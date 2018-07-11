2018-07-11T13:54:30+03:00
Политика

Путин вновь приехал посмотреть в "зеркало России"

Президент прилетел на Валаам [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments26
Для Владимира Путина Валаам - особое место. Фото: Алексей Дружинин/ТАССДля Владимира Путина Валаам - особое место. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Третий год подряд Владимир Путин в один и тот же день - в день празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа - приезжает на Валаам. Это стало уже традицией президента, которую он неуклонно соблюдает.

Как в прошлый приезд Путин сегодня посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, где присутствовал на торжественной литургии, которую совершил патриарх Кирилл. Глава государства вместе с патриархом прогулялся по территории обители, пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России, ежегодно его посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Для Владимира Путина Валаам - особое место.

- Валаам - одно из зеркал России, - говорил он в фильме Андрея Кондрашова про эту обитель. - Здесь в 1979 году был создан музей-заповедник, а в 1989-м началось возрождение монастырской жизни. Тогда, на тот период времени, здесь было шесть монахов, сейчас более двухсот. Достаточно посмотреть фотографии, картинки того времени — здесь была полная разруха. Теперь это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах

Владимир Путин посетил Валаамский монастырь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Вице-мэр Красногорска: Сижу в кабинете, где бизнесмен расстрелял чиновников, и с ужасом жду нового убийства
О громкой трагедии, замешанной на бизнесе и крови, случившейся в подмосковном Красногорске 3 года назад, решили снять звездное кино. Для чего это нужно, разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин
Новости 24
Федеральная налоговая служба хочет получить возможность доступа к банковским счетам физлиц
В Греции нашли старейший фрагмент «Одиссеи»
Эстонский полковник рассказал, как остановит российскую армию в Таллине
Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования
Карту леса из книги про Винни-Пуха продали за 440 тысяч фунтов на аукционе в Лондоне
Британские следователи смогли поговорить с пострадавшим в Эймсбери мужчиной
Делегация РФ покинула зал заседаний ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента
В Польше разбился вертолет, два человека погибли
В Центробанке опровергли информацию о передаче коллекторам биометрических данных
Госдума приняла закон об обязанности угонщиков автомобилей возмещать ущерб
В Москве решили протестировать «гнущиеся» дорожные знаки
Причиной смерти внука Брежнева стал инфаркт
В Москве и Подмосковье 11 июля 2018 года объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Пять тысяч человек у здания Верховной рады участвуют в акции протеста
Голикова поручила Росздравнадзору проверить клиники пластической хирургии
Эксперты обновили данные о численности населения Земли
Люка Бессона снова обвинили в домогательствах
Кит Харингтон объявил о завершении съемок 8-го сезона «Игры престолов»
Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на чемпионате мира по футболу
Во время Дня поля в Липецкой области прошла Всероссийская конференция аграриев
В Австралии рядом с туристической зоной поймали 600-килограммового крокодила
Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве
Исследование: Расценки на съем квартир в городах-организаторах ЧМ-2018 упали втрое