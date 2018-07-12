Высокие отношения: почему политики и миллиардеры часто женятся на стюардессах

СЕГОДНЯ 09:05 2018-07-12T14:36:52+03:00

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Небесных ласточек вели под венец президенты, премьер-министры, олигархи, голливудские звезды… С одной стороны, девушки, обеспечивающие комфортный полет пассажирам, молоды, красивы, обходительны и по долгу службы все время улыбаются. С другой стороны, у мужчин с огромным капиталом, властью или славой давно выработался иммунитет к улыбкам - слишком часто приходится их видеть. А молодость и красота для них не дефицитный товар. Выходит, столь желанными стюардесс делает их профессия. Девушки в облегающей униформе и сами отлично знают: самого завидного жениха можно найти на высоте 10-12 тысяч метров, окружив заботой и подав шампанское, виски или просто стакан воды. Но как только шасси коснется взлетно-посадочной полосы, небесная магия ослабеет.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: СРАЖЕН НАПОВАЛ

Третья жена премьер-министра Израиля, в браке 27 лет.

Дочь известного израильского писателя и педагога Шмуэля Бен-Арци Сара подрабатывала стюардессой, когда училась на психолога. Деньги деньгами, но главной целью девушки было удачно выйти замуж. Судьбоносная встреча в аэропорту Амстердама получилась как в кино: очаровательная стюардесса сшибла с ног импозантного мужчину (тогда еще просто перспективного политика) в магазине duty free.

Сара Нетаньяху родила мужу двоих сыновей, работает в службе психологической поддержки в ИерусалимеФото: EAST NEWS

«Это была любовь с первого взгляда», - признавался позже Биньямин Нетаньяху. Ну а предприимчивая Сара сделала все возможное, чтобы стать его женой. Предложения руки и сердца, правда, ждала несколько лет, ведь Биби был тогда женат. Сара Нетаньяху родила мужу двоих сыновей, работает в службе психологической поддержки в Иерусалиме. А еще часто попадает в скандальные истории. Так, совсем недавно ее обвинили в том, что часто заказывала домой еду из ресторанов, хотя в резиденции работал штатный повар. Ущерб казне оценили в 96 тысяч долларов. Но что все эти нападки, если премьер-министр за любимую - горой. А его инстаграм пестрит их совместными фото.

b.netanyahu , , . ! Mazal tov to my beloved wife Sara, the backbone of our family, on the occasion of your birthday. Thank you all for your well-wishes from Israel and around the world.

АНДРЕАС ПАПАНДРЕУ: ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА

Третья жена бывшего премьер-министра Греции, брак продлился 7 лет.

Известному греческому социалисту Андреасу Папандреу, дважды занимавшему пост премьер-министра страны, было под 70, когда он влюбился как мальчишка в стюардессу Димитру Лиани, вдвое моложе него. Папандреу летел в Пекин на официальную встречу, а Димитра - яркая блондинка с роскошной грудью - подавала ему виски. Через несколько месяцев премьер развелся со второй женой, с которой прожил 38 лет и вырастил четверых детей, и женился на небесной ласточке. Многие в Греции осуждали этот мезальянс, однако престарелого жениха ничего не остановило – любовь! Вдохновленный Папандреу даже снова вернулся к власти и пробыл премьером почти до самой смерти.

Димитра Лиани (фон справа), премьер-министр Андреас Папандреу (слева) и президент Соединенных Штатов Уильям Дж. Клинтон, Вашингтон, апрель 1994 года. Фото: White House Photo Office

РОМАН АБРАМОВИЧ: СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛЕТУ

Вторая жена миллиардера, брак продлился 16 лет.

Белокурая Ирина Маландина выросла в бедной семье и помыслить не могла, что станет супругой одного из самых богатых мужчин мира. А ведь стала! По протекции тети юную Иру взяли стюардессой на международные авиарейсы. В то время Роман Абрамович был скромным молодым предпринимателем и часто летал в Берлин. В одном из рейсов и завязались их трепетные отношения. Роман попросил у девушки телефон и, вернувшись домой, принялся ухаживать. Уже через несколько месяцев повел под венец, оставив первую жену Ольгу Лысову.

Ирина родила супругу пятерых детей. Но 16-летнюю семейную идиллию разрушила модель Дарья Жукова, ставшая третьей женой олигарха. А покинутая Ирина Абрамович получила при разводе щедрые отступные: около 6 млрд. фунтов стерлингов, а также половину недвижимости Романа Аркадьевича по всей Великобритании и замок во Франции.

САДДАМ ХУССЕЙН: УВЕЛ ЧУЖУЮ ЖЕНЩИНУ

Вторая жена бывшего президента Ирака, брак продлился 20 лет.

Их тоже соединили небеса. Да только для стюардессы Самиры Шахбандар знакомство с президентом Ирака Саддамом Хусейном стало роковым. Долгое время Самира была любовницей диктатора, и их связь держалась в строжайшем секрете. Чтобы длинноногая красавица могла быть постоянно с иракским вождем, ее мужу посоветовали добровольно от нее отказаться. За сговорчивость одарили должностью директора авиакомпании. А вот отец Самиры, успешный бизнесмен, не скрывал недовольство новыми отношениями дочери. Его обвинили в мошенничестве и отобрали все, что успел заработать. Невинной жертвой страсти Хусейна стал и его личный охранник: бодигарда застрелил сын вождя Удэй, решивший, что тот способствует романтическим отношениям отца со стюардессой. Самира родила Хусейну сына Али, занималась семейными финансовыми делами, за что ее называли «казначеем Саддама». А когда правитель охладел к красавице, ее следы затерялись. По слухам, Самира с сыном сменили имена и поселились в Ливане.

Долгое время Самира была любовницей диктатора

ПОЛ КИТИНГ: УКРОТИЛ СТРОПТИВУЮ

Жена бывшего премьер-министра Австралии, в браке 43 года.

Голландская стюардесса Аннита ван Йерсель едва не разбила сердце будущего премьер-министра Австралии (занимал пост в 1991-1996 годах), а тогда – политика средней руки Пола Китинга. Пол по уши влюбился в девушку, как только увидел на борту самолета по пути в Бангкок. Уж он осыпал красотку комплиментами, звал на свидания, заказывал рейсы в другие страны только с ней на борту… Но Анита отказывала. И лишь когда надежда почти угасла, стюардесса сдалась: объявила, что согласна выйти за Китинга, прямо в аэропорту Буэнос-Айреса на глазах изумленных пассажиров. Свадьбу сыграли в 1975-м, у пары четверо детей.

ХАССАНАЛ БОЛКИАХ: НАПУГАЛ, А ПОТОМ ЖЕНИЛСЯ

Вторая жена султана Брунея, брак продлился 22 года.

Мариам Азиз развелась с султаном в 2003 году, родив ему четырех детейФото: REUTERS

Знакомство султана Болкиаха со стюардессой Мариам Хаджи Абдул-Азиз на борту самолета могло закончиться скандалом и увольнением девушки. Мариам так разволновалась, что пролила шампанское на брюки ВИП-пассажира. Но султан не только простил красавице прокол, но и начал ухаживать за Мариам. Спустя два года она стала второй любимой женой самого богатого диктатора мира, родила ему четверых детей. Увы, после 22 лет брака султан развелся с Мариам. Отступные бывшая принцесса получила щедрые, однако султан лишил ее всех титулов и привилегий, а также запретил видеться с детьми. Причина ссоры осталась тайной: в Брунее не принято обсуждать личную жизнь правителя.

КСТАТИ

Кто еще из известных женат на бортпроводницах

Знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас в 60 лет женился на австрийской стюардессе Ютте Егер. Ютта, говорят, была любовницей певца, еще когда тот жил с первой женой, которая родила ему сына и дочь. Второй брак распался через пять лет. С тех пор Каррерас холостякует на своей вилле под Барселоной.

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро и темнокожая стюардесса Грейс Хайтауэр вместе уже 21 год. Это второй брак актера, у пары двое детей, причем младшую дочь в 2011-м родила суррогатная мать. Де Ниро на тот момент было уже 68.

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро и темнокожая стюардесса Грейс Хайтауэр вместе уже 21 годФото: EAST NEWS

Российский актер Даниил Спиваковский (прославился после фильма «Мой сводный брат Франкенштейн») женился второй раз на 19-летней стюардессе Светлане, девушке вдвое моложе него. Супруги вместе уже 12 лет, у них двое сыновей и дочь.

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Кто еще из стюардесс прославился

Надежда Курченко стала известной на весь Союз в 1970-м. 20-летняя стюардесса погибла во время теракта на рейсе «Батуми – Краснодар». Вооруженные отец и сын Бразинскасы потребовали лететь в Турцию. Надя пыталась не пустить их в кабину пилотов и была застрелена в упор. Награждена посмертно орденом Красного Знамени.

20-летняя стюардесса погибла во время теракта на рейсе «Батуми – Краснодар»

Королева Швеции Сильвия. Со своим будущим мужем – королем Карлом XVI Густавом – Сильвия Рената Зоммерлат познакомилась на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972-м. Девушка была переводчицей-гидом, а параллельно работала в то время стюардессой. Королевскому браку уже 42 года, у супругов трое детей.

Со своим будущим мужем – королем Карлом XVI Густавом – Сильвия Рената Зоммерлат познакомилась на летних Олимпийских играх в МюнхенеФото: EAST NEWS

Кэрол Миддлтон. Родители Кейт Миддлтон, супруги герцога Кембриджского Уильяма, познакомились, когда работали в одной авиакомпании: Кэрол – стюардессой, а Майкл – авиадиспетчером. После женитьбы оба уволились и открыли собственную фирму по продаже товаров для детских праздников, ставшую весьма успешной.

Йоханна Сигурдардоттир сделала головогружительную карьеру от обычной стюардессы до премьер-министра Исландии. В политику попала, так как была активисткой профсоюзного движения. Высокий пост занимала с 2009-го по 2013 год. А еще Йоханна - первая в мире глава правительства, открыто вступившая в официальный однополый брак.

Йоханна Сигурдардоттир сделала головогружительную карьеру от обычной стюардессы до премьер-министра ИсландииФото: EAST NEWS

Эллен Черч была первой в мире стюардессой. Американская медсестра сама предложила свои услуги известной авиакомпании, ее первый рейс состоялся в 1930-м. На новой работе Эллен и свою личную жизнь устроила: в самолете познакомилась с президентом банка и вышла за него замуж.

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Говорят, мужчины часто влюбляются в стюардесс. И это не выдумка самих же бортпроводниц. Такой неземной влюбчивости даже научное объяснение есть: в полете мужчины беспомощны и уязвимы, и они там не главные. Зато есть феи, которые заботятся, угождают, даже защищают. Еще и летать не боятся. Кайф! Вот и сидят очарованные странники, волнуются, в креслах ерзают… В общем, небо, девушка, самолет - беспроигрышный вариант для щекотания мужского воображения. (подробности)