Легкие летние рецепты: Кандидат наук - и тот над гаспачо плачет!

СЕГОДНЯ 01:17 2018-07-10T15:34:02+03:00

Итак, начались летние качели: сначала нам было холодно, затем стало жарко. И котлета уже не вызывает аппетита, хочется чего-то легкого, как отпуск в Риме! Или хотя бы как выходные на даче. Поэтому предлагаем вам легкие летние рецепты

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Зеленый гаспачо с авокадо

На жаре борща не хочется. А вот зеленый, освежающий и абсолютно сыроедческий суп в такую погоду - то, что доктор прописал!

На 4 порции; 50 ккал/1 порция.

НАДО: 2 - 3 спелых авокадо · 3 - 4 небольших огурчика · кусочек острого зеленого перца · 2 зеленых болгарских перца· 1 пучок петрушки· 1 - 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка цедры лайма (можно заменить лимоном) · 1 ст. ложка сока лайма · 2 ст. ложки оливкового масла · 1,5 стакана холодной кипяченой воды · 1 ч. ложка соли · лед.

ГОТОВИМ:

1. Перцы - острый и болгарский - очищаем от перепонок и семечек, произвольно нарезаем.

2. Авокадо очищаем от кожицы, удаляем косточку.

3. Петрушку моем, просушиваем и произвольно нарезаем.

4. Складываем в блендер перец, авокадо, огурцы, петрушку, чеснок и перетираем в однородную массу.

5. Добавляем сок лайма, цедру, соль, оливковое масло и воду. Перемешиваем. Подаем со льдом.

Лимонная гранита

Свой прекрасный ликер лимончелло итальянцы готовят из лимонных корок. А что делать с оставшимися непосредственно лимонами? Правильно: в граниту их, в граниту!

На 4 порции; 70 ккал/1 порция.

НАДО: 5 лимонов · 1 стакан сахара · 100 мл ликера лимончелло · 1,5 стакана воды.

Лимонная гранита Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Из лимонов выжимаем сок и процеживаем его от косточек.

2. Сахар растворяем в воде, доводим до кипения и охлаждаем.

3. Перемешиваем лимонный сок, сахарный сироп и лимончелло.

4. Убираем в морозилку на 4 - 5 часов. Каждые полчаса перемешиваем граниту вилкой, чтобы не замерзла одним куском. Десерт будет готов, когда по консистенции станет напоминать талый лед.

Персиковый сорбет

Очень ароматный и абсолютно натуральный домашний сорбет можно приготовить из персиков. Если нет персиков - можете их заменить на более дешевые абрикосы. Все равно получится очень вкусно!

На 4 порции; 110 ккал/1 порция.

НАДО: 5 крупных спелых персиков · 0,5 стакана сахарного песка · 0,5 стакана воды · 1 ч. ложка лимонного сока · свежая мята.

Персиковый сорбет Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Персики очищаем от кожицы, произвольно нарезаем и на 20 - 30 минут убираем в морозилку.

2. Кипятим воду вместе с сахаром на медленном огне, пока сироп не начнет слегка тянуться. Охлаждаем до комнатной температуры.

3. Блендером взбиваем подмороженные персики, сахарный сироп и лимонный сок. Должна получиться однородная гладкая масса.

4. Подаем сразу же с листиками свежей мяты.

Огуречный лимонад

Вот эти маленькие свежие огурчики с пупырышками хороши не только в салате. Из них получается еще и отличный лимонад.

На 4 порции; 70 ккал/1 порция.

НАДО: 3 - 4 коротких огурчика · 2 - 3 лимона · 3 - 4 ст. л. меда · 100 мл обычной воды · 0,5 л газированной воды · веточка базилика.

Огуречный лимонад Фото: globallookpress.com, фотобанк Лори

ГОТОВИМ:

1. Огурцы натираем на терке и откидываем на сито, даем соку стечь.

2. Из лимонов выдавливаем сок и процеживаем его от косточек.

3. Мед размешиваем в теплой воде и охлаждаем.

4. Соединяем огуречный сок, лимонный сок и медовый сироп.

5. Доливаем газированной водой и подаем с листиками базилика.