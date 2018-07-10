Экипаж самолета спас задыхающегося бульдога с помощью кислородной маски

СЕГОДНЯ 21:29 2018-07-10T21:30:04+03:00

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В сети появилось благодарственное письмо одной из пассажирок бюджетной американской авиакомпании JetBlue. Оно опубликовано на страничке в Facebook.

В нём женщина описывает, как добрые и отзывчивые стюарды помогли спасти во время полёта жизнь её маленького питомца Дарси.

Мишель Берт рассказала, что уже несколько лет подряд они с мужем и их собаками летают этим рейсом из Флориды в Массачусетс. И всё всегда обходилось без приключений, но не в этот раз. В самолёте трёхлетнему бульдогу стало плохо, он начал задыхаться от резкого перепада давления, захрипел, а его язык посинел. Женщина поняла, что это признак гипоксии и достала Дарси из под сидения к себе на колени, дав животному попить воды.

Хозяева очень сильно испугались за своего четвероногого друга и попросили помощи у бортпроводников лайнера. Сначала они принесли собаке лед, но дыхание всё ещё было учащённым. И после этого предложили подышать Дарси через кислородную маску.

После того как Дарси принесли кислородную маску, состояние четвероногого улучшилосьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого, состояние бульдога пришло в норму, и полёт благополучно завершился в конечном пункте - Массачусетсе.

В своём письме женщина отметила, что никто не застрахован от подобной ситуации в полёте, поэтому отзывчивость и внимательность стюардов очень важны.