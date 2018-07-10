Снова в тренде: чем полезен и кому может навредить чайный гриб

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-10T18:14:49+03:00

К нам его везут из-за границы под видом модного и дорогого напитка комбучи. Чем полезен чайный гриб и кому он может навредить, обсуждаем с экспертами

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Все чаще на прилавках магазинов можно увидеть бутылки с желтоватым напитком под таинственным названием «Комбуча». Чаще всего, их можно встретить в разделе «Здоровое питание» и стоят бутылки 0,5 литра в районе 200 рублей. Подается этот напиток пафосно: освежающий, тонизирующий, благотворно влияющий на микрофлору и поддерживающий иммунитет.

- Влияет и поддерживает, - соглашается с рекламой наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Только это не какой-то новомодный напиток, а наш старый знакомый - чайный гриб. Да-да, та самая «медуза», которая бесплатно плавала на подоконниках всей страны в советское время.

На самом деле гриб - не совсем верное название. По сути, это симбиоз микроорганизмов - дрожжей и уксуснокислых бактерий, по-научному - зооглея. Известен он очень давно, по крайне мере в Китае и на Тибете. С Востока-то он и попал в Россию, когда белые офицеры, потрепанные в войне с Японией 1905 года, привезли единственный стоящий трофей - чайный гриб.

И эта склизкая добыча счастливо размножалась на советских подоконник, пока чайный гриб не вытеснили разнообразные магазинные газировки. Возиться с ним хозяйки больше не хотят, очень уж капризен в уходе, только и следи, чтобы не погиб. Да и выглядит чайный гриб больно неприглядно. Зато сейчас, на волне любви к здоровому образу жизни и супер-популярному напитку комбуче, у чайного гриба может начаться новая жизнь.

- Несмотря на неприятную медоузообразную внешность, у чайного гриба масса достоинств, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Благодаря естественным кислотам, он полезен не только для пищеварения и иммунитета, но и при уходе за волосами и кожей лица. В Китае и Индонезии, например, им прополаскивают волосы для укрепления и блеска. И протирают лицо для белизны и избавления от пигментных пятен. Еще чайный гриб способен вырабатывать антибиотикоподобные вещества, сдерживающие рост и размножение бактерий. По сути - это слабое, но вполне эффективное природное лекарство от простуды.

Недаром чайный гриб был так популярен в российских колониях, многие им по-настоящему лечились. Да и американский сиделец Виктор Бут (российский предприниматель, обвиненный в терроризме и осужденный на 25 лет заключения в США) разводил чайный гриб, угощая им заключенных и охранников. Правда, тюремное начальство, не разобравшись, гриб конфисковало, а Буту сгоряча накинуло еще 40 дней отсидки, решив, что он делает самогон.

Как и любой напиток естественного брожения, комбуча или чайный гриб - вещь хорошая и полезная, но все же не панацея от всех болезней. Эксперты рекомендуют обязательно посоветоваться с врачом, особенно, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (в напитке много органических кислот). И, конечно, приготовление напитка требует определенных навыков и соблюдения чистоты при «производстве» - грязными руками хватать чайный гриб не стоит, воду из-под крана для приготовления тоже лучше не набирать.

СДЕЛАЙ САМ

Полезная газировка из комбучи

Пять простых шагов для выращивания чайного гриба

1. Найдите гриб: можно заказать в интернете, выпросить у знакомых. Или купить готовую комбучу. В полуоткрытой бутылке готового напитка, если «забыть» ее на несколько дней в темном месте, гриб образуется сам (но можно обойтись и без него - см. Кстати).

2. В 3-литровую банку налейте раствор крепкого черного чая (можно и зеленого, но на нем гриб растет хуже). Чай обязательно должен быть сладким - 30-50 граммов сахара на литр. Сахар - это еда для гриба, благодаря глюкозе, дрожжи делают напиток газированным. Положите туда кусочек готового гриба и оставьте в темном месте. Горлышко завяжите марлей.

3. Через 5-7 дней напиток готов. Слейте половину жидкости в кувшин или другую емкость, а половину оставьте молодому грибу, чтобы он продолжал питаться. Долейте в банку прохладный черный чай с сахаром. Чем старше будет гриб, тем меньше времени для приготовления напитка ему понадобится: через месяц комбуча будет готовиться за 3-4 дня.

Важно! Добавлять сахар непосредственно в банку с грибом - нельзя! Он может получить ожог, поэтому доливать жидкость нужно уже разбавленную и обязательно не горячую.

4. В слитый напиток можно для вкуса добавить ложку фруктового пюре, меда или варенья: через 2 дня он станет еще газированнее, с фруктовым или медовым вкусом. Вот вам натуральная и очень полезная газировка своими руками!

5. Промывать гриб нужно примерно раз в неделю. А потом помещать его в чистую банку со свежим настоем чая. Помните: на банку не должны попадать прямые солнечные лучи, иначе гриб может погибнуть. Оптимальная температура для него - не ниже +17 и не выше +27 градусов.

КСТАТИ

Умельцы уверяют, что гриб «родится» в чайном растворе сам, если оставить трехлитровую банку в темном месте дней на 50-60. Через 2 месяца достаньте образовавшийся гриб, тщательно промойте, а потом поместите в свежий раствор сладкого чая. Через три дня самодельную комбучу можно пить!