, совершившие подвиг, часто считают, что не сделали ничего особенного. Но это не так! Поэтому однажды мы приняли решение расширять проект и рассказывать не только о наших сотрудниках, а о рабочих-героях по всей России.

«ПОДВИГИ БЫВАЮТ И РАЗОВЫЕ, И ЕЖЕДНЕВНЫЕ. ВЫБИРАТЬ ИЗ НИХ ОЧЕНЬ СЛОЖНО»

- Проект идет уже не первый год – какие заявки вас особенно сильно впечатляли? Бывает ли так, что суровый рабочий завода оказывается добряком, которые каждые выходные помогает в детском доме?

- У нас только такие истории и есть! На Дальнем Востоке есть мужчина, который каждые выходные покупает на свои деньги подарки бабушкам из домов престарелых и возит их на своей машине в церковь. В Улан-Удэ женщина добровольно служит «донором по вызову». У нее очень редкая группа крови, и ее вызывают прямо на операции. Она никогда не отказывает. Есть рабочие, которые объединились и создали свой поисковый отряд – они ищут следы павших в Великую Отечественную Войну и передают родственникам погибших найденные артефакты. Это так важно и так трогательно…

- Как удается из такого количества добрых историй выбрать лучшие?

- Выбирать по степени героизма почти невозможно – это было бы субъективно. Подвиги бывают разные – как оценить, какой из них важнее? Кто-то однажды спас людей с риском для жизни, а кто-то каждый день совершает подвиг длиною в жизнь, например, работает волонтером, спасает животных, усыновляет детей. Поэтому на первом этапе мы собираем истории и объявляем народное голосование. В прошлом году лучшие истории на нашем сайте выбирали 25 000 неравнодушных человек. Из «топа» формируется шорт-лист, который мы передаем членам жюри. И вот они делают самое сложное – внимательно рассматривают каждую работу, принимают решение. И на ежегодной церемонии в Москве победители получают заслуженную награду.

- Как читатель «Комсомолки», у которого за плечами есть важные добрые дела, может подать заявку, чтобы поучаствовать в проекте?

- Ему нужно прийти в отдел кадров своего предприятия и рассказать о своем подвиге. Если он стесняется, это могут сделать его друзья или коллеги – обычно так и происходит. И уже организация подает заявку на конкурс. Кстати, подать заявку может любое предприятие, причем количество заявок не ограниченно. Для того, чтобы компании не смущались участвовать в проекте другого бизнес-бренда, мы создали отдельный Центр Социальных Проектов «Быть человеком». Именно он является организатором «Героев нашего времени». Кстати, есть и спецпроект для СМИ «Герои пера» – мы понимаем, что не можем объять необъятное, поэтому всегда рады поддержать журналистов, рассказывающих о подвигах, которые совершают простые люди. Только так, все вместе, мы можем добиться того, что доброта станет нормой.

- В Екатеринбурге, наверное, вовсю подают заявки? Или уральцы пока скромничают?

- Прием заявок еще продолжается, так что сейчас самое время их подавать! Вся информация есть на сайте www.tobehero.ru. Кстати, в будущем мы собираемся вводить еще и номинации, связанные с профессиональными достижениями – поощрять новых «Кулибиных». Тех, на кого нужно равняться, в России огромное количество, и мы хотим рассказывать о них: и о тех, кто не остается равнодушными, и о тех, кто создает что-то новое. И Урал – сердце российской промышленности, в котором, наверняка, много таких героев!