Соцсети и онлайн-игры могут спровоцировать дефицит внимания у подростков

СЕГОДНЯ 18:18 2018-07-18T18:23:11+03:00

Ученые попросили ребят рассказать, сколько времени, в среднем, они проводят онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Интернет оказался виновником одного из распространенных детских заболеваний — синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Американские исследователи выяснили, что дети, которые проводят в онлайне слишком много времени, чаще страдают СДВГ, чем их сверстники.

Слишком много интернета

В течение двух лет группа ученых из Университета Южной Калифорнии наблюдала за 15-летними подростками и тем, как они пользуются интернетом. Ученые попросили ребят рассказать, сколько времени, в среднем, они проводят онлайн, и что делают в интернете: общаются в социальных сетях, играют в игры, смотрят фильмы и слушают музыку, совершают покупки, и так далее.

Всего в списке исследователей было 14 таких интернет-активностей. В среднем, каждый школьник отметил по 3-4 из них. Самой популярной оказалось использование соцсетей — почти 54 процента школьников отметили, что проверяют их регулярно.

Кроме того, в начале исследования специалисты осмотрели школьников и отметили, что ни у кого из них не проявлялись симптомы СДВГ. Такие осмотры потом проводились раз в полгода.

Гиперактивность во всем

В результате оказалось, что у детей, которые пользовались интернетом лишь изредка, симптомы СДВГ появились в 4,6 процентах случаев. Из тех, кто отметил 7 постоянных онлайн-активностей, детей с СДВГ оказалось больше, 9,5 процента. У самых интернет-активных подростков эти симптомы проявились в 10,5 процентов случаев - то есть, вдвое чаще.

- Каждая дополнительная онлайн-активность в сочетании с частым использованием интернета связана с повышенным риском СДВГ, - подвел итоги руководитель исследования Адам Левенталь, профессор Университета Южной Калифорнии. - Однако, мы не можем утверждать, что именно интернет и социальные сети провоцируют гиперактивность. Напротив, возможно, что дети с бОльшими проявлениями СДВГ более интернет-активны.

Депрессия и враждебность

К похожим результатам приходят и другие ученые. Например, эксперты Брауновского университета (США) показали, что симптомы СДВГ чаще проявляются у подростков, которые играют в онлайн-игры больше 1 часа в день. А их китайские коллеги из Гаосюньского медицинского университета пришли к выводу, что школьники, которые сидят в интернете больше 20 часов в неделю, более склонны к депрессии, враждебности и социофобии.

- Важно понимать, что у современных подростков онлайн и офлайн общение — это не изолированные процессы, - отмечает Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследования современного детства Института образования НИУ ВШЭ. - То есть дети смотрят сайты, слушают музыку, общаются в социальных сетях и параллельно общаются с родителями и друзьями, сидят на уроках в школе, гуляют или едут в транспорте. Поэтому интерпретировать результаты подобных исследований нужно с осторожностью.

Мнение эксперта

Диагноз или врачебная ошибка?

В России официальной статистики по СДВГ почти не ведется. По разным оценкам, синдромом дефицита внимания страдают от 4 до 18 процентов российских детей.

ЦИФРЫ

Сколько детей страдают СДВГ

В России 4-18 %

В США 4-20 %

В Великобритании 1-3 %

В Италии 3-10 %

В Китае 1-13 %

В Австралии 7-10 %

- Первые симптомы СДВГ появляются у детей еще до 7 лет, - говорит профессор Николай Заваденко, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова. - Однако, часто эти симптомы объясняются совсем другими причинами — например, стрессами и эмоциональными расстройствами. Я бы сказал, что почти каждый третий диагноз СДВГ в нашей стране — это врачебная ошибка вследствие некомпетентности специалистов, поскольку точный диагноз можно поставить только после длительного наблюдения.

Чем опасен СДВГ:

- Дисграфия и дислексия (проблемы с чтением и письмом) — у 66% детей с СДВГ.

- Дискалькулия (проблемы с арифметикой и счетом) — у 61% детей с СДВГ.

- Отставание в психическом развитии — в среднем, на 1,5 — 2 года.

Обратите внимание

У ребенка может быть СДВГ, если он:

- С трудом сосредотачивается;

- Не слышит, когда к нему обращаются;

- Не может закончить начатое;

- Не способен сам организовать себе занятие;

- Избегает умственных усилий;

- Часто теряет вещи;

- Легко отвлекается;

- Забывчив;

- Много ерзает;

- Слишком много говорит;

- Дергает руками и ногами;

- Бегает или встает с места, когда нужно сидеть;

- Не может тихо и спокойно играть;

- Отвечает, не дослушав вопрос;

- Пристает к окружающим, вмешивается в беседы;

- Не любит ждать.