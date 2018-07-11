Бабушка экс-супруга певицы: Лишать Седокову родительских прав никто не собирается. Лишь бы не тянула дочь в шоу-бизнес

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-10T21:49:09+03:00

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В недавнем интервью «КП» 35-летняя Анна Седокова поделилась своей бедой. Мол, бывший муж и отец ее 6-летней дочери Моники 31-летний бизнесмен Максим Чернявский подал на певицу в суд и хочет лишить ее родительских прав. Поскольку Моника родилась в Америке (она гражданка США и живет сейчас там с отцом), разбирательство проходит на территории Штатов. Несмотря на судебные войны, певица регулярно летает за океан и видится с дочкой в Лос-Анджелесе.

Анна не понимает, почему бывший муж надумал с ней судиться. Сам Максим отказался от комментариев. Но нам удалось побеседовать с его бабушкой, 73-летней Мариной Петровной Чернявской: она свидетельствовала против Анны на суде.

«Содержал всех детей»

- Марина Петровна, почему ваш внук и Анна Седокова вдруг начали делить дочь в суде?

- Давайте начнем с начала. Они поженились в феврале 2011-го. А в июле этого же года родилась Моника. В это время Максим был в инвалидном кресле.

- Что с ним произошло?

- Он с семьей поехал на океан кататься на лодке. Внук прыгнул в воду поплавать, а водитель катера его не увидел. Максиму винтом перебило обе ноги. Он прошел шесть операций, год был прикован к инвалидному креслу. К счастью, потом восстановился. Я не знаю, почему пошли разговоры, что Максим изменял Ане. С его стороны измен точно не было. Он занимался ребенком и домом, а когда поправился, вернулся на работу. Когда Монике было полтора месяца, Анна улетела из Лос-Анджелеса, где они жили после свадьбы, в Россию, на презентацию фильма «Беременный», где она сыграла вместе с Дмитрием Дюжевым. Анна пробыла в России примерно 2 - 3 месяца, потом вернулась, две недели провела с семьей и снова улетела в Россию. И так - последние шесть лет.

- Что дальше?

- Они развелись в 2013-м. Седокова оставила в доме у Максима и свою старшую дочь Алину (девочка 2004 года рождения - от брака с киевским футболистом Валентином Белькевичем, отец девочки умер. - Ред.). Алина примерно еще два года после его развода с Седоковой жила у Максима. Но потом девочка на какое-то замечание Максима ответила ему: «Что ты мне указываешь? Ты мне никто!»

После этого инцидента Максим попросил Анну забрать старшую дочь. Седокова сняла жилье в Лос-Анджелесе, перевезла туда Алину, наняла ей няню. Сама Анна продолжала ездить по своим делам. Поймите, я ее не осуждаю - она хочет быть известной певицей, это ее право. Я лишь рассказываю, что дети жили с Максимом. Единственное время, когда Анна долгое время была в Лос-Анджелесе, это когда она ждала сына (см. «Справку «КП»). Родив третьего ребенка, она уехала на ПМЖ в Россию, забрала Алину и Гектора. Моника осталась с отцом. Все всех устраивало.

Испугался, что Монику увезут

- Когда же начались конфликты?

- После развода. Перед свадьбой они заключили брачный контракт, по которому в случае разрыва каждый остается при своих деньгах и имуществе. Но Анне этого показалось мало, и она подала на Максима в суд, чтобы получить содержание. Они подписали соглашение, по которому она получила хорошую сумму денег, две машины и алименты. В соглашении было условие, что Седокова должна жить в Лос-Анджелесе и время общения с дочерью делить c Максимом пополам. В Лос-Анджелесе она не жила, Моника все время была с папой. Максим полностью содержал Монику и еще платил алименты Анне. А потом перестал платить (естественно, уведомив об этом суд). Произошло это, когда Анна заявила, что увозит Монику в Россию насовсем.

Максим Чернявский проводит с Моникой много времени: отвозит дочку в школу, гуляет с ней, развлекает в выходные.Фото: Instagram.com

- Когда это случилось?

- Летом прошлого года. Анна предложила, чтобы ребенок три месяца жил в России, а три месяца - в Америке с отцом. Ну какая учеба по три месяца в разных школах? Потом Анна попросила Максима отпустить с ней Монику в Россию на три месяца на съемки проекта «Вокруг света во время декрета». Максим был против, поскольку Моника уже была зачислена в школу. Анна позвонила ребенку, стала кричать, плакать: «Доченька, тебя украли, я приеду, я тебя заберу…» Моника - в слезы. Тогда Максим подал в суд. Он очень боялся, что Анна приедет и заберет дочь.

Темная история с первым мужем

- Максим подал в суд, чтобы ребенок по закону проживал у него?

- Да, чтобы суд определил место жительства Моники. Опека у них 50 на 50. Пока ничего не изменилось. Был еще один момент, почему Максим так поступил. Первый муж Анны футболист Валентин Белькевич, когда они развелись, подписал Седоковой разрешение на выезд ребенка за границу на год. Перед их отъездом в Америку Белькевич забрал Алину к себе в Киев, надарил ей огромные пакеты с игрушками и одеждой. Было видно, что ребенка он любил. Позже Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд уже на три года. Мол, чтобы каждый раз не бегать к нотариусу. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение. Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке пару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона. Белькевич тут же подал в суд в Лос-Анджелесе. 11 ноября 2013 года во втором отделе Верховного суда Лос-Анджелеса (судья Скотт. М. Гордон. Номер дела ВН 009308) слушалось дело о возвращении несовершеннолетней дочери Белькевича из США в Украину. И он проиграл его, потому что не прошли три года, на которые он разрешил дочке выезд. Белькевич умер в августе 2014 года (у спортсмена оторвался тромб, ему был 41 год). До смерти он ребенка не видел.

У Максима появились опасения, что, если он отпустит дочь на съемки, тоже ее больше не увидит. К тому же Максиму не нравится, что старшая дочь Анны в 13 лет уже ходит с мамой на светские мероприятия. Моника еще совсем ребенок, она не выдержит шоу-бизнеса! Не надо ее туда тянуть.

Свидания с надзирателем

- И все-таки лишать материнских прав - это слишком…

- О лишении родительских прав речи нет, это же травма для ребенка.

- Где Моника встречается с мамой в США?

- Анна останавливается в гостинице, на их встрече присутствует соцработник. Моника думает, что это подруги мамы.

- Это надзиратель, да?

- Работник соцслужбы, который следит, чтобы ребенка не увезли в Россию. Он у нас забирает Монику и везет к Анне, а потом привозит ребенка домой. Анна утверждает, что Максим требует у нее алименты на Монику, поскольку девочка живет с папой. Это не так. В его заявлении нет ни слова о лишении родительских прав и требовании алиментов. Суд постановил, что Моника должна жить в Лос-Анджелесе, а Анна имеет право видеть ребенка. Захотела полететь с дочкой в Майами - ей никто не запрещает. Единственное, с ними всегда соцработник. Но в ее силах это изменить - Анне нужно подписать мировое соглашение. Тогда она сможет вывозить Монику всюду, кроме стран, не входящих в Гаагскую конвенцию. То есть в Россию она не может ее увезти (на Украину, например, можно. - Ред.).

- Вы живете с правнучкой?

— Я живу в Киеве, но часто бываю в Лос-Анджелесе с Максимом и Моникой. Потом меня сменяет мама Максима Елена или крестная мама Моники Ольга. Мы постоянно заботимся о Монике, рядом с ней постоянно родные любящие люди.

Каждое утро Моника завтракает с папой. Он её отвозит в школу, общается с учительницей. У девочки есть преподаватель английского языка, которая делает с ней домашние уроки. Максим работает. У него серьезный строительный бизнес. Каждый вечер, все выходные и праздники Моника проводит с папой.

СПРАВКА «КП»

В свои 35 Анна СЕДОКОВА - мама троих детей. Первым мужем певицы был футболист киевского «Динамо» Валентин Белькевич. В этом браке у Ани родилась дочь Алина (сейчас девочке 13 лет). Белькевич скоропостижно скончался четыре года назад. После его смерти Седоковой пришлось побороться с его вдовой за наследство дочери.

Второй муж певицы - бизнесмен Максим Чернявский, отец Моники. Имени отца своего годовалого сына Гектора Седокова пока не называет. Пара рассталась, однако, по словам певицы, оба родителя принимают участие в воспитании сына.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В итоге Анна и Максим все-таки подписали соглашение.

- В нем много пунктов, - рассказала «КП» Марина Чернявская. - Опека будет 50 на 50, Моника будет жить и учиться в США, но все каникулы будет проводить в основном с мамой, без надзирателя. Правда, Анне запрещено снимать Монику в телешоу, клипах и рекламе. Максим против того, чтобы ребенка вовлекали в шоу-бизнес. Девочке еще рано зарабатывать деньги.