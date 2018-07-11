Трамп играет в гольф, а Меркель уходит в горы

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-10T14:43:24+03:00

Американцы дотошно подсчитывают, сколько и на сколько наиграл Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Дональд обещал не отдыхать

- Не берите отпуск. В чем смысл? Если вам не нравится ваша работа, то вы ошиблись с выбором, - учил всех бизнесмен Дональд Трамп еще в 2004 году в своей книге «Думай, как миллиардер».

- Я не стану таким президентом, который уходит в отпуск и берет отгулы, - обещал он в 2016 году в свою предвыборную кампанию.

Однако журналисты из The New York Post даже подсчитали, сколько дней президент США провел в отпуске в 2017 году, - целых 100. Причем 67 из них он посвятил игре в гольф. Кто не знает, это его самая любимая игра. И это тот человек, кто раньше так активно пинал Барака Обаму за любовь к гольфу и серфингу на Гавайях!

Правда, были случаи, когда 45-й президент США прерывал свой отдых и возвращался в Белый дом. Брал он с собой и свой пресс-пул. На фоне полей для гольфа отдыхавший Трамп как раз обещал Ким Чен Ыну «огонь и ярость, каких мир не видывал».

Отдыхает президент США в двух своих резиденциях: Мар-а-Лаго в Палм Бич (штат Флорида) и Бедминстере (штат Нью-Джерси). Там есть бассейны, коттеджи, баскетбольные площадки и, конечно, много полей для гольфа. Выходил на них как-то с клюшкой и приехавший с визитом японский премьер Синдзо Абэ. Супруга Мелания признавалась, что любит смотреть на отдыхе сериалы. В частности, «Империю» и «Как избежать наказания за убийство».

Газеты писали, что приезды первого лица в Бедминстер раздражали местных жителей: мол, и аэропорт закрыт, и дороги частично перекрыты, и вертолеты в небе гудят.

Но в этом году с отпуском у хозяина Белого дома все непонятно. И не только у него. Бюджет на 2019 финансовый год еще не принят, поэтому Трамп угрожал оставить конгрессменов без летних каникул.

«Сенат должен утвердить финансирование до августовского перерыва или не расходиться по домам. Демократы делают все возможное, чтобы препятствовать. Это все, что они умеют делать. Оставайтесь!» - строчил он в Твиттере.

Глава государства ждет от законодателей выделения средств на обещанную им стену на границе с Мексикой, одобрения трех сотен кандидатур на различные должности и многого другого.

Отпуск у конгрессменов начинается 4 августа и длится до 3 сентября.

ВО ДАЕТ!

Отпуск на $69 миллионов

Тем временем в сети запустили сайт-счетчик Тrumpgolfcount.com, где выложены следующие цифры:

Сколько отдыхал Дональд Трамп за свое президентство: в Мар-а-Лаго - 69 дней, в Бедминстере - 35 дней.

Затраты на перелеты: $44 млн.

Сколько этот отдых стоит налогоплательщикам: $69 млн.

Посещал поле для гольфа: 115 раз.

Потенциальное число посещений гольф-клуба за 4 года: 311 раз.

Сколько раз гольф-клуб посетил Обама за 8 лет президентства: 306 раз.

«Почему мы это делаем?» - висит такой вопрос на сайте. А следом и ответ цитатой Трампа от августа 2016-го: «Я намерен работать для вас. Я не намерен играть в гольф».

Макрона оставили без бассейна

Президент Франции Эммануэль Макрон уезжал с женой Бриджит в Марсель на виллу Талабо. Как разузнало издание Journal du Dimanche, это поместье стоимостью 3,5 миллиона евро принадлежит его родственникам.

Местные жители видели чету Макрон на морской прогулке, на пробежке по пляжу Прадо. При этом с президентом на отдых прилетели 60 охранников!

В этом году первая пара Франции хотела отдохнуть в резиденции Форт де Брегансон, где бывал еще Шарль де Голль. Но попросила для удобства личный бассейн, чтобы не попасться на глаза папарацци. Но из-за того, что это памятник архитектуры, президенту отказали. Се ля ви.

Макрону не предоставили на отдыхе в резиденции Форт де Брегансон личного бассейна. Придется купаться с другими туристами!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ангела любит Альпы

Ангела Меркель с мужем Иоахимом Зауэром часто ездит в Южный Тироль и итальянскую деревню Сольда. Там канцлер ФРГ традиционно останавливается в четырехзвездочном отеле Marlet, где номера стоят $86 - 121 в сутки.

Говорят, что ее супруг платит за себя сам. Они предпочитают пешие прогулки в Альпах с палками для ходьбы. Любопытно, что фрау Меркель видят из года в год в одном и том же наряде: в красной клетчатой рубашке, бежевых бриджах и кепке.

Но иногда фотографы умудряются помать ее в купальнике у бассейна.

Канцлер Германии любит прогулки и купание. И обязательно в компании с супругом - Иоахимом Зауэром. Фото: CIRO DE LUCA/REUTERS

Мэй сидит у озера

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в вопросе отпуска тоже консервативна. Зря, что ли, возглавляет партию консерваторов! Она любит хайкинг (пешие прогулки налегке по заданному маршруту) в Швейцарских Альпах и отдых на итальянском озере Гарда.

Как писала газета The Mirror, Мэй с супругом Филиппом выбирает в городе Сирмионе Villa Cortine Palace Hotel, в котором останавливается около десяти лет подряд. Стоимость номеров там от 660 до 1200 долларов в сутки.