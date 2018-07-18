Соцсети и онлайн-игры могут спровоцировать дефицит внимания у подростков
Интернет оказался виновником одного из распространенных детских заболеваний — синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Американские исследователи выяснили, что дети, которые проводят в онлайне слишком много времени, чаще страдают СДВГ, чем их сверстники.
Слишком много интернета
В течение двух лет группа ученых из Университета Южной Калифорнии наблюдала за 15-летними подростками и тем, как они пользуются интернетом. Ученые попросили ребят рассказать, сколько времени, в среднем, они проводят онлайн, и что делают в интернете: общаются в социальных сетях, играют в игры, смотрят фильмы и слушают музыку, совершают покупки, и так далее.
Всего в списке исследователей было 14 таких интернет-активностей. В среднем, каждый школьник отметил по 3-4 из них. Самой популярной оказалось использование соцсетей — почти 54 процента школьников отметили, что проверяют их регулярно.
Кроме того, в начале исследования специалисты осмотрели школьников и отметили, что ни у кого из них не проявлялись симптомы СДВГ. Такие осмотры потом проводились раз в полгода.
Гиперактивность во всем
В результате оказалось, что у детей, которые пользовались интернетом лишь изредка, симптомы СДВГ появились в 4,6 процентах случаев. Из тех, кто отметил 7 постоянных онлайн-активностей, детей с СДВГ оказалось больше, 9,5 процента. У самых интернет-активных подростков эти симптомы проявились в 10,5 процентов случаев - то есть, вдвое чаще.
- Каждая дополнительная онлайн-активность в сочетании с частым использованием интернета связана с повышенным риском СДВГ, - подвел итоги руководитель исследования Адам Левенталь, профессор Университета Южной Калифорнии. - Однако, мы не можем утверждать, что именно интернет и социальные сети провоцируют гиперактивность. Напротив, возможно, что дети с бОльшими проявлениями СДВГ более интернет-активны.
Депрессия и враждебность
К похожим результатам приходят и другие ученые. Например, эксперты Брауновского университета (США) показали, что симптомы СДВГ чаще проявляются у подростков, которые играют в онлайн-игры больше 1 часа в день. А их китайские коллеги из Гаосюньского медицинского университета пришли к выводу, что школьники, которые сидят в интернете больше 20 часов в неделю, более склонны к депрессии, враждебности и социофобии.
- Важно понимать, что у современных подростков онлайн и офлайн общение — это не изолированные процессы, - отмечает Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследования современного детства Института образования НИУ ВШЭ. - То есть дети смотрят сайты, слушают музыку, общаются в социальных сетях и параллельно общаются с родителями и друзьями, сидят на уроках в школе, гуляют или едут в транспорте. Поэтому интерпретировать результаты подобных исследований нужно с осторожностью.
Мнение эксперта
Диагноз или врачебная ошибка?
В России официальной статистики по СДВГ почти не ведется. По разным оценкам, синдромом дефицита внимания страдают от 4 до 18 процентов российских детей.
ЦИФРЫ
Сколько детей страдают СДВГ
В России 4-18 %
В США 4-20 %
В Великобритании 1-3 %
В Италии 3-10 %
В Китае 1-13 %
В Австралии 7-10 %
- Первые симптомы СДВГ появляются у детей еще до 7 лет, - говорит профессор Николай Заваденко, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова. - Однако, часто эти симптомы объясняются совсем другими причинами — например, стрессами и эмоциональными расстройствами. Я бы сказал, что почти каждый третий диагноз СДВГ в нашей стране — это врачебная ошибка вследствие некомпетентности специалистов, поскольку точный диагноз можно поставить только после длительного наблюдения.
Чем опасен СДВГ:
- Дисграфия и дислексия (проблемы с чтением и письмом) — у 66% детей с СДВГ.
- Дискалькулия (проблемы с арифметикой и счетом) — у 61% детей с СДВГ.
- Отставание в психическом развитии — в среднем, на 1,5 — 2 года.
Обратите внимание
У ребенка может быть СДВГ, если он:
- С трудом сосредотачивается;
- Не слышит, когда к нему обращаются;
- Не может закончить начатое;
- Не способен сам организовать себе занятие;
- Избегает умственных усилий;
- Часто теряет вещи;
- Легко отвлекается;
- Забывчив;
- Много ерзает;
- Слишком много говорит;
- Дергает руками и ногами;
- Бегает или встает с места, когда нужно сидеть;
- Не может тихо и спокойно играть;
- Отвечает, не дослушав вопрос;
- Пристает к окружающим, вмешивается в беседы;
- Не любит ждать.