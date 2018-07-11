Легкие летние рецепты: Кандидат наук - и тот над гаспачо плачет!
Зеленый гаспачо с авокадо
На жаре борща не хочется. А вот зеленый, освежающий и абсолютно сыроедческий суп в такую погоду - то, что доктор прописал!
На 4 порции; 50 ккал/1 порция.
НАДО: 2 - 3 спелых авокадо · 3 - 4 небольших огурчика · кусочек острого зеленого перца · 2 зеленых болгарских перца· 1 пучок петрушки· 1 - 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка цедры лайма (можно заменить лимоном) · 1 ст. ложка сока лайма · 2 ст. ложки оливкового масла · 1,5 стакана холодной кипяченой воды · 1 ч. ложка соли · лед.
ГОТОВИМ:
1. Перцы - острый и болгарский - очищаем от перепонок и семечек, произвольно нарезаем.
2. Авокадо очищаем от кожицы, удаляем косточку.
3. Петрушку моем, просушиваем и произвольно нарезаем.
4. Складываем в блендер перец, авокадо, огурцы, петрушку, чеснок и перетираем в однородную массу.
5. Добавляем сок лайма, цедру, соль, оливковое масло и воду. Перемешиваем. Подаем со льдом.
Лимонная гранита
Свой прекрасный ликер лимончелло итальянцы готовят из лимонных корок. А что делать с оставшимися непосредственно лимонами? Правильно: в граниту их, в граниту!
На 4 порции; 70 ккал/1 порция.
НАДО: 5 лимонов · 1 стакан сахара · 100 мл ликера лимончелло · 1,5 стакана воды.
Лимонная гранита Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори
ГОТОВИМ:
1. Из лимонов выжимаем сок и процеживаем его от косточек.
2. Сахар растворяем в воде, доводим до кипения и охлаждаем.
3. Перемешиваем лимонный сок, сахарный сироп и лимончелло.
4. Убираем в морозилку на 4 - 5 часов. Каждые полчаса перемешиваем граниту вилкой, чтобы не замерзла одним куском. Десерт будет готов, когда по консистенции станет напоминать талый лед.
Персиковый сорбет
Очень ароматный и абсолютно натуральный домашний сорбет можно приготовить из персиков. Если нет персиков - можете их заменить на более дешевые абрикосы. Все равно получится очень вкусно!
На 4 порции; 110 ккал/1 порция.
НАДО: 5 крупных спелых персиков · 0,5 стакана сахарного песка · 0,5 стакана воды · 1 ч. ложка лимонного сока · свежая мята.
Персиковый сорбет Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори
ГОТОВИМ:
1. Персики очищаем от кожицы, произвольно нарезаем и на 20 - 30 минут убираем в морозилку.
2. Кипятим воду вместе с сахаром на медленном огне, пока сироп не начнет слегка тянуться. Охлаждаем до комнатной температуры.
3. Блендером взбиваем подмороженные персики, сахарный сироп и лимонный сок. Должна получиться однородная гладкая масса.
4. Подаем сразу же с листиками свежей мяты.
Огуречный лимонад
Вот эти маленькие свежие огурчики с пупырышками хороши не только в салате. Из них получается еще и отличный лимонад.
На 4 порции; 70 ккал/1 порция.
НАДО: 3 - 4 коротких огурчика · 2 - 3 лимона · 3 - 4 ст. л. меда · 100 мл обычной воды · 0,5 л газированной воды · веточка базилика.
Огуречный лимонад Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори
ГОТОВИМ:
1. Огурцы натираем на терке и откидываем на сито, даем соку стечь.
2. Из лимонов выдавливаем сок и процеживаем его от косточек.
3. Мед размешиваем в теплой воде и охлаждаем.
4. Соединяем огуречный сок, лимонный сок и медовый сироп.
5. Доливаем газированной водой и подаем с листиками базилика.