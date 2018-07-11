Путин вновь приехал посмотреть в "зеркало России"

СЕГОДНЯ 13:06 2018-07-11T13:54:30+03:00

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Третий год подряд Владимир Путин в один и тот же день - в день празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа - приезжает на Валаам. Это стало уже традицией президента, которую он неуклонно соблюдает.

Как в прошлый приезд Путин сегодня посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, где присутствовал на торжественной литургии, которую совершил патриарх Кирилл. Глава государства вместе с патриархом прогулялся по территории обители, пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России, ежегодно его посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Для Владимира Путина Валаам - особое место.

- Валаам - одно из зеркал России, - говорил он в фильме Андрея Кондрашова про эту обитель. - Здесь в 1979 году был создан музей-заповедник, а в 1989-м началось возрождение монастырской жизни. Тогда, на тот период времени, здесь было шесть монахов, сейчас более двухсот. Достаточно посмотреть фотографии, картинки того времени — здесь была полная разруха. Теперь это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах