Силовики и волонтеры активно сотрудничают в розыске людей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-10T17:40:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, а также добровольные поисково-спасательные отряды более чем из 40 регионов страны. Волонтеры и руководство федеральных министерств обсудили дальнейшую стратегию взаимодействия общественных движений и официальных структур в поиске пропавших людей.

«ДО 100 ТЫСЯЧ В ГОД»

Ежегодно в России бесследно исчезают десятки тысяч людей. Цифра могла быть еще внушительнее, если бы не активная деятельность волонтеров-поисковиков.

- У каждого было понимание важности и серьезности этой проблемы, потому что статистика по пропажам абсолютно разная, - отметила модератор пленарного заседания - генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. - Разные источники говорят о данных по пропажам от 70 до 100 тысяч людей, которые пропадают ежегодно. Пятую часть из них не находят, это 25 тысяч человек ежегодно. Половина - это дети. И здесь огромная роль во взаимодействии федеральных ведомств и добровольцев, волонтеров, которые готовы и участвуют в таких поисковых операциях. Тысячи жизней людей, детей благодаря вам, вашей общей работе находятся и возвращаются домой.

Глава МВД России Владимир Колокольцев подчеркнул значимость форума, проходящего в Год добровольца, и поблагодарил участников за чрезвычайно важную работу.

- Только в прошлом году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них – несовершеннолетние, - пояснил Владимир Колокольцев. - Вы занимаетесь нужным и очень ответственным делом. От вас без преувеличения зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке. Поддержку, которую вы оказываете и семьям разыскиваемых, и сотрудникам полиции, трудно переоценить.

Министр обратил внимание на тот факт, что поисковые операции нередко продолжаются несколько дней, и чем больше людей в них задействовано, тем выше шансы предотвратить трагедию. Именно поэтому полиция активно развивает взаимодействие с добровольческими организациями. Почти в каждом втором регионе между органами внутренних дел и региональными волонтерскими движениями заключены соглашения о сотрудничестве.

В Доме Правительства Московской области прошел I Всероссийский форум поисково-спасательных отрядов.

Кроме того, министр предложил развивать партнерство и наращивать усилия по другим направлениям деятельности:

- Есть множество интересных проектов, где вы востребованы. В первую очередь, - это мониторинг сети Интернет на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Мы готовы рассмотреть любые инициативы и заинтересованы в конструктивном диалоге.

Министра поддержал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив:

- Сегодня в регионах еще остается ряд барьеров во взаимодействии между добровольцами и представителями силовых ведомств. Для того чтобы эти барьеры снять, у меня есть предложение - создать при «Центре поиска пропавших людей» Общественный совет, в который войдет руководство Следственного комитета России, МВД, МЧС и других ведомств, представители бизнеса и волонтеры. Это позволит более оперативно координировать действия всех заинтересованных в поиске сторон.

В завершении торжественной части форума Владимир Колокольцев вручил медаль МВД России «За доблесть в службе» оперуполномоченному управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Михаилу Иванову и нагрудные знаки МВД России «За содействие МВД» волонтерам.

ПОЛОВИНА РЕГИОНА - ЭТО ЛЕС

Лидер по пропаже людей в стране - Московская область.

- У нас 43% территории - это лес, - уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Часто, особенно в летнее время, мы сталкиваемся с тем, что люди теряются. Для этого должны быть профессионалы, должны быть добровольцы, общественные организации, которые в Подмосковье работают. Для нас очень почетно и важно принимать первый добровольческий форум в Подмосковье. Очень приятно, что сегодня будут обсуждаться самые передовые практики. Мы очень надеемся, что это нас обогатит: и нашу систему 112, и нашу дружную команду спасателей, МВД, которое активно принимает участие, скорую помощь.

Московская область кардинально увеличила эффективность поиска пропавших людей: если пять лет назад удавалось найти только 74% потерявшихся людей, то сегодня – 95%, Благодаря современным методикам спасатели и добровольцы сегодня находят практически всех людей, потерявшихся в лесах Подмосковья.

Глава Подмосковья подчеркнул, что регион заинтересован в самых передовых технологиях. На сегодня в системе 112 работает геолокация, но координаты, которые она дает, очень большие. Губернатор считает, что сотовым операторам необходимо договориться друг с другом по определению более точной геопозиции каждого потерявшегося.

- Как известно, в абсолютном большинстве случаев теряются люди, которые относятся к старшему поколению 70-75 лет и старше и дети. Это особая категория, которой мы должны уделять внимание, заботу. Я очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам найти самые эффективные способы взаимодействия, — сообщил Андрей Воробьев.

Поисковые операции нередко продолжаются несколько дней, и чем больше людей в них задействовано, тем выше шансы предотвратить трагедию.

СТАВКА НА КООРДИНАЦИЮ

- Когда пропадает человек, родственники обращаются в полицию – иногда через несколько дней. Зачастую добровольцы или другие ведомства узнают об этом не сразу. Это проблема, которая была несколько лет назад. Сегодня эти действия скоординированы. А организация центра координации по поиску пропавших людей, служба 112 – одни их инструментов быстрого реагирования всех ведомств, всех сил, всех добровольцев, – отметила Светлана Чупшева.

Специальный алгоритм поиска с участием волонтеров, который был разработан Следственным комитетом России, МВД и МЧС РФ, позволит повысить эффективность поисков пропавших людей, в том числе детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Также детский омбудсмен призвала совершенствовать систему обучения участников поисковых мероприятий и выработку профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пропажи детей.

По данным официального сайта уполномоченного, число разыскиваемых в России детей уменьшается, но по-прежнему остается тревожным: если в 2013 году таких было 11109 человек, то в 2017 году - 7966 детей (снижение составило 28,3%). Среди них число разыскиваемых малолетних детей в 2013 году составило 3776 человек, в 2017 году - 2749 детей (снижение составило 27,2%). Жертвами преступлений среди пропавших детей стали в 2013 году 30 человек, в 2017 году - 15 детей, в том числе малолетних: в 2013 году - 13 человек, в 2017 году - девять детей. На конец 2017 года в розыске оставалось 417 детей.